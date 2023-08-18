5 352 4
Снайперы ССО ликвидировали двух оккупантов на донецком направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы снайперов ССО на донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины показали ликвидацию двух оккупантов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зоряна, ясная
В оптиці в мене москаль.
На вітер поправочка
І допобачення
Дамой за паребрік байбай.
Коли zguxає черговий т.зв. рюзгі, природа очищається, трава зеленішає і навіть зірки блищать яскравіше!