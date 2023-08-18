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18 государств присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, 63 работают над реализацией "формулы мира", - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 541-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовим мощные вещи для Украины, усиления нашего государства, наших воинов. Сегодня и на этой неделе именно такая задача – главная. Оружие для наших воинов. Новые возможности нашей обороны. Новые пакеты поддержки наших партнеров. Мы делаем все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира.

Наша команда сейчас работает особенно интенсивно. Новости для Украины увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно. И, конечно, с такими нашими европейскими партнерами, с которыми мы уже не раз доказывали, что европейское лидерство в защите свободы имеет глобальное значение.

Смотрите также: Вопрос беспилотников и РЭБ теперь является содержанием работы Генштаба, чиновников и Ставки, - Зеленский. ВИДЕО

Кстати, важные дипломатические успехи имеем уже и за эту неделю. Декларация "Семерки" относительно гарантий безопасности Украины: по состоянию на сегодняшний день уже 18 государств присоединились. "Формула мира": уже 63 дипломатических миссии работают ради реализации пунктов Формулы. Очень важно, что "формула мира" постепенно объединяет мировое большинство на основе нашего уважения к международному праву и Уставу ООН.

Европейский Союз: максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова открыть переговоры о членстве", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+13
судячи з неясних формуліровок формули та розмитого змісту - це черговий міміріндум
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18.08.2023 22:26
+11
Этот клоун будет проклят в и стории Украины за свою измену и за тысячи погибших невинных украинцев
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18.08.2023 22:32
+8
не 3,14езділа б його харя, не ходила б в синяках.(Все .що воно патякало з 2019 року -"""Новини для України побачите.""" "зелене прорашистське лайно"
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18.08.2023 22:27
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Правила форума Совет форумчан
судячи з неясних формуліровок формули та розмитого змісту - це черговий міміріндум
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18.08.2023 22:26 Ответить
Добре, хоч читати навчився.
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18.08.2023 22:41 Ответить
Ще і Данилов ляпнув що в тій формулі можна міняти пункти черговості(після Джедди).
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19.08.2023 00:24 Ответить
Виліз Вася клоун у відосик, а в кінці сказав слава порноактрисі.
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18.08.2023 22:26 Ответить
В полі трактор дир дир дир - ми за мир.
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18.08.2023 22:39 Ответить
не 3,14езділа б його харя, не ходила б в синяках.(Все .що воно патякало з 2019 року -"""Новини для України побачите.""" "зелене прорашистське лайно"
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18.08.2023 22:27 Ответить
Це просто якійсь звіздець. Слів немає.
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18.08.2023 22:31 Ответить
Куда же они с ермаком будут убегать после победы,после своих преступлений.
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18.08.2023 22:29 Ответить
Один до чаушеску, другий до кадафі.
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18.08.2023 22:31 Ответить
Чью победу имеешь ввиду? Если они убегут, то в этом случае хуже для Украины.
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18.08.2023 23:32 Ответить
Як бачу цю ХАРЮСМЕРДЮЧУ, "Так блєвать і кідАт!"©
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18.08.2023 22:30 Ответить
Ти вже ''потужного'' д'єрмака прилаштував виконувати функцію президента, а сам лише відосики продукуєш
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18.08.2023 22:30 Ответить
валодзья нікаму нічо ні должен
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18.08.2023 22:47 Ответить
кроме одного - он должен взойти на другый срик.
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19.08.2023 08:14 Ответить
кто тенет время - Зеленский, создавая видимость кипучей деятельности или G7, ожидая, пока проблема рассосётся как-то сама собой? Или и те и другие?
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18.08.2023 22:31 Ответить
Этот клоун будет проклят в и стории Украины за свою измену и за тысячи погибших невинных украинцев
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18.08.2023 22:32 Ответить
К сожалению сотни тысяч. Орки только в Мариуполе убили больше 100 000 украинцнв.
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19.08.2023 06:49 Ответить
щеневтік.... неначасі...
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18.08.2023 22:45 Ответить
БОНЕВТИК БОНЕДАЛИ давно претворився в ЩЕНЕВТІКА БОНЕНАЧАСІ
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19.08.2023 06:51 Ответить
Наркоман.
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18.08.2023 22:53 Ответить
Вигадати і змайструвати чудо-дрона, і з дому на касапятину полювати...
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18.08.2023 22:54 Ответить
Ага, прямо с дивана...
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18.08.2023 23:02 Ответить
Через пару днів він знову натягне косоворотку і зіграє членом на балалайці.
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18.08.2023 22:55 Ответить
жопу витри своєю формулою - Гарантії безпеки для України це ядерна зброя та вступ в НАТО якнайшвидше
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18.08.2023 23:00 Ответить
+ вільне володіння зброєю для українців, включно з пістолетами та штурмовими гвинтівками.
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18.08.2023 23:10 Ответить
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18.08.2023 23:04 Ответить
Она ж сказала:"мы их не сможем выполнить до октября,поэтому они будут выполнятся вечно,без остановки"
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18.08.2023 23:24 Ответить
Нужно быть уж очень доверчивыми дурнями,чтобы связывать себе руки определенными
правилами игры, в то время как сам партнер в любую минуту готов наплевать на всякие
правила, когда они для него невыгодны. /Гитлер/
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18.08.2023 23:06 Ответить
Ни о каких гарантиях речь там даже не ведётся .Никто ни под что не подписывался,кроме как:" Мы с вами,держитесь,обращайтесь,может чем небудь поможем"
Трактор в поле дыр-дыр-дыр,мы за мыр,мы за мыр.
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18.08.2023 23:22 Ответить
А оманським кнурам все лозунги і плакати і яну пасинкову - хай заспокоює замість люсі ...Де наше ППО,де наша зброя,Чому не захищенні порти,міста,атомні ???Чим пройдохи і злодії займаються вже більше 4-х років ???На кого працює єрмак і шобло бєнікаламоя ???
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19.08.2023 03:07 Ответить
Найбільший цинізм в тому ,що гундосий виродок зголосився бути учасником найбільшої афери каламойського проти людяності : знищення цілої країни України і грати цю паскудну роль головнокомандувача і присипляти живих людей на смерть всіма способами аферизму і придумувати найбрудніші,масові розправи з людьми.В Україні є фашизм і це каламойський ,єрмак,татаров,подоляк,,ахмєтов ,пінчук,кучма,фірташ.,жванія,,суркіси,іванющенко....і іже з ними...
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19.08.2023 03:15 Ответить
А почему зеленский без барабана?
Или одолжил татарову?
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19.08.2023 05:47 Ответить
..чтобы обеспечить безопасность Надо чтобы силы страны находились в Ukraine и помогали ВСУ
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19.08.2023 08:17 Ответить
 
 