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Вдова сбитого пьяным судьей Тандыром нацгвардейца Бондаренко вернула виновнику ДТП деньги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Адвокат Анны Бондаренко – вдовы сбитого пьяным судьей Алексеем Тандыром нацгвардейца Вадима Бондаренко – вернул адвокату виновника ДТП, Олегу Юрченко, 18 тыс. грн, которые жена Тандыра ранее перевела семье погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Babel.

Адвокат Тандыра, Олег Юрченко, не хотел брать деньги, аргументируя это тем, что он представляет интересы своего клиента, а не его жены.

Также представитель Тандыра предположил, что, возможно, впоследствии установится, что семья погибшего нацгвардейца получила большую сумму.

Также читайте: Судья Тандыр сдал на анализ слюну и воду вместо мочи, но в них тоже нашли алкоголь. Судью оставили под стражей

Напомним, ранее вдова Вадима Бондаренко Анна рассказала, что получила на свою банковскую карточку четыре анонимных перевода на общую сумму 18 тыс. грн от семьи судьи Тандыра.

Она пообещала вернуть деньги.

"Мне нужно только одно – чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", - сказала Анна.

Тандыр во время заседаний говорил, что готов помочь семье Бондаренко деньгами.

Также читайте: Судья Тандыр, совершивший смертельное ДТП в Киеве, отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилями в пьяном виде

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

В результате ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
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Топ комментарии
+29
18тис. гривень....Ну прямо останню сорочку тандири зняли. Жлоби і бидло.
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18.08.2023 15:10
+24
Неповних 500 доларів. Власне з цього випадку ясно видно за кого нас й взагалі всіх оточуючих, має оця "еліта". Особисто, я, вважаю цих створінь біосміттям.
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18.08.2023 15:33
+13
жлобство во всей красе скряга редкий 18 000 500 долларов жизнь человека циничная мразь должен сидеть в тюрьме до конца своих дней а нелзьзя еще статью ему добавить подкуп потерпевших
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18.08.2023 15:23
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Правила форума Совет форумчан
А звідки він дізнався номер банківської картки, це така банківська таємниця?
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18.08.2023 15:06 Ответить
наверно сделал перевод по номеру телефона
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18.08.2023 22:57 Ответить
18тис. гривень....Ну прямо останню сорочку тандири зняли. Жлоби і бидло.
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18.08.2023 15:10 Ответить
Неповних 500 доларів. Власне з цього випадку ясно видно за кого нас й взагалі всіх оточуючих, має оця "еліта". Особисто, я, вважаю цих створінь біосміттям.
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18.08.2023 15:33 Ответить
Вони на мінімальці сидять! Звідки в них гроші?
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18.08.2023 15:41 Ответить
Ми не русня, у нас такі подарунки "с барского плєча" (а насправді "крошкі с барского стола") не працюють.
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18.08.2023 15:19 Ответить
Такі випадки поодинокі. Працюють ці "крошкі", ще як працюють, Згадайте хоча б кейс Омельченка.
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19.08.2023 13:01 Ответить
жлобство во всей красе скряга редкий 18 000 500 долларов жизнь человека циничная мразь должен сидеть в тюрьме до конца своих дней а нелзьзя еще статью ему добавить подкуп потерпевших
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18.08.2023 15:23 Ответить
Тандир це УБИВЦЯ Українського Захисника, який був на виконанні бойового завдання під час Комендантської години та дії Воєнного стану!!
Він, ні чим не відрізняється від орків-убивц та ґвалтівників з московії!!!
Типова його поведінка, це патіхамувлєс !!! Практика адвокатів Омельченко, за гроші закрити справу і поставити тимчасовий надгробок його ЖЕРТВІ…
Оточення цього УБИВЦІ, може забезпечити йому спокійне самогубство…
Безкарність Убивці, спонукає їх до наступних кривавих злочинів!!
Прикладом, є безкарність 3-х УБИВЦЬ, Захисника України, свободівця на очах сотен ЛЮДЕЙ, а суддівська шмара, їх уже відпустила на ВОЛЮ!!!
Ось така суддівська Честь і Совість!!
Слава Україні!
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18.08.2023 15:23 Ответить
18тис. ?
яке позорище

вирішив зекономити
боже, яке воно чмошне
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18.08.2023 15:25 Ответить
**** могла хотя бы 180 миллионов предложить, чтобы не сесть. Но 18 тысяч !!!
Сидеть от и до по полной, причем, как умышленное убийство!
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18.08.2023 15:56 Ответить
хід захисту тандира очевидний. відшкодування заподіяної шкоди, хочаб часткове, це пом`якшуюча вину обставина. ось і втуляють вдові загиблого гроші, щоб потім вимагати зменшення строку. а чи вартий він того зменшення?
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18.08.2023 16:11 Ответить
Надо будо ще в пику плюнути за таки подачки.
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18.08.2023 16:12 Ответить
повага дружині загиблого. Сумніву немає, що це горда, справжня людина, яка любила свого чоловіка. Коханих на гроші не міняють
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18.08.2023 16:16 Ответить
Чесно не розумію, чому цього підера не пристрелили на блокпосту під час скоєння ДТП, я б не стримався🤬🤬🤬
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18.08.2023 16:19 Ответить
Власне, а для чого той блок-пост, якщо він себе не може захистити?
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18.08.2023 17:03 Ответить
..такс,стоп! Похороны, моральные неустойки все стоит...Если есть дети до окончания учебы..Все с виновника причитается....
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18.08.2023 17:02 Ответить
Не сомневаюсь что 180 милионов он занес куда надо..а вдове и 18000 хватит.Так расуждают эти мрази в судейских мантиях.
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18.08.2023 17:54 Ответить
Олександр,це ж убивство,ну навіщо оце напівжартома 180 мілліонів?Такса по вбивствах по ДТП-давно встановлена,ну може її трохи підкорегували,в залежності від розголосу.Ми ще нічого не знаємо-як такі як Тандир відбувають свою "посадку".Економлячи на принципіальній жертві-"пробиває" собі платну камеру...
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18.08.2023 22:15 Ответить
ви, ми, як і я, навіть не уявляємо в якій сраці наше правосуддя.
ні інституції суддівства, не інституції адвокатства.
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18.08.2023 19:20 Ответить
Ця істота купила корочки на суддівську посаду і тепер бикує перед Українцями, як омельченко свого часу, повбивав Українців і ВІДКУПИВСЯ
!!
Ось так і 3 убивці, від рук яких загинув мобілізований Патріот СВОБОДІВЕЦЬ, рішенням такої ж судівської особи в спідниці, звільнені!!

А Зеля, завалений Оманським зобов'язаннями за катання на літаку московіта патрушева,…не в силах, порушити Конституцію, щоб ЗАХИСТИТИ від кривосуддя УКРАЇНЦІВ!!
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18.08.2023 20:27 Ответить
Ой ***....а деж посівальщик подівся? Такаж мрась як і цей г...он!!! Чи ті хто цих потвор призначив?!Не хоче вельме поважне суспільство запитати від кого. і для кого ці потвори працюють(крадуть у нас Українців). А потім як ні чого не сталося !!! Посівальщик на дачі в Італіі. Якась штепа разом з її другом тарутой теж не погано себе почувають,а ви продовжуйте гетьманцеву та дерьмаку заносити та скиглити(нова пошта) шо нас та вас стригуть як в останній день тартарови,дерьмаки , та інші иже херувими!!! Так і живемо
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18.08.2023 23:35 Ответить
 
 