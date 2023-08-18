Флаг Украины был поднят напротив здания ФСБ в Нижнем Новгороде. ВИДЕО

Неизвестные вывесили флаг Украины напротив здания ФСБ в Нижнем Новгороде.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA, об этом сообщили очевидцы.

На место срочно выехали работники МЧС России.

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