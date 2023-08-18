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Государство заплатило 320 млн грн солнечным станциям брата заместителя главы ОП Шурмы за электроэнергию в оккупации, - Bihus.Info. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 г.

Об этом говорится в материале Алисы Юрченко на Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

После полномасштабного вторжения России в Украину несколько десятков "зеленых" станций попали под оккупацию. Среди них - солнечные станции ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС", расположенные в Запорожской области.

По информации Bihus.Info, с июля 2022 по июль 2023 г. эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (для "КД Энерджи 2", "Нацпрод" и "Возобновляемая Энергия Запорожья" из проплат невозможно выделить расчеты по долгам предыдущих периодов, если такие происходили. – Ред.).

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Совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" является брат должностного лица ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма. Станция ЧП "Нацпрод" также упоминается среди реализованных проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты Олега Шурмы и партнеров.

Совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Оплату по "зеленому тарифу" в оккупации также получали ряд других производителей: в частности, СЭС компаний "Скифия-Солар-1" и "Скифия-Солар-2" бизнесмена Василия Хмельницкого и партнеров, а также ряд других, менее известных производителей.

В чем проблема с проплатами станциям в оккупации? Во-первых, по данным, полученным от "Укрэнерго", со ссылкой на облэнерго, большинство станций, находящихся на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 г. То есть они не имели физической связи с ней из-за поврежденных или отключенных линий электропередачи.  Поэтому электроэнергия с СЭС в оккупации, скорее всего, не могла попасть в украинский рынок и не могла быть продана там. А по украинскому законодательству, ГП "Гарантированный покупатель" должен оплачивать электричество, которое продает рынку. Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает убытки для государственного предприятия.

Во-вторых, данные об объемах произведенного электричества, переданные представителями станций в облэнерго, а оттуда в "Укрэнерго", которая затем передавала их ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты, в принципе невозможно проверить из-за отсутствия дистанционной связи с оборудованием.

Совладелец компаний "КД Энерджи 2" и "Нацпрод" Сергей Дядечко заверил Bihus.Info, что, по его данным, электроэнергия с этих двух СЭС и сейчас идет в энергосистему Украины  (от редакции – есть серьезные основания сомневаться в подлинности этих утверждений).

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Представитель ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", попросивший не называть его имя, заявил, что компании не имеют технической возможности определить, в какую энергосистему шла электроэнергия. По его словам, до апреля 2023 года данные о генерации, зафиксированные на счетчиках СЭС, удавалось передавать в облэнерго "партизанскими методами" от оставшихся в оккупации сотрудников. Он считает эту электроэнергию украинской и такой, что должна была оплачиваться государством, даже если она не могла быть продана в украинский рынок, поскольку компании имеют кредитные обязательства перед банками. Запись телефонного разговора есть в распоряжении Bihus.Info, однако по просьбе собеседника он не использован в видеоверсии материала.

С Олегом Шурмой связаться не удалось. Ростислав Шурма на письменный запрос редакции не ответил.

С июля 2023 г. расчеты с "зелеными" станциями, находящимися на временно оккупированных территориях, за электроэнергию, произведенную после оккупации, приостановлены. "Укрэнерго" должно передавать ГП "Гарантированный покупатель" нулевые объемы генерации, если нет уверенности в том, что станция работает в синхронном с ОЭС режиме, однако задекларированные производителями показатели должны сохранить для расчетов после деоккупации. Такое решение принято по результатам совещания в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

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Вопрос о том, что делать с оплаченными деньгами, пока остается нерешенным. В Нацкомиссии по энергетике заявили, что летом этого года на совещании в Минэнерго обсуждали несколько вариантов: учет этих средств как оплату долгов за периоды до начала оккупации или обращение к производителям за возвратом средств. "Когда "Гарантированный покупатель" обратился к производителям, многие производители отказались это сделать. Отказались вернуть средства, – отмечает Илья Сидоров, директор Департамента энергорынка НКРЭКУ. – Этот вопрос нужно урегулировать отдельным решением на уровне закона. Возможно, как исключение, на уровне СНБО или Кабинета Министров".

"Меня трудно удивить, но Шурма смог. Получить треть миллиарда гривен от украинцев за то, что снабжаешь энергией оккупантов? Хотя… Это удивляет примерно как "еще три года назад ты был спонсором ОПЗЖ, а сейчас ты заместитель Ермака и курируешь энергетику, которая и генерирует кэш твоему брату", - прокомментировал данный материал журналист Юрий Николов.
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Топ комментарии
+39
А це вже не просто будиночок в Іспанії; це вже корупція зі зрадою... До речі, а де зараз найстарший Шурма, мертвечуковий кореш?
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17.08.2023 23:47
+37
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17.08.2023 23:58
+35
Чому в амбасаді США не бачать що ми ще не в НАТО?

