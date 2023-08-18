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Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1" на бердянском направлении. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Бердянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Уничтожение кацапской РЛС "Зоопарк-1". Бердянское направление. Лето 2023", - говорится в комментарии к видео.

"Зоопарк-1" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы на шасси МТ-ЛБу. Предназначен для разведки позиции огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля беспилотных летательных аппаратов.

Смотрите: Уничтожение новейшей российской РЛС "Репейник". ВИДЕО
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Сподіваюсь що всі рашистські тварини з цього зоопарку подохли...
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18.08.2023 14:01 Ответить
чудово
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18.08.2023 14:06 Ответить
ппц во техника, только приехали, стали и через пару минут прилетело) огонь
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18.08.2023 14:09 Ответить
Зверніть увагу, коригує вогонь наш Шарк.

"Повернись живим" отримав ще 15 БПЛА Shark.

Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=WMtNjwBOx9U&t=1s
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18.08.2023 14:43 Ответить
Фонд Тараса Чмута "Повернись живим" -- це завжди найкомпетентніший з військової точки зору вибір потрібної військової техніки і спорядження і максимально ефективне витрачання кожної задоначеної гривні.
А також цікаві акції та прозорі звіти.

В компетентності самого п. Тараса я переконався ще тоді, коли він майже за рік до повномасштабного вторгнення криком кричав, що нам потрібні у ВМФ не корвети -- а москітний флот: ракетні катери і дрони!

Неїжпапа будує корвети.
Певно, щоб приймати на них парад перемоги.
Тим часом Румунія відмовляється від свого контракту на корвети.
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18.08.2023 15:23 Ответить
Другий постріл прямо в ціль 100% зайшов
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18.08.2023 15:19 Ответить
Интересно откуда они этих смертников берут? Вероятно этим дятлам втюхивают что "будешь сидеть далеко от фронта, куда ничего не прилетит".
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19.08.2023 14:00 Ответить
 
 