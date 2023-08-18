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Группа аэроразведки "Птахи Мадяра" нуждается в новых комплексах "Валькирия" и крыльях к ним: 7 крыльев потеряно за 60 суток. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа аэроразведки "Птахи Мадяра" просит помощи в приобретении 9 отдельных крыльев "Валькирия", 2 полных новых комплекса "Валькирия" для двух новых экипажей и 3 мобильных командно-дешифровальных пунктов. В настоящее время у подразделения закончились разведывательные крылья "Валькирия".

Видео с объявлением сбора размещено на ютуб-канале аэроразведчика с позывным Мадяр, командира группы " Птахи Мадяра", передает Цензор.НЕТ.

"У нас закончились разведывательные крылья "Валькирия". Три экипажа. Ежедневно. 7 крыльев потеряно за 60 суток. 287 тыс грн цена каждого. 1821 вражеская цель обнаружена и передана под поражение и внесена в систему "Дельта". В видео много реальной статистики по разведкрыльям.

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Цель сбора: 7,8 млн грн на следующие цели:
•9 отдельных крыльев "Валькирия" (2,673 млн грн);
•2 полных новых комплекса "Валькирия" для двух новых экипажей ПМ, все наземки, акумы плюс по три крыла (2,25 млн грн);
•3 мобильных КДП (командно-дешифровальных пункта), 2,886 млн грн.

Прошу еще раз поддержать!
Этот сбор позволит работать с колес одновременно 5 разведывательным экипажам (в настоящее время работало три)", - говорится в описании к видео.

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Топ комментарии
+4
Да це просто якийсь *******. Я вже не можу кидати на потреби кожного. Від чого стає ніяково і боляче. Зарплата не піднялась, зате ціни і комуналка... А як заїбали місцеві влади - хто масово асфальтує все підряд, хто з переліку кладу бруківку по зірвано у нормальному асфальту, хто стадіони ремонтує з біговими доріжками. І це все ж за наші налоги. І всі з передсердя місцеві чинуші вайлають - все заради перемоги. От вже ж цінники. Чому з них не запитати за гроші, які так вони тратять не на те
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18.08.2023 22:12
+3
Дивно,збір був 2 дні,вчора закрили.Цензор оговтався.Зараз можна просто кинути на підрозділ.+++
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18.08.2023 21:46
+3
Ну вы еще у Зе гниды спросите, все бабло пустили на марафон и тупые дешевые сериалы
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18.08.2023 22:05
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а що там збір на 20 тисяч дронів? скільки зібрали, скільки закупили?
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18.08.2023 21:37 Ответить
Якщо про збір Єдність на 10 тис.дронів,то закрили збір тільки день назад.
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18.08.2023 21:50 Ответить
20 тисяч дронів для 100 військових підрозділів: "Мадяр" відкрив безпрецедентний збір

