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Оккупант из Хабаровска жалуется на жизнь Путину: "Одной руки нет. Вторая рука и нога не работает. Лечить отказываются. Денег не платят. Посодействуйте". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Искалеченный на войне оккупант из Хабаровска Сергей Полетаев записал видеообращение к Путину, в котором просит помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в соцсетях, оккупант жалуется, что потерял руку и полноценно не работают еще одна нога и другая рука. Рассказывает, что не получает должного лечения и денежных выплат.
"В результате полученных ранений я остался с одной рукой, другая тоже не функционирует, и нога не работает", - говорит Полетаев на записи.
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