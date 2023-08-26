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Русский священник предлагает набирать "воинов" в ночных клубах Москвы: "Половозрелые кони в отменной физической форме". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российский поп предложил ходить по ночным клубам Москвы и оттуда брать ребят на войну.

Соответствующее заявление священника опубликовали в телеграм-канале NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+39
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26.08.2023 16:56
+21
"Многоходовочкі" майбутнього царя.
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26.08.2023 17:07
+20
в нас теж такі пропозиції лунали
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26.08.2023 16:55
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в нас теж такі пропозиції лунали
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26.08.2023 16:55 Ответить
У нас і в них ситуації діаметрально різні.
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26.08.2023 17:11 Ответить
ви теж в нічному чи фітнес клубі? тоді ми йдемо до вас. але ж у вас все схвачено. народжені бикувати лише язиками можуть воювати.
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26.08.2023 23:06 Ответить
Куди ви йдете? Сидите на дивані і чешете. То
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27.08.2023 00:04 Ответить
По данным местных новостей, в Финляндии задержан российский неонацист Ян Петровский, лидер отряда "Русич" вместе с Алексеем Мильчаковым. Телеграм-канал «Русич» (которым управляет Мильчаков и другие администраторы) сообщает, что его задержали месяц назад и что более подробный комментарий будет позже.
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26.08.2023 16:56 Ответить
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26.08.2023 16:56 Ответить
"Многоходовочкі" майбутнього царя.
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26.08.2023 17:07 Ответить
нічого не змінилось... хто напав на Україну? Вони самі між собою, громадянська війна!
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26.08.2023 17:52 Ответить
Ну хЙло і в 15 було хЙлом
Бо воно хЙло...
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26.08.2023 21:30 Ответить
"моль"
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26.08.2023 21:56 Ответить
половзрелые пи..ры
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26.08.2023 16:57 Ответить
Стосовно москви він таки правий. Нехай Х**ло посилає в м'ясорубку "вєлікоросов". А то все буряти-башкіри-дагестанці і т.п.
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26.08.2023 16:58 Ответить
Так, пане *****, московитський жрець в цій ситуації озвучив непогану думку, з якого боку не глянь. Якби ще верховний вершитель обрядів , весь такий в позолоті ,підключився б...ммм.
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26.08.2023 21:13 Ответить
Пусть попробует... Лично...
Хотел бы я на это глянуть.
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26.08.2023 17:01 Ответить
Йому тоді хрест заважатиме сидіти...
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26.08.2023 19:00 Ответить
Звука нет. Придется читать по губам.
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26.08.2023 17:03 Ответить
открой телеграм - канал
там есть
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26.08.2023 17:19 Ответить
Почему все так "повернулись" на этом телеграме? У меня его нет и не собираюсь заводить. А вам, телегамщикам, впору Kaspersky устанавливать
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26.08.2023 17:34 Ответить
що??? Кацапський антік????
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26.08.2023 17:52 Ответить
"Радиограма" тоже лубянский шпиён.
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26.08.2023 21:48 Ответить
Феесбешний "телеграм" в мій комп?
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26.08.2023 18:29 Ответить
Ти кацап?
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26.08.2023 17:55 Ответить
Піп -- тобі віини треба - пздц
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26.08.2023 17:03 Ответить
Чудова пропозиція!
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26.08.2023 17:05 Ответить
Зразу видно священика РПЦ. Так чинять заповіді Божі.
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26.08.2023 17:05 Ответить
рпц та Заповіді Божі-речі не сумісні бо рпц це сатанинська секта...
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26.08.2023 17:10 Ответить
А як же "не убий".
Кому то Ісус писав?
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26.08.2023 17:05 Ответить
Лица кавказской национальности с огнестрельным оружиям на московских дискотеках посадят этого попа на бутылку и самого отправят на фронт
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26.08.2023 17:09 Ответить
Кацапський піп і так на передовій "феесбешно-гундяєвського" фрону.
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26.08.2023 18:31 Ответить
Какие глубокие познания
В половозрелости коней
Хорошо что не жеребят
А то московские попы в Украине любят развлекаться с жеребятами
Большие спецы по обнаженке
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26.08.2023 17:11 Ответить
московський піп віщає по фройду... полодозрілих передастів можна набирати по семінаріям, монастирях і інших притонах рпц, піп переводить стрілки на цивільні притони, в надії обезопасити ерпецешні... висновок - хрюльником попа віщає сатана.
