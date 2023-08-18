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беспилотник (2092) война (46746) Москва (3006) эвакуация (1754)

В России эвакуировали более 2000 человек из бизнес-центра "Москва-сити" из-за сообщения об ударе беспилотника. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в российской столице эвакуировали 2000 человек из бизнес-центра "Москва-сити". Кроме того, эвакуацию провели и в ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение было принято после сообщения о якобы угрозе атаки БПЛА. Неизвестный позвонил в администрацию башен В и С "Москва-сити" и сообщил о возможном прилете дрона-камикадзе. Позже в экстренных службах заявили, что информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве слышали взрывы, Минобороны РФ заявляет об уничтожении беспилотника. Поврежден фасад павильона. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
Виявляється, і у цю гру теж можна грати вдвох.
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18.08.2023 16:05
+15
Нехай тренуються хапати дітей, котів, собак і бігати в Метро, у підвали, збирати екстренну валізу, обдзвонювати родичів чи живі, намагатись заснути між сиренами.... Так вам і треба, москалота проклята! 😡
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18.08.2023 16:12
+9
Госсаді, і що ж вони такі сцикливі? Від одного БПЛА, якого вони типу "збили", закрили всі аеропорти та вигнали 2 тис.насєлєнія дихати повітрям. Чого б це?
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18.08.2023 16:11
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Виявляється, і у цю гру теж можна грати вдвох.
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18.08.2023 16:05 Ответить
Ссыкуны козломордые...
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18.08.2023 16:08 Ответить
Сity, novotel названія нє скрєпниє...
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18.08.2023 16:09 Ответить
"Термінатор", "Мерлін", "Зала", Z-спєцопєрація.
Руснява культура настільки занудна, що без запозичень перетворюється на прілу клюкву.
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18.08.2023 19:20 Ответить
Госсаді, і що ж вони такі сцикливі? Від одного БПЛА, якого вони типу "збили", закрили всі аеропорти та вигнали 2 тис.насєлєнія дихати повітрям. Чого б це?
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18.08.2023 16:11 Ответить
вайна ж не на їх території...точніше як вони називають СВО..ані внє палітікі..зачєм ім єто..ані хатят зарабативать дєньгі,на Анталію,Мальдіви..ані хатят атдихать внє палітікі..
А те що вбивають українців-єта нє ми,нас то за что? внє палітікі
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18.08.2023 16:18 Ответить
+100500.
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18.08.2023 17:14 Ответить
kacapi aeroporti zakryvajet potomu sto bojatsia sto ixneje PVO te samolioti nezbyli,sbyvaja droni.
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18.08.2023 16:20 Ответить
Так, це зрозуміло.
Тільки, якщо ви /кацапи/ чогось боїтесь, то так і скажіть: "Нам сцыкотно!". А то від "расєя нє может праіграть" до "Мамочка, страаашно! Давай отсюда валіть!" за півтора року -- це вже світовий рекорд чи ще ні?
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18.08.2023 17:20 Ответить
Нехай тренуються хапати дітей, котів, собак і бігати в Метро, у підвали, збирати екстренну валізу, обдзвонювати родичів чи живі, намагатись заснути між сиренами.... Так вам і треба, москалота проклята! 😡
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18.08.2023 16:12 Ответить
Тєпєрь ета мацква-сситє...
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18.08.2023 16:17 Ответить
тут про ночной выбух возле мацква- ссыте

https://youtu.be/K2mmd_xw_HM
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18.08.2023 16:23 Ответить
Ще якби якісь хакери увімкнули звук сирени, вони б там взагалі обісрались.
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18.08.2023 16:18 Ответить
мрії..ми надіялись на дєнь побєдобєсія ,на шоу...
хтось таки заборонив
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18.08.2023 16:21 Ответить
Лохи не узнали голос Буданова.
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18.08.2023 17:09 Ответить
А, чого не в бомбосховищі сидять? Ще, бмажано, у темряві.
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18.08.2023 17:12 Ответить
Так і треба тролити лаптєногих, хай бігають, метушаться і звикають сидіти в підвалах.
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18.08.2023 17:56 Ответить
Які підвали? Вони он на лавочках за 20 метрів від нєбосрьобов повсідались
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18.08.2023 18:07 Ответить
Масква-сіті - яке, бл@дь, сіті, скрєпоносні ви уй0бища. Вже б якось мацква-ізба, чи що?
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18.08.2023 18:05 Ответить
Что то названия на болотах не черепные.
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18.08.2023 18:53 Ответить
Ну вигнали з будови... А чим евакуйовали? Стадо.
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18.08.2023 19:02 Ответить
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19.08.2023 02:49 Ответить
По кацапському натовпу ядерною бомбою ВОГОНЬ!!!
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19.08.2023 09:44 Ответить
 
 