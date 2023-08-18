Командующий Медицинскими Силами игнорирует публичные запросы относительно некачественных турникетов, - Яровая. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий Медицинскими Силами ВСУ не ответила на запрос Общественного антикоррупционного совета при Минобороны относительно некачественных турникетов, на которые жалуются бойцы, парамедики и волонтеры.
Об этом в эфире каналу Еспресо сообщила член Антикоррсовета, волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, официальный запрос направили после многочисленных жалоб, чтобы выяснить, что это за турникеты и как они пересекли украинскую границу: как закупки или гуманитарную помощь.
"Никакая страна НАТО не могла передать турникеты, которые мы видим на фото с фронта. Это подделка под САО. А САТ - это стандарт, установленный во всех государствах НАТО. Ни одна из них не закупает подделки и ни одна из них не могла передать эти некачественные турникеты в качестве гуманитарной помощи", – говорит Яровая.
Она также отметила, что командующий Медицинскими Силами Татьяна Остащенко сейчас игнорирует все публичные запросы и обращения: и журналистов, и волонтеров, и общественных организаций. Это может свидетельствовать лишь о том, что некачественные турникеты закупили за государственные средства, а в Украину завезли под видом гуманитарки.
"Кто-то не хочет нести ответственность за происходящее", - резюмировала Яровая.
Пожалуйста, подождите...
Проблема набагато глибша і серйозніша, ніж "неякісні турнікети".
Таких на минное поле направлять - проходы делать
а вообще єто стиль корупционеров отморозиться и ждать когда все пройдет а когда будет шум пошлепают папики и переведут в другое рібное место
неякісний турнікет на болі бою - смерть з дуже великою вірогідністю адже на нього розраховують а він рветься..... вже навіть краще мати джут есмарха з яких ми сміємось ніж такий турнікет... щось не чути вою від прихлебателей як це було з оклюзійками, заказуха не поступала?
У нас мода сегодня на другое
На " НЕ ОТВЕЧАТЬ"
Президент эту моду ввел давно
Что там с Вагнергейтом?
Тишина
Что там с Чонгаром?
Тоже тишина
А что там с Ванькой Бакановым?
Мертвая тишина
Так какие претензии к министерке?
Министерка в тренде, пани Дана
слава шашликовичу!
Це умисне масове вбивство...
Робіть висновки самі
Китайські аптечки для ЗСУ: як чиновники влаштували бізнес на життях військових
Більшість втрачених кінцівок це через те що неправильно накладений турнікет і через те що якщо в бійця він накладений то при довгому періоді транспортування або неможливості евакуації необхідно проводити ряд заходів.... А про це взагалі нікого не вчать в тому числі і медиків на нулі
Повісити його, на цих турнікетах!!
А платять за все це наш Народ та Воїни ЗСУ...