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Бахмут (Артемовск) (1530) 30 отдельная механизированная бригада (130) Александр Сырский (190) дроны (2093)

За 6 часов дроны спецназовцев уничтожили под Бахмутом 3 орудия, ЗРК и грузовик, - Сырский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обнародовал информацию об уничтожении российских оккупантов под Бахмутом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сырского.

В сообщении отмечается: "Удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".

За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, корректировавших глаза 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники – две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ".

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18.08.2023 22:54 Ответить
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18.08.2023 23:01 Ответить
Асфальтом стреляли ? Тот на который ЗЕ команда вместо вооружений бюджетные бабки потратила .
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18.08.2023 23:03 Ответить
схоже американський Switchblade
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18.08.2023 23:40 Ответить
Это можно оценивать как официальное признание, что дроны таки не свадебные?
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18.08.2023 23:14 Ответить
Партнери не хочуть підігнати пару десятків тисяч таких моделей своїх дронів???

Вони ж для них нічого не коштуватимуть порівняно із затратими на хоча б один танк. І у них точно є виробництво цих цивільних дронів для задоволення своїх внутрішніх потреб. Це навіть не треба ніяких дозволів чи ще чогось бо це цивільні товари.
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18.08.2023 23:54 Ответить
Цікаво, у Сірского батьки , і досі у расіі мешкають, чи він їх вивез .?
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19.08.2023 03:55 Ответить
Vielen Dank, ЗСУ!
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19.08.2023 04:21 Ответить
 
 