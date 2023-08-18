За 6 часов дроны спецназовцев уничтожили под Бахмутом 3 орудия, ЗРК и грузовик, - Сырский. ВИДЕО

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обнародовал информацию об уничтожении российских оккупантов под Бахмутом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сырского.

В сообщении отмечается: "Удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".

За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, корректировавших глаза 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники – две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ".

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