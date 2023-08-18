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Командующий Медицинскими Силами игнорирует публичные запросы относительно некачественных турникетов, - Яровая. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий Медицинскими Силами ВСУ не ответила на запрос Общественного антикоррупционного совета при Минобороны относительно некачественных турникетов, на которые жалуются бойцы, парамедики и волонтеры.

Об этом в эфире каналу Еспресо сообщила член Антикоррсовета, волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, официальный запрос направили после многочисленных жалоб, чтобы выяснить, что это за турникеты и как они пересекли украинскую границу: как закупки или гуманитарную помощь.

"Никакая страна НАТО не могла передать турникеты, которые мы видим на фото с фронта. Это подделка под САО. А САТ - это стандарт, установленный во всех государствах НАТО. Ни одна из них не закупает подделки и ни одна из них не могла передать эти некачественные турникеты в качестве гуманитарной помощи", – говорит Яровая.

Она также отметила, что командующий Медицинскими Силами Татьяна Остащенко сейчас игнорирует все публичные запросы и обращения: и журналистов, и волонтеров, и общественных организаций. Это может свидетельствовать лишь о том, что некачественные турникеты закупили за государственные средства, а в Украину завезли под видом гуманитарки.

"Кто-то не хочет нести ответственность за происходящее", - резюмировала Яровая.

Смотрите: Из-за некачественных турникетов бойцы истекают кровью, - Яровая. ВИДЕО
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Топ комментарии
+40
Не реагують бо ці покидьки на них заробляють-тобто на смертях воїнів ЗСУ...
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18.08.2023 14:23
+32
гарна позиція, як завжди - повний ігнор..., а раптом все само розсмокчеться...
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18.08.2023 14:26
+31
Відкат вже поділили, то що відповідати
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18.08.2023 14:23
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Не реагують бо ці покидьки на них заробляють-тобто на смертях воїнів ЗСУ...
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18.08.2023 14:23 Ответить
Ага. А пересекли эти турникеты границу, наверное с китаем и по цене автомобиля скорой помощи...
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18.08.2023 14:57 Ответить
Командувачка Медичних Сил Тетяна Остащенко - генерал смерть!
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18.08.2023 15:09 Ответить
Помиляєтесь. " Не реагують " , т.к. А навіщо? Жоден закон не зобов'язує її "реагувати". За "не реагування" жодної відповідальності не передбачено. І навіть якби була передбачена відповідальність… то не було б нічого.
Проблема набагато глибша і серйозніша, ніж "неякісні турнікети".
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19.08.2023 09:09 Ответить
Відкат вже поділили, то що відповідати
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18.08.2023 14:23 Ответить
Кому война, а кому мать родная...., да, Тетяна Остащенко?

Таких на минное поле направлять - проходы делать
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18.08.2023 14:24 Ответить
Хтось має звернутися в прокуратуру. Презідент, можливо? Та ні, наврядчи
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18.08.2023 14:24 Ответить
Оманський президент?
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26.08.2023 18:00 Ответить
Значить багато хто в долі, особливо з СБУ....
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18.08.2023 14:25 Ответить
гарна позиція, як завжди - повний ігнор..., а раптом все само розсмокчеться...
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18.08.2023 14:26 Ответить
прострелить ногу и дать неякісний турнікет может тогда дойдет
а вообще єто стиль корупционеров отморозиться и ждать когда все пройдет а когда будет шум пошлепают папики и переведут в другое рібное место
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18.08.2023 14:27 Ответить
командувакиня така нагла, антимонопольному комітету піфуй - строчать відписки.
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18.08.2023 14:28 Ответить
Всі вказівки ідуть від Оманських.
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26.08.2023 18:02 Ответить
а от це вже реально "торгівля на крові" тільки тут вже точніше - корупція НА ЖИТТЯХ.
неякісний турнікет на болі бою - смерть з дуже великою вірогідністю адже на нього розраховують а він рветься..... вже навіть краще мати джут есмарха з яких ми сміємось ніж такий турнікет... щось не чути вою від прихлебателей як це було з оклюзійками, заказуха не поступала?
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18.08.2023 14:29 Ответить
А разве она должна ?
У нас мода сегодня на другое
На " НЕ ОТВЕЧАТЬ"
Президент эту моду ввел давно
Что там с Вагнергейтом?
Тишина
Что там с Чонгаром?
Тоже тишина
А что там с Ванькой Бакановым?
Мертвая тишина
Так какие претензии к министерке?
Министерка в тренде, пани Дана
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18.08.2023 14:33 Ответить
Тому що зелена влада робить це навмистно. ЇЇ задача знищити ЗСУ та здати Україну
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18.08.2023 14:35 Ответить
Щось не чути "позитивних блогерів" на цю тему... І всілякі медикині тихенько сидять, хоча раніше їх так цікавили навіть бомбосховища в Київі ....як в рот понабирали...
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18.08.2023 14:35 Ответить
чорновола на гілляку, у сміттєвий бак, ярмак - наш президент
слава шашликовичу!
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18.08.2023 15:00 Ответить
Точно, як в рот...
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18.08.2023 17:45 Ответить
потрібно подавати запит на відкриття кримінальної справи про завдані збитки армії в умовах воєнного стану
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18.08.2023 14:36 Ответить
Які збитки???
Це умисне масове вбивство...
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18.08.2023 15:16 Ответить
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18.08.2023 14:38 Ответить
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18.08.2023 14:38 Ответить
Хто така ця остащенко? Кума брата співмешканця дєрьмака? Чи татарова?
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18.08.2023 14:39 Ответить
Кума якогось поца.
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18.08.2023 22:45 Ответить
ця кат українських воїнів та корупціонерка Остащенко підпорядковується напряму Залужному і не дивлячись на численні скарги Залужний ніяких заходів не вживає.

