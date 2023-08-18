18 государств присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, 63 работают над реализацией "формулы мира", - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 541-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Готовим мощные вещи для Украины, усиления нашего государства, наших воинов. Сегодня и на этой неделе именно такая задача – главная. Оружие для наших воинов. Новые возможности нашей обороны. Новые пакеты поддержки наших партнеров. Мы делаем все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира.
Наша команда сейчас работает особенно интенсивно. Новости для Украины увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И, конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение.
Кстати, важные дипломатические успехи имеем уже и за эту неделю. Декларация "Семерки" относительно гарантий безопасности Украины: по состоянию на сегодняшний день уже 18 государств присоединились. "Формула мира": уже 63 дипломатических миссии работают ради реализации пунктов Формулы. Очень важно, что "формула мира" постепенно объединяет мировое большинство на основе нашего уважения к международному праву и Уставу ООН.
Европейский Союз: максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова открыть переговоры о членстве", - рассказал Зеленский.
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правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие
правила, когда они для него невыгодны. /Гитлер/
Трактор в поле дыр-дыр-дыр,мы за мыр,мы за мыр.
Или одолжил татарову?