А може тому й Ф-16 з Атакамсами не дають бо бачать які засранці в Україні?
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18.08.2023 00:13
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Де то бачиш в о.п. українців , саме представники избранного народу.
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18.08.2023 06:14 Ответить
Зеленський грошима партнерів оплатив електрику окупантам? Усі в прибутку і ж ОП а і окупанти. Окупанти двічі, бо ті гроші не пішли на дрони.
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18.08.2023 04:46 Ответить
Під час війни за мародерство розстрілювати треба ,гроші українців і міжнародних партнерів йдуть невідомо куди.
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18.08.2023 05:35 Ответить
почему не известно? на строительстводороги, на ремонт стадионов, за оплату зеленой энергии на оккупированных территориях, на тендера для закупки оборудовагия и материалов для ЗАЭС, на ремонт дорог на оккупированной территории
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18.08.2023 06:37 Ответить
Корупціонери під час війни це мародери, люті вороги, наволоч, був би Суд, то по законах воєнного часу вішали б мерзоту, бо розстріл це приймалось би за честь!
+Патріоти України ради Господа Бога і українського народу фіксуйте ВСЕ і ВСІХ - злодіїв, шпигунів, зрадників і їх покровителів, і прийде ж час, а він обов'язково наступить, а рукописи ж СБУ, ОГПУ, МВС, ДБР...не горять, і підписи також , і буде КАРА!!!!
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18.08.2023 12:03 Ответить
Евреи еврея не обидят.
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18.08.2023 06:12 Ответить
Пенсіонери і бідні люди по копійці збирають на дрони для ЗСУ, а офіс президента сотні мільйонів з бюджету бідної країни фінансує ворога і друзів Боневтіка, які біля ворога. Немає в офісі президента жодного патріота, одні антимайданівці, які оділи військову форму чи вишиванки, але такими не стали. Скажи хто твій друг, я скажу хто ти. Знову хтось Вові когось підсунув, а так Вова хороший?
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18.08.2023 06:18 Ответить
Когда уже это ******* ЗЕленое КОДЛО в полном составе будет на НАРАХ???
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18.08.2023 06:22 Ответить
Не буде воно на нарах, бидло 73% не дасть цього зробити. Їх перевиберуть на новий строк. Вони знову бажають посадити Порошенко, а Вова хороший, просто він не знає.
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18.08.2023 06:26 Ответить
Проведіть завтра вибори і дебілоїди з 73% знову оберуть те саме що в 2019 р.
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18.08.2023 06:27 Ответить
Бо Він об'єднав націю, точніше об'****
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18.08.2023 08:59 Ответить
Мне интересно, как на эту новость отреагирует быдло, выбравшее ЗЕсрань в 19 году. Вы этого хотели, идиоты? Вам все одно из этого бабла ничего не достанется, и эпоха бедности закончилась не у вас, идиотов а у ЗЕбанутой срани, за которую вы проголосовали.
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18.08.2023 06:29 Ответить
Никак. У нас в Украине есть ВАТА и есть ЗЕЛЕНАЯ ВАТА. Причем вся ЗЕЛЕНАЯ ВАТА сейчас за кордоном или в тылу и хвалит зеленского и больше всех возмущается, а почему так медленно идет контрнаступ и хает запад и США, что те не дают Ф-16 и дают мало оружия.
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18.08.2023 06:34 Ответить
Это что, вот после войны зе-****** еще выплатят компенсации за утрату солнечной станции
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18.08.2023 06:29 Ответить
звичайним людям повістки роздають,