https://24tv.ua/viyskoviy-madyar-vidkriv-zbir-20-tisyach-droniv-dlya-100-********************
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18.08.2023 21:56 Ответить
А,ви про цей збір?Зібрали рівно половину.Всі звіти є на каналі Мадяра.Можете пройти і ознаймитися.
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18.08.2023 22:01 Ответить
Мадьяр на мавики собирал, собрали на 170 штук примерно за сутки, и он кстати всю инфу о расходах в телеграм выложил в отличии от Притулы
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18.08.2023 21:57 Ответить
Приклади наведіть, а то виглядаєте **********.
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18.08.2023 21:50 Ответить
Якщо вірити ЗМІ то він доларовий мультимільярдер. Тому краще таким змі не вірити
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18.08.2023 22:25 Ответить
Не боїтеся якщо підуть таки як Мадяр,то прийдуть кацапи і заберуть клаву на болота?Тоді клацати на Цензорі з дивану не зможете.Як вам таки варіанти?🤣
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18.08.2023 22:42 Ответить
Постановочні відосики?Це він з дивану ці відосики знімає?Дайте факти що вони не з фронту,а з дивану.
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18.08.2023 23:03 Ответить
Уже давно воює держава а не Мадяр. Він може піти тільки туди куди його пошлют. Як в Бахмуті було.
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18.08.2023 22:53 Ответить
І що?🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18.08.2023 23:07 Ответить
А то що він може і піти. І нічого це не змінить. Ось тільки він не піде. І це теж нічого не змінить. Як казав там Кива? Я маленький вінтік. От і все.
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18.08.2023 23:11 Ответить
Може піти а може і ні,так само можуть піти інші,а може і ні,чи інші підуть,чи не підуть,може і не підуть.
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18.08.2023 23:15 Ответить
Бачу тормозиш. Проясню. Мадяр якщо захоче може стати цивільною людиною. Цілком законно. Але він цього робити не буде. Бо тоді він перестане бути Мадяром а стане Робертом. Але якби він таки це зробив тш від того москалі не прийдуть і клаву не заберуть. Бо крім Мадяра є ще ті, не такі як Мадяр які піти не можуть хоча і хочуть. Тому такі як Мадяр можуть іти якщо хочуть ніхто їх засуджувати за це не буде.
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18.08.2023 23:23 Ответить
100 відсотків.Масква-Швєя,еще парочку.
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18.08.2023 23:27 Ответить
Нема сенсу.
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18.08.2023 23:36 Ответить
Влучна думка!!!!
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18.08.2023 23:38 Ответить
А если задать запрос Google про НБ то выдает: New Balance... Вы New Balance? Нет? Значит ********
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18.08.2023 22:47 Ответить
Все, по ФСБ методичке, нет аргументов или поймали на вранье - переходи на национальный вопрос. Хорошая попытка, Но нет. Мимо кассы.
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18.08.2023 23:00 Ответить
Слухай, русскій, ну от нафіга тобі та Україна, коли у тебе Сибір горить?
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18.08.2023 22:03 Ответить
ЗМІ это самые первые аферисты, журнашлюхам верить нельзя, а Мадьяр все документы по расходам детально предоставляет в телеге и плюс к этому еще и видео собственные с дохлыми кацапами с его фирменым коментарием «БАДА БУМ»
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18.08.2023 22:03 Ответить
Ви зараз на якому напрямку воюєте?
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18.08.2023 22:12 Ответить
Так може тихенечко мовчати на дивані,а не критикувати людина котра захищає вашу дупу,зараз.
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18.08.2023 22:17 Ответить
Не знаю кім він був раніше,але він своєю кров'ю спокутував свою провину,якщо вона була звісно.І захищає зараз деякі дупи,щоб вони могли стучати по клаві з дивану.
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18.08.2023 22:37 Ответить
А такой "кристально честный ангелочек" на диване...
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18.08.2023 22:38 Ответить
Волонтер?,а не командир підрозділу?Котрий воює з початку війни?
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18.08.2023 22:39 Ответить
Ти балабол?Факти.
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18.08.2023 23:16 Ответить
Интернет ведь не врет - это святое...
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18.08.2023 22:57 Ответить
Антисимит развешивает ярлыки...
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18.08.2023 23:11 Ответить
НБ

