Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1" на бердянском направлении. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Бердянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Уничтожение кацапской РЛС "Зоопарк-1". Бердянское направление. Лето 2023", - говорится в комментарии к видео.

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"Зоопарк-1" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы на шасси МТ-ЛБу. Предназначен для разведки позиции огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля беспилотных летательных аппаратов.

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