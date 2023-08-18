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Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1" на бердянском направлении. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Бердянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Уничтожение кацапской РЛС "Зоопарк-1". Бердянское направление. Лето 2023", - говорится в комментарии к видео.
"Зоопарк-1" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы на шасси МТ-ЛБу. Предназначен для разведки позиции огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля беспилотных летательных аппаратов.
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"Повернись живим" отримав ще 15 БПЛА Shark.
Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=WMtNjwBOx9U&t=1s
А також цікаві акції та прозорі звіти.
В компетентності самого п. Тараса я переконався ще тоді, коли він майже за рік до повномасштабного вторгнення криком кричав, що нам потрібні у ВМФ не корвети -- а москітний флот: ракетні катери і дрони!
Неїжпапа будує корвети.
Певно, щоб приймати на них парад перемоги.
Тим часом Румунія відмовляється від свого контракту на корвети.