Ви мабуть жид, бо логіка у вас 100% жидівська.
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18.08.2023 23:12 Ответить
Вы просто завидуете. Это то же грех...
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18.08.2023 23:08 Ответить
Вы просто врете за деньги - за фубли
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18.08.2023 23:16 Ответить
Цю кацапську потвору скоро приберуть,не витрачайте час.
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18.08.2023 23:17 Ответить
Друже не турбуйся, я все розумію. Зараз маю час та натхнення.
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18.08.2023 23:20 Ответить
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18.08.2023 21:43 Ответить
Рашоботів багато на цензорі, дивлюся
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18.08.2023 21:45 Ответить
Дивно,збір був 2 дні,вчора закрили.Цензор оговтався.Зараз можна просто кинути на підрозділ.+++
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18.08.2023 21:46 Ответить
+
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18.08.2023 21:57 Ответить
Резніков, де ***#ь дрони і гроші на ці дрони???
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18.08.2023 21:58 Ответить
Був Рєзнік - став Рєзніков...
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18.08.2023 22:01 Ответить
Ну вы еще у Зе гниды спросите, все бабло пустили на марафон и тупые дешевые сериалы
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18.08.2023 22:05 Ответить
+
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18.08.2023 22:12 Ответить
Да це просто якийсь *******. Я вже не можу кидати на потреби кожного. Від чого стає ніяково і боляче. Зарплата не піднялась, зате ціни і комуналка... А як заїбали місцеві влади - хто масово асфальтує все підряд, хто з переліку кладу бруківку по зірвано у нормальному асфальту, хто стадіони ремонтує з біговими доріжками. І це все ж за наші налоги. І всі з передсердя місцеві чинуші вайлають - все заради перемоги. От вже ж цінники. Чому з них не запитати за гроші, які так вони тратять не на те
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18.08.2023 22:12 Ответить
Поки ви запитаєте,хтось загине в окопі,гроші потрібно зараз.Бо прийдуть кацапи і заберуть в вас клаву,не зможете тоді писати на Цензорі.Тому не скиглемо,а допомогаємо.
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18.08.2023 22:15 Ответить
100 мільярдів.Скільки в тебе було ніків на цьому сайті?Відповідай державною,а не мовою окупанта.
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18.08.2023 23:19 Ответить
Я погано розумію мову окупанта.Можна державною,чи ти кацап?І скільки було ніків?Бо було багато,а це схоже на кацапа,його в двері,він в вікно
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18.08.2023 23:25 Ответить
Постійно доначу на Стерненка та Мадяра. Всіх заохочую підписатись на їх телеграми
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18.08.2023 22:23 Ответить
Голосом уставшей лошади "Какие ваши доказательства?"...
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18.08.2023 23:13 Ответить
То есть доказательств нет. Набор общих фраз - бла, бла, бла. Слив защитан.
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18.08.2023 23:22 Ответить
Читал - бла, бла, бла. Ваши кураторы из ОП ревнуют к успехам других? Получили команду "фас" на Мадяра?
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18.08.2023 23:28 Ответить
Человер имеющий "покровителя" в ОП получил бы доступ к бюджету, как Давидик например, Вам ли не знать это.
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18.08.2023 23:38 Ответить
Пруфы будут?
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18.08.2023 23:34 Ответить
Апетит приходить під час їжи. 3 мобильных командно-дешифровальных пунктов також втрачено?
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18.08.2023 22:35 Ответить
Я думаю они посто "растут" - доказали свою незаменимость - и все больше и больше запросов на их участие и помощь.
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18.08.2023 22:53 Ответить
У меня БПЛАшники топливо постоянно клянчат для зажигалок и счастливы от 20 литров. У Мадьяра аппетиты другие. Слил всю тактику БПЛА в инет, получил бабла в несколько десятков миллионов за ролики, за параллельно научил пидаров уходить от наших БПЛА и научилкак правильно сделать ударный дрон из мавика, как пользоваться 3Д-принтером, как летать на БПЛА. Те теперь кошмарят наших. Кстати, ****** уже на 3Д-принтерах печатают ударные дроны: ставят камеру, батарейки и движки и вперед...
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18.08.2023 23:56 Ответить
Дарма розводиш тут це іпсо. На стороні русні багато наших та європейських манкуртів. А вони теж здатні думати. Тому нічого того що не знає противник він злити не міг. Вони додумуються до всього того ж що і ми. Но у них немає волонтерської спільноти яка б їх могла профінансувати, правда є держава яка готова вкидувати неміряні суми...
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19.08.2023 00:07 Ответить
Полностью с Вами согласен по этому вопросу.
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19.08.2023 00:16 Ответить
Так. Тепер птахи будуть першим ударним батальйоном бпла. Створюють його на основі ударної роти бпла Птахи Мадяра. А там недалеко вже на горизонті бригада дронів. І піде класична піхота в історію де їй місце.
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19.08.2023 00:03 Ответить
А где там дорогу строят за 600 лямов? А за зелёную энергию кому там 320 лямов заплатили?
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18.08.2023 22:56 Ответить
Вообще то сначала надо выявить и устранить причину потерь беспилотника, ПО, частоты, использовать антенны с управляемой диаграммой направленности. А то как в анекдоте про посевы и тлю! И еще ставить устройства самоликвидации при потере управления.
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19.08.2023 06:37 Ответить
 
 