Робіть висновки самі
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18.08.2023 14:43 Ответить
Гидота на гидоті... Шапіто... На співчуття не заслуговує!
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18.08.2023 14:43 Ответить
Потрібно не публічні запити робити, а звернення до правоохоронних органів.
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18.08.2023 14:43 Ответить
ви думали вона на зарплату живе...
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18.08.2023 14:47 Ответить
САТ коштує 1500 гривень. А тренувальний- 80 гривень.
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18.08.2023 14:47 Ответить
Спіймала Бога за бороду, мабуть..
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18.08.2023 14:50 Ответить
Невідповідає бо заробляє на війні! До таких покітьків треба вводити ростріл з конфіскацією майна.
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18.08.2023 14:52 Ответить
Корчинські вже давно про це говорять
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18.08.2023 14:54 Ответить
Число не ляканих не зменшується
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18.08.2023 14:55 Ответить
не на часі
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18.08.2023 14:56 Ответить
Для полного расколбаса надо бы фотки, причем крупным планом и со всех сторон. А то все дружно забыли, что мы сами туда всякого говна наделали из подручных материалов.
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18.08.2023 15:00 Ответить
Які такі турнікети-шмурнікети? Побійтеся бога вже хижа в Ніцці куплена...(
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18.08.2023 15:08 Ответить
Хабар вже отримали. Потяг уже пішов!
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18.08.2023 15:08 Ответить
..а зебільні хвойди завжди морозяться, бо беруть приклад з Найвеличнівшивого Антістратіга
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18.08.2023 15:09 Ответить
Всіх кого призначив преЗедент виявилися зрадниками, корупціонерами та бандитами.
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18.08.2023 15:10 Ответить
Забагато питань до цієї Остащенко((((
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18.08.2023 15:17 Ответить
Взагалі питання стоїть не тільки в неякісних турнікетах а в тому що на передовій не мають достатніх навиків поводження з ними....

Більшість втрачених кінцівок це через те що неправильно накладений турнікет і через те що якщо в бійця він накладений то при довгому періоді транспортування або неможливості евакуації необхідно проводити ряд заходів.... А про це взагалі нікого не вчать в тому числі і медиків на нулі
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18.08.2023 15:22 Ответить
Заход в такому випадку тільки один-накладати на судини "Москіти" ,перев'язувати їх лігатурою.Значить або їх не вистачає,або не вистачає тих,хто це може робити,плюс можливі проблеми з евакуацією.
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18.08.2023 15:35 Ответить
Який же це, вибачте, камандувач, якщо він несе ЗЛО та ШКОДУ Захисникам України під час війни!
Повісити його, на цих турнікетах!!
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18.08.2023 15:27 Ответить
Ця х...ня з турнікетами триває з початку війни.Війна йде вже два роки,це все що потрібно знати про ставлення держави,до тих хто її захищає.
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18.08.2023 15:30 Ответить
Яку дніще ця влада та її чиновники...шкодять що в МО що на фінансовому фронті...це неймовірний треш...!!!
А платять за все це наш Народ та Воїни ЗСУ...
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18.08.2023 15:38 Ответить
Хай заспокоїться вже заспокоється "зрадогонка"! Всі турнікети, крім хіба тих що були в індивідуальних аптечках, надходять від волонтерів. Просто коли мобські бригади формувалися, більшість медиків навіть не знали, що таке турникет, тим більше не розрізняли їх між собою ось і пораздавали тренувальні та китайські по підрозділам, а там зі медпідготовкою ще гірше…
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18.08.2023 16:34 Ответить
..может пора гнать сцаной тряпкой
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18.08.2023 17:04 Ответить
зеленський за це тебе треба повісити замість ціеї курви,хлопці гинуть,а ему похер,мерзота.
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18.08.2023 18:06 Ответить
Медики тоже "в теме"? А так можно?
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18.08.2023 21:26 Ответить
Віддайте її родичам загиблих чи тих, хто став інвалідом від тих турнікетів.
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19.08.2023 00:57 Ответить
Не мешайте тете делать деньги.
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19.08.2023 03:18 Ответить
Кровосискиня. Кровосися. Ненавидить протилежну стать, тому винищує чоловіків? Чи просто СВОлота?
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19.08.2023 07:27 Ответить
Будуть все нові і нові коридори для людей щоб вбігти від цієї ганьби за кордон.
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19.08.2023 09:21 Ответить
Як вчасно! Просто в розпал скандалу із зашквареною росіянкою Домбровською, яка просувала відверте фуфло виявилося, що Командувачка Медичних Сил ігнорує публічні запити щодо неякісних турнікетів! Це все докорінно змінює: наші вороги -- не кацапські "волонтери", а українська влада! А хороші росіяни нам лише намагаються допомогти боротися з цією самою поганою українською владою https://www.bbc.com/russian/news-60517601
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19.08.2023 17:13 Ответить
Ця "влада" вже втратила реальне бачення, вона прямо вбиває українців, потрібно йти на Банкову зі зброєю.
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26.08.2023 17:46 Ответить
 
 