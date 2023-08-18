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Уничтожение вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор" с помощью шведского ПЗРК RBS-70 бойцами 47-й бригады "Маґура" на Запорожье. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована новая видеозапись вчерашнего уничтожения украинскими воинами вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет был уничтожен при помощи шведского ПЗРК RBS-70.
"Вчерашнее сбивание российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" с помощью шведского ПЗРК RBS-70 бойцами 47-й бригады "Маґура" в населенном пункте Новопокроповка к югу от Роботино", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
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+41 Wasyl Worobec
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+35 Роман Кокоровець 01cbec24
показать весь комментарий18.08.2023 10:30
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