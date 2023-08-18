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Флаг Украины был поднят напротив здания ФСБ в Нижнем Новгороде. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Неизвестные вывесили флаг Украины напротив здания ФСБ в Нижнем Новгороде.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA, об этом сообщили очевидцы.

На место срочно выехали работники МЧС России.

Смотрите: В грузовом терминале в Новороссийске вспыхнул сильный пожар. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Будемо вважати,що референдум в Нижньому проведено.Записати в Конституцію України нові землі.
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18.08.2023 11:23
+34
Пообсирались там з переляку, напевне.
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18.08.2023 11:13
+22
Нада было туда искандером шмальнуть, а то вдруг там враги засели
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18.08.2023 11:18
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Пообсирались там з переляку, напевне.
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18.08.2023 11:13 Ответить
Візитку Яроша ще не знайшли?
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18.08.2023 11:16 Ответить
Буданова знайшли, це зараз "фільм жахів" рашиста
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18.08.2023 11:38 Ответить
Нада было туда искандером шмальнуть, а то вдруг там враги засели
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18.08.2023 11:18 Ответить
Бахнем и не раз.
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18.08.2023 13:10 Ответить
Учитывая эффективность искандеров, флаг бы остался цел и невредим!
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18.08.2023 13:57 Ответить
Полюбому попали б у житлову багатоповерхівку
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18.08.2023 18:52 Ответить
Будемо вважати,що референдум в Нижньому проведено.Записати в Конституцію України нові землі.
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18.08.2023 11:23 Ответить
За Міжнародним правом
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18.08.2023 11:35 Ответить
З історії - утворений в 9-10 столітті, окупований росією в 15-му.
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18.08.2023 12:48 Ответить
То,здається,Великий Новгород.
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18.08.2023 15:01 Ответить
То не той! Цей на Волзі стоїть!
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19.08.2023 06:41 Ответить
Я какая разніца !
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19.08.2023 08:37 Ответить
Різниця? У кілометражі! Нижній від Великого трохи не на тисячу кілометрів на схід
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19.08.2023 08:53 Ответить
по традиции 140% проголосовали за.
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18.08.2023 13:01 Ответить
146%. Не занижуйте показники волевиявлення ))))))))))
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18.08.2023 18:43 Ответить
Та нах та вата і ті жаби найбільшій країні Європи здалися?
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18.08.2023 21:59 Ответить
НовгородНАШ
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18.08.2023 11:32 Ответить
У русні явно шось було с @балом.)
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18.08.2023 11:33 Ответить
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18.08.2023 11:39 Ответить
В районе епідемія, діарея. Шліть в Нижній туалетний папір, дуже треба!
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18.08.2023 11:54 Ответить
Обісралися більше ніж від дрону ))
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18.08.2023 12:23 Ответить
Это Новгородская Народная Республика.
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18.08.2023 12:31 Ответить
у складі України -на кшалт Кёнигсберга)))
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18.08.2023 15:14 Ответить
Сухопутний коридор нам. Терміново!
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18.08.2023 18:53 Ответить
Для захисту "рюзького мира" від бЕндеровцев треба, на усяк випадок, нанести ракетні удари по Нижньому Новгороду.
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18.08.2023 12:47 Ответить
Превентивным ударом жахнуть чтоб другим не повадно было.
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18.08.2023 13:05 Ответить
По Воронежу
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19.08.2023 08:39 Ответить
Респект)))
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18.08.2023 12:59 Ответить
Запор?
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18.08.2023 14:19 Ответить
обосцались мокшанские от счастья!!!
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18.08.2023 17:10 Ответить
Це (пока що) не Новгородська народна республіка, а Нижегородська народна республіка. Той Новгород, який між "болотами" та "сам-підор-бургом" ще тільки планує референдум
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18.08.2023 18:46 Ответить
"на місце терміново виїхали працівники МНС"
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18.08.2023 21:52 Ответить
Українці там проживають і допомагають чим можуть!
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19.08.2023 07:38 Ответить
Це набагато крутіше, ніж Чернігів. Ніяк не можу зупинити соплі радості. Там обісралося 117 кацапів та 7 здохло від переляку
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19.08.2023 22:54 Ответить
Який би не був психологічний позитив, але це все дитячі забави. От як би "здание напротив" забавовнилось, ну тоді...а так
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20.08.2023 09:47 Ответить
 
 