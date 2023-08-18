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Оккупант из Хабаровска жалуется на жизнь Путину: "Одной руки нет. Вторая рука и нога не работает. Лечить отказываются. Денег не платят. Посодействуйте". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Искалеченный на войне оккупант из Хабаровска Сергей Полетаев записал видеообращение к Путину, в котором просит помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в соцсетях, оккупант жалуется, что потерял руку и полноценно не работают еще одна нога и другая рука. Рассказывает, что не получает должного лечения и денежных выплат.

"В результате полученных ранений я остался с одной рукой, другая тоже не функционирует, и нога не работает", - говорит Полетаев на записи.

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Топ комментарии
+56
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18.08.2023 16:59
+54
**** ти скаржишся, бидло? Що забув у нас?
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18.08.2023 16:54
+42
Безнадійний народ. Так нічого і не зрозуміли.

****** ********, памагітє. Ви навєрноє проста нє в курсє
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18.08.2023 16:57
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Страница 2 из 2
Помню своего деда фронтовика, так он с ранением в ногу мучился до конца своих дней, бабушка постоянно перематывала рану на ноге.
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18.08.2023 23:42 Ответить
І що ти дибіл написав? Та ***** на твого дєда-фронтавіка і ***** на тваю бабушку, каторая пастаянна пєрємативала рану на нагє
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19.08.2023 00:17 Ответить
В зеркало взгляни умник
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20.08.2023 22:16 Ответить
и все.
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19.08.2023 00:03 Ответить
Це яку лічнось ти, хробак, намагаєшся вастанавіть? Її у тебе від роду не було.
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19.08.2023 00:35 Ответить
Толчених хвостів ящірок хай жере .....но єто не точно
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19.08.2023 01:18 Ответить
улибнуло
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19.08.2023 05:08 Ответить
Тю, то здавайся в полон, довбак. В нашім полоні все прикрутять як положено ординцю: руки до дупи, ноги - до коня...
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19.08.2023 05:18 Ответить
Та забєй))просто бухай і все минеться))
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19.08.2023 07:05 Ответить
раби мають мовчати і не скиглити
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19.08.2023 07:56 Ответить
Кацап,просто іди на йух. Можеш разом з ******.
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19.08.2023 10:48 Ответить
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19.08.2023 12:39 Ответить
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19.08.2023 13:16 Ответить
Невиліковний скот!((( Тільки утилізація цього гівна!((((
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19.08.2023 16:28 Ответить
От не повезло мудаку- здох би на тій війні і ніяких проблем би не мав. А то тепер "сцарь, памаги...", ну-ну, щас помогьом.
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20.08.2023 09:39 Ответить
Я поражаюсь насколько некоторые организмы сопротивляются смерти, ведь наверняка и питание у него неполноценное, с нехваткой витаминов, минералов и ещё чё нить, и тем не менее организм месяцами сопротивляется открытой инфекции
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22.09.2023 17:25 Ответить
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