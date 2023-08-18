Подсанкционному российскому олигарху Фридману, бывшему владельцу "Альфа-Банка", сообщили о подозрении. ВИДЕО

Михаил Фридман подозревается в легализации более 700 млн грн. По версии следствия, он вывел эти деньги в оффшоры.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Средства выводили с помощью разных схем – в том числе под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в РФ. Также использовали схему по выплате средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями.

Правоохранители провели более 300 следственных действий – обысков, допросов десятков свидетелей, исследований и экспертиз.

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Фридмана подозревают в подлоге документов, отмывании имущества, подлоге документов и уклонении от уплаты налогов.

Кроме него, о подозрениях в этом производстве сообщили еще 8 лицам: бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка, трем владельцам оффшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий.

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На активы общей стоимостью более 14,4 млн грн наложены аресты. "Альфа-Банк" национализирован и находится в собственности государства.