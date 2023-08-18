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Уничтожение вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор" с помощью шведского ПЗРК RBS-70 бойцами 47-й бригады "Маґура" на Запорожье. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована новая видеозапись вчерашнего уничтожения украинскими воинами вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет был уничтожен при помощи шведского ПЗРК RBS-70.

"Вчерашнее сбивание российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" с помощью шведского ПЗРК RBS-70 бойцами 47-й бригады "Маґура" в населенном пункте Новопокроповка к югу от Роботино", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите: Момент сбивания Ка-52 "Аллигатор" из ПЗРК бойцами 47-й бригады. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
Шкода що тільки один,там все можна було б позбивати
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18.08.2023 10:27
+36
Це не тільки південний напрямок Роботине, це досить далеко від Роботине. Значить таки ЗСУ діють упевнено і якісно. Залишайтесь живими
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18.08.2023 10:30
+35
погано тільки що другий втік , а так гарно ввалило .
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18.08.2023 10:30
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Шкода що тільки один,там все можна було б позбивати
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18.08.2023 10:27 Ответить
Шведський ствол від Магура!
Смажені крокодильчики...
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18.08.2023 11:00 Ответить
Нам плюс,кацапам мінус,це супер!!!!
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18.08.2023 17:41 Ответить
Эх, хорошо пошёл
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18.08.2023 11:35 Ответить
Це не тільки південний напрямок Роботине, це досить далеко від Роботине. Значить таки ЗСУ діють упевнено і якісно. Залишайтесь живими
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18.08.2023 10:30 Ответить
🙏🙏🙏
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18.08.2023 13:42 Ответить
погано тільки що другий втік , а так гарно ввалило .
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18.08.2023 10:30 Ответить
У пілотів другої вертушки болячка Паркінсона на все життя.Руки трястимуться від однієї думки що завтра знов на виліт.
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18.08.2023 11:14 Ответить
Руzькіє вєртолєтчики своих не бросают! З'їбнули дуже швидко!😄🤣
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18.08.2023 11:27 Ответить
А що там лишилось для підбирання? Шашлики чи фарш прожарений після пожежогасіння.
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18.08.2023 13:29 Ответить
Нащо кажете,чим збили.
Збили,і все.
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18.08.2023 10:32 Ответить
а що це знання дасть для кацапів? що не можна там літати? а щось десь можна, крім як на їх **********.
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18.08.2023 10:46 Ответить
такое обнародование может не понравится стране, поставляющей эти системы...
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18.08.2023 11:53 Ответить
чим, що всі знають про їх ефективність і ще більше бажаючих купити щоб мати ефективний захист?
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18.08.2023 12:10 Ответить
Кацапотварюки ж сказали що завод концерну шведського СКФ є ціллю для їхніх обстрілів. То ось тут оперативно надали шведи нашим хлопцям свій дієвий ПЗРК.
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18.08.2023 13:33 Ответить
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18.08.2023 13:44 Ответить
Негативно злетів.
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18.08.2023 10:33 Ответить
Оказался тяжелее воздуха.
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18.08.2023 10:38 Ответить
Побільше таких збиттів і фронт посипеться, рашисти будуть втікати!
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18.08.2023 10:38 Ответить
Нажаль пілот катапультувався.
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18.08.2023 10:43 Ответить
... та їх там двоє....))) Другий вирішив послухати хіти кобзона... Та і не факт..що перший живим залишився...)))
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18.08.2023 10:48 Ответить
Катапультувався-не значить, що вижив! Дуже сподіваюсь!
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18.08.2023 11:29 Ответить
Муха, сук@, зіпсувала відео. А так красіво, нічого не скажеш
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18.08.2023 10:50 Ответить
То не муха, то засекречений український міні дрон!😄 так у скабєєвой і солов'їного помьота прокоментують! 🤣
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18.08.2023 11:32 Ответить
Тут цікаво хто це відео знімав?Наші чи кацапотварюки?
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18.08.2023 14:29 Ответить
Одного намотало на лопости, другой с лопостью в башке убег. Надеемся к Кобзону.
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18.08.2023 10:50 Ответить
І крокодили не літають і бамбук у пскові не росте, поливай не поливай.
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18.08.2023 10:52 Ответить
Меньше гівна у небі...
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18.08.2023 10:53 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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18.08.2023 11:01 Ответить
2 byli vertaliota.Vtoroj mog takze pomojacitsia gde to pol minuti i togo bi sbyli,no sbezal.Na maksimume pojmali vertaliota gde to na 8 kilometrov podbyli.RBS -70 sto sbjiot vertaliot primerno 90% eto takyje rezultati u nego.Irakskoj i Iranskoj vojne gde to 1987 godu pocti vse samolioti Iran togda sbyl RBS-70.
42 stuki sbyli
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18.08.2023 11:04 Ответить
Молодці хлопці, ПЗРК RBS-70 це серьозний апарат, шкода шо друга консервна банка втекла, так би був настоящий страйк
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18.08.2023 11:13 Ответить
По другому кацальті шводше за все і не стріляли по невідомим нам причинам.
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18.08.2023 14:26 Ответить
А другий... Ну шож Ви так... Але, молодці!
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18.08.2023 11:15 Ответить
другий передумав з цілями сво і втік? )))
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18.08.2023 11:16 Ответить
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18.08.2023 11:31 Ответить
че кипишуешь ?
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18.08.2023 11:48 Ответить
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18.08.2023 11:45 Ответить
Дульна швидкість 2 маха Дальність вогню Максимальна 9000 м
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18.08.2023 11:46 Ответить
Звичайно,там все заміноване!
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18.08.2023 17:43 Ответить
Дальність супер, кацапи вже не підлітатимуть так близько
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18.08.2023 17:44 Ответить
У Москві тривожно: на підльоті зграя невідомих дронів - 11:48
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18.08.2023 11:58 Ответить
"Отлічно, пілот!" 😁
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18.08.2023 12:02 Ответить
один "касманавт" нажаль встиг катапультуватися зі збитого мотлоху (видно на відео).
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18.08.2023 12:24 Ответить
Точно, встиг, але так виглядає, що в нього парашут не повністю розкрився.
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18.08.2023 14:22 Ответить
Жаль что не оба.
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18.08.2023 12:34 Ответить
оба
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18.08.2023 12:37 Ответить
Щось дуже швидко він ляпнувся, невже на дощ ???
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18.08.2023 12:41 Ответить
Второй, обоссаный удрал...
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18.08.2023 13:10 Ответить
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18.08.2023 13:20 Ответить
..
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18.08.2023 13:36 Ответить
Пилот катапультировался судя по всему. А вчера тут писали, что катапульта у них нихрена не работает
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18.08.2023 14:21 Ответить
шведського ПЗРК RBS-70 - і таке є ??
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18.08.2023 19:05 Ответить
самое сильное давление во Вселенной не внутри коллапсирующей нейтронной звезде, а в очке пилотов второго кацапского вертолета ))
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18.08.2023 22:57 Ответить
Смерть загарбникам!!! Слава Українським Захисникам!!! Слава Українській Нації!!!
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18.08.2023 23:51 Ответить
он отрицательно взлетел
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19.08.2023 00:53 Ответить
 
 