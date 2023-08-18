Снайперы ССО ликвидировали двух оккупантов на донецком направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы снайперов ССО на донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины показали ликвидацию двух оккупантов.

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