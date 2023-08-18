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Снайперы ССО ликвидировали двух оккупантов на донецком направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы снайперов ССО на донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины показали ликвидацию двух оккупантов.

Смотрите: В сети показали момент "прилета" по зданию "МВД" в Донецке. ВИДЕО
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Ніч така місячна
Зоряна, ясная
В оптиці в мене москаль.
На вітер поправочка
І допобачення
Дамой за паребрік байбай.
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18.08.2023 09:32 Ответить
Бережи, Боже, наших захисників
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18.08.2023 09:55 Ответить
Вбивати т.зв. росіян --- найкраща у світі робота.
Коли zguxає черговий т.зв. рюзгі, природа очищається, трава зеленішає і навіть зірки блищать яскравіше!
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18.08.2023 10:47 Ответить
шкода що тільки 2х
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18.08.2023 10:59 Ответить
 
 