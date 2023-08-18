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В грузовом терминале в Новороссийске вспыхнул сильный пожар. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Новороссийске РФ начался сильный пожар в грузовом терминале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"Крупный пожар в грузовом терминале в Новороссийске - на площади в 1,3 тысячи квадратных метров горят деревянные поддоны", - говорится в сообщении.

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Заметим, что в Новороссийске расположен крупнейший порт Юга России.

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Впоследствии стало известно, что надводные беспилотники нанесли поражение российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Отмечалось также, что это совместная операция СБУ и ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.
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Топ комментарии
+20
Порт величезний. Його можна і потрібно обстрілювати безперервно.
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18.08.2023 10:57
+10
Класика!

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18.08.2023 10:52
+9
Це що ж, флот так інтенсивно від Малюка відстрілювався,що до пожару довели, градус повисили.
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18.08.2023 10:44
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Це що ж, флот так інтенсивно від Малюка відстрілювався,що до пожару довели, градус повисили.
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18.08.2023 10:44 Ответить
Без образ - оберіть якусь конкретну мову, чи то українську, чи роССійську, бо щось суржик останнім часом вже набрид!
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18.08.2023 10:53 Ответить
"Так, трава. А в траві 10 кацапів" (с) Бандерівське смузі
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18.08.2023 10:46 Ответить
настільки чорний дим? Мабуть, піддони добряче промаслені.
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18.08.2023 10:50 Ответить
... хай буде "дерев'яні піддони"
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18.08.2023 10:47 Ответить
Класика!

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18.08.2023 10:52 Ответить
Горить новоросія - гори й Новоросійськ...
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18.08.2023 10:54 Ответить
Новоросія? Це шо? Це де?
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18.08.2023 11:01 Ответить
В Новороссийске наверно, не зря же его так назвали.
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18.08.2023 11:15 Ответить
Это проект 2014-го года, который канул в лету))
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18.08.2023 11:17 Ответить
Мені нравиться , як воно горить. Кацапи суєтяться....
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18.08.2023 10:49 Ответить
От якби то була зброя, чи **********, та ще й відбувалась детонація, тоді я був би задоволений! А так - сім/вісім, десь так!
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18.08.2023 10:51 Ответить
та, почекайте! Дайте йому розгорітися.
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18.08.2023 10:55 Ответить
Наші вирішили добити той порт?
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18.08.2023 10:53 Ответить
Порт величезний. Його можна і потрібно обстрілювати безперервно.
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18.08.2023 10:57 Ответить
кацапи знову самі себе підпалюють..., от потвори...
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18.08.2023 10:55 Ответить
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18.08.2023 13:31 Ответить
Гори,гори ясно- щоби не погасло!
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18.08.2023 10:56 Ответить
"горять дерев'яні піддони" -- мєлочь, а пріятно
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18.08.2023 10:59 Ответить
Сварщікі напартачілі...
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18.08.2023 11:02 Ответить
Salietri tam interesno netu?
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18.08.2023 11:07 Ответить
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18.08.2023 11:14 Ответить
сонце припекло... піддони спалахнули... і всього?
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18.08.2023 11:18 Ответить
нічого масштабного не побачив
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18.08.2023 11:28 Ответить
Надіюсь, що то таки наші. Кацапи постійно мають розуміти, що ця "гра для двох".
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18.08.2023 11:47 Ответить
Это их главный порт в тилу....из него идёт нефть,зерно,металлы и прочее,валить его всем чем можно без перерыва!
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18.08.2023 11:58 Ответить
У Москві тривожно: на підльоті зграя невідомих дронів - 11:48

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18.08.2023 11:59 Ответить
Нажрутся а потом бычки куда попало кидают.
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18.08.2023 12:30 Ответить
раша-быдло !!! не курите где попало !!! курите твари где еще не попало!!!
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18.08.2023 15:25 Ответить
 
 