а своїм можна мільйони роздати під шумок війни
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18.08.2023 06:45 Ответить
зато мин пенсия 2100
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18.08.2023 06:55 Ответить
вчора на зелебенямарахвон притягли сирожу лещенка , він там бризкав блювотою на пороха та його партію , які вони ,,бариги ,, та корупціонери --- тільки забув гандон зелений про свою квартиру за 300 000 долл. та як його ***** дискотеки крутила у москві --- та чомусь про беню пархатого не згадав , мабуть забув гнида
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18.08.2023 06:57 Ответить
От хто такий зеЯнелох,якийв період таких трагічний для народу україни днів( непутати народ з владою) взяв на роботу шурму..Адже батько шурми і той хто викормим оце чудо- є антиукраїнська особа...цятварина все своє життя будучи соратником медвеедчука грабував народ україни івбивав незалежній україни....пртім ця сімейка перейшла в партію регіонів,і уже проводила антиукраїнську політику під донецькими бандюками...А тепер цебидло за вкраденігроші побудувало станцію,яка є в окупації а гроші за електроенергію отримує...це длятого нам втоавні підняли в 2рази тариф,щоб шурмі грошей ....тай головне -а чий заступник цей медведчуківсько регіоаньльне чудо?. Дермака ...а хто він?
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18.08.2023 07:00 Ответить
Це вже повний треш. Завгосп і його зам. повністю перебрали владу в Україні і вже відкрито фінансують московського окупанта і колоборантів всіх мастей. Ганьба такій владі. Геть єрмака і шуурми з України. Де СБУ! Де інші дармоїди, які повині не допускати агентів і зрадників до влади?
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18.08.2023 07:08 Ответить
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18.08.2023 07:50 Ответить
Ми платимо більше за сонячну енергію в оккупаціонну зону ніж своїм постачальникам сонячной енергіі в Україні ! Браво ! А яка різниця? Все одно енергію нам ще постачає ЄС.
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18.08.2023 07:20 Ответить
у неповносправного Зеленскага-барыги решили мародёрить по-взрослому, бо неначаси
наголосувалы - терпите, вумный нА рит
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18.08.2023 07:26 Ответить
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18.08.2023 07:46 Ответить
Перед выборами в новый парламент произошла селекция. Отобрали наиболее наглых, брехливых, воровитых скотов и выставили кандидатами на выборы. Тех, более менее нормальных, которые случайно проскочили в парламент по-быстрому зачистили ( например Разумкова), а остальные по-быстрому взялись за дело. Иногда задаю себе вопрос, как нынешний спикер с лицом не обезображенном интеллектом, смог пройти face control - загадка?
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18.08.2023 08:10 Ответить
Вы шо?! Боевые бегемоты - это секретное оружие победы!
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18.08.2023 08:21 Ответить
Если это не мародёрство, то что это?
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18.08.2023 08:12 Ответить
Це фінансування террористичних організацій.
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18.08.2023 08:40 Ответить
І рашисти раптом стали людьми і не розстріляли ті сонячні батареї Але на майбутнє, якщо воно буде для нас, не голосуйте за #идів. От просто - не голосуйте: в них є своя країна, яка з радістю їх прийме і захистить. Нас не захистить ніхто, окрім нас самих. Можемо користуватисть ними, але до влади не допускати - куплять і продадуть.
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18.08.2023 08:51 Ответить
Я вже з опаскою відкриваю новини, кожні 5-10 годин, новий зашквар від ЗеКоманди, причому все більший і більший (справедливості ради - здача Півдня поки найбільше їх "досягнення"). Читаю і щоразу думаю - а що далі? Чи є ще куди падати цим покидькам?
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18.08.2023 09:04 Ответить
Пробігся швиденько по коментарях і ніде не побачив наступної думки. Я про вчорашнє повідомлення щодо "літнього рекорду споживання електроенергії в Україні". Як на мене, причиною появи того абсурдного повідомлення від "енергетиків" було намагання випередити публікацію "бігус-інфо" і виправдати "страшним дефіцитом" закупівлю електрики з окупованих територій. Тобто офіс дєрьмака-шаурми дізнався, про що буде матеріал "бігуса" і спробував зневілювати черговий зашквар.
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18.08.2023 09:43 Ответить
73 % зебилов, что же вы натворили... вы только кровью можете смыть свой позор, так что ноги в ТЦК, в руки автомат и на фринт!!!!
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18.08.2023 10:26 Ответить
Боги в берцы...
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18.08.2023 10:34 Ответить
в 1991 році 60% совків вибрали Кравчука,потім вони 2 вибирали Кучму з Пінчуком,потім 55% вибрали Януковіча, в 1918 предки цих дебілів сиділи по хатах,коли знищували УНР. потім їх давили голодоморами,колективізаціями,репресіями,війнами....але вони так нічого й не зрозуміли. дураків і в церкві б"ють....
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18.08.2023 11:31 Ответить
Нафига покупать дроны если бабло можно просто стоить.
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18.08.2023 10:26 Ответить
Ростик,шаурма Запорожсталь помнит тебя 6_ля...
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18.08.2023 10:33 Ответить
Головне, не давати лохторату виймати з рота "єдиний марафон", і можна гоїв обкрадати на будь-які суми
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18.08.2023 11:32 Ответить
Це не батько цих в Шурм був потужним депутатом-регіоналом?
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18.08.2023 11:32 Ответить
Єврейська мафія процвітає в Україні! Краде по-чорному, починаючи Коломойським і закінчуючи всілякими зермаками. Немає у них ні встиду ні совісті. За це треба буде відповісти. Можливо хтось і втече, але всі втекти не зможуть, повірте...
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18.08.2023 11:44 Ответить
Момент,зараз Вас назвуть антисемітом ще й нажаліються адміну...
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18.08.2023 14:00 Ответить
Сподіваємося, що запорізьку АЕС поки що РФ не запустить, бо тоді теж буде українська електроенергія, але такий об'єм вже не витягнемо по оплаті, це не сонячні панелі...
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18.08.2023 12:45 Ответить
Держава платить
Не ми ж….))))
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18.08.2023 20:00 Ответить
то кажете на дрони коштів нема? мародери шапітошні
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19.08.2023 22:37 Ответить
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