За 6 часов дроны спецназовцев уничтожили под Бахмутом 3 орудия, ЗРК и грузовик, - Сырский. ВИДЕО
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обнародовал информацию об уничтожении российских оккупантов под Бахмутом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сырского.
В сообщении отмечается: "Удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого".
За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, корректировавших глаза 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники – две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ".
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Вони ж для них нічого не коштуватимуть порівняно із затратими на хоча б один танк. І у них точно є виробництво цих цивільних дронів для задоволення своїх внутрішніх потреб. Це навіть не треба ніяких дозволів чи ще чогось бо це цивільні товари.