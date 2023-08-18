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Нацполиция (15731) Альфа-банк (45) Михаил Фридман (20) подозрение (244)

Подсанкционному российскому олигарху Фридману, бывшему владельцу "Альфа-Банка", сообщили о подозрении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Михаил Фридман подозревается в легализации более 700 млн грн. По версии следствия, он вывел эти деньги в оффшоры.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Средства выводили с помощью разных схем – в том числе под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в РФ. Также использовали схему по выплате средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями.

Правоохранители провели более 300 следственных действий – обысков, допросов десятков свидетелей, исследований и экспертиз.

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Фридмана подозревают в подлоге документов, отмывании имущества, подлоге документов и уклонении от уплаты налогов.

Кроме него, о подозрениях в этом производстве сообщили еще 8 лицам: бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка, трем владельцам оффшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий.

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На активы общей стоимостью более 14,4 млн грн наложены аресты. "Альфа-Банк" национализирован и находится в собственности государства.
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фрідмани, коломойські... красти й виводити бабло в офшори - специ вищого гатунку.
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18.08.2023 13:06 Ответить
"Я визначаю розробку законодавства у цій сфері одним з першочергових завдань", - заявив Петро Порошенко. Джерело: https://censor.net/ua/v461790

Напевно вже розробив....
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18.08.2023 13:26 Ответить
Чудово... в Пороха є бажання... в Зелені є можливості, які реалізовувати вони не поспішають.
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18.08.2023 13:57 Ответить
Було бажання... На словах... А от на ділі - як завжди...

Про теперешніх .....
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18.08.2023 14:14 Ответить
на бажаннях, лише своїх, можеш підпис ставити... все інше, може виявитись брехнею, спекуляцією і наклепами.
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18.08.2023 14:30 Ответить
Скільки ще має пройти часу і пролитися української крові аби нарешті у цій потвори націоналізували Київстар?
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18.08.2023 14:36 Ответить
А слідуючого романа шпека і бажано зразу в клетку, який до безпамятства відкрито лобіював в Україні інтереси фрідмана енд компани /обоє земляки з Львова/. Пропонував, що виплатить Україні 1 млрд. за те, щоб альфа-банк не чіпали хоча там активів в 100 рази більше.
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18.08.2023 13:10 Ответить
Обромович та каломойша наступні!
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18.08.2023 14:11 Ответить
Його головний підручний Садовий, нічого нормально себе почуває, хто його буде притягати, зелений. А якщо серйозно, дешева імітація роботи правоохоронних органів, за 1,5 року війни не арештували ні акції "Київстар", ні мінеральні води, ні нерухомість у Львові.
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18.08.2023 17:23 Ответить
 
 