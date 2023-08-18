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В России эвакуировали более 2000 человек из бизнес-центра "Москва-сити" из-за сообщения об ударе беспилотника. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в российской столице эвакуировали 2000 человек из бизнес-центра "Москва-сити". Кроме того, эвакуацию провели и в ТЦ "ВТБ Арена Плаза".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение было принято после сообщения о якобы угрозе атаки БПЛА. Неизвестный позвонил в администрацию башен В и С "Москва-сити" и сообщил о возможном прилете дрона-камикадзе. Позже в экстренных службах заявили, что информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
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+19 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий18.08.2023 16:05
+15 vita gunesh
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+9 Маркиз
показать весь комментарий18.08.2023 16:11
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Руснява культура настільки занудна, що без запозичень перетворюється на прілу клюкву.
А те що вбивають українців-єта нє ми,нас то за что? внє палітікі
Тільки, якщо ви /кацапи/ чогось боїтесь, то так і скажіть: "Нам сцыкотно!". А то від "расєя нє может праіграть" до "Мамочка, страаашно! Давай отсюда валіть!" за півтора року -- це вже світовий рекорд чи ще ні?
https://youtu.be/K2mmd_xw_HM
хтось таки заборонив