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26.08.2023 17:12 Ответить
Після того, як РПЦ освятила Сатану, для них уже ніщо не є моральною перепоною. Можна все!!!

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26.08.2023 17:12 Ответить
Вархаммер такой вархаммер.
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26.08.2023 17:36 Ответить
Дивуватись нічому дійсно. Гебнява контора, розпухша від грошей та коштовностей, вона така.
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26.08.2023 21:22 Ответить
от Ви не розумієтесь на цьому як і ті московські попи. Освятили і вона не злетить, а як злетить, то не долетить, а як долетить, то не зірветься. москальські супутники і луноходи не дадуть збрехати.
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27.08.2023 00:24 Ответить
Якщо вечером пройтись по Кривому Рогу, то також багато половозрелих бичков які говорять исключительно на йзыке
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26.08.2023 17:13 Ответить
Якщо підут на передок у них це пройде.
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26.08.2023 17:19 Ответить
На "передок" вони не підуть. У кожного є довідка про хронічний енурез, діарею, золотуха, кір, віспа, туберкульоз,...
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26.08.2023 17:40 Ответить
На "передок" не треба. Треба в тил, як біологічна зброя.
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26.08.2023 17:52 Ответить
Москальське уйоб**ще в рясі, ішак
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26.08.2023 17:14 Ответить
Цей поп- Ткаченко. Він до 2014 року був у нас УПЦ МП, а потім збіжав в Московію. Зараз він дає добру раду оркам !
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26.08.2023 17:18 Ответить
Какое отношение эта фашистская скотина имеет к Богучар? Это же людоед , человекообразное существо призывающее к убийствам ,грабежам , уничтожением стран. РПЦ, МПЦ - должны быть запрещены во всем мире. За их поддержку должен быть срок , не менее 15 лет, или заключение в дурку нона 100 лет.
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26.08.2023 17:19 Ответить
Де звук? Мій телефон цього під**са не хоче озвучувати
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26.08.2023 17:19 Ответить
відкрий телеграм - канал
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26.08.2023 17:21 Ответить
Это там где детишки и любовницы всяких олигархов, депутатов Госдумы и просто уважаемых бизнесменов? Ну пусть попробует, правда боюся его самого после этого на фронт отправят. Ибо ***** на новых дворян рассеюшки **********.
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26.08.2023 17:22 Ответить
Я слухав Ткаченко 10 років тому. Таку фуйню не обов'язково озвучувати.
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26.08.2023 17:23 Ответить
От кацапи розумні. Знають де шукати ресурси. В Україні такого 100-пудово не буде. В Україні військові комісії у Золочівському районі хлопчину зі села, що втратив око на фроні не комісували. "А навіщо, нехай воює й далі, хтось ж повинен відвідувати нічні клуби, які спонсорують розвиток економіки."
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26.08.2023 17:32 Ответить
От ще остнні новини по Золочівський військомат (Львівська область). Людині, що втратила око на фронті сказали, що потрібно 120тис. гривень, щоби оформити інваліднність, якщо він не надасть доказів комісії, що під час поранення він був у шоломі, бронежилеті і тактичних окулярах. За кого ж тоді ці люди воюють? За Україну, тільки Україну ворожу для них. Чи їм це потрібно?
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29.08.2023 21:07 Ответить
Враховуючи що вони там всі під коксом і під шнапсом, а якщо ще забрити в рекрути і саміх попів також, то військо буде отвал башки.
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26.08.2023 17:34 Ответить
Начньіє клубьі ужє апустєлі?
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26.08.2023 17:38 Ответить
Не забувайте що в цього вилyпка є канал на ютубі. Пропаганда тероризму за відеохостинг на території США - це ппц, Треба кожном українцю звалити ютуб скаргами, а українцям в США пікетувати офіс Google , властинка ютуб, подовати позови до американських судів
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26.08.2023 18:03 Ответить
" Опа опа зельоная ограда..."(С) Задовбешся ти рєзіну із дупи витягувать...Папи такий вой піднімуть...
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26.08.2023 18:11 Ответить
Чим швидше мракобіси типу цього попа роздраконять кацапобидло,тим краще.
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26.08.2023 18:23 Ответить
Потриндять і розійдуться. МАцкву будуть мобілізувати в останню чергу. І то почнуть з пролетаріїв.
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26.08.2023 19:02 Ответить
Бачу знає той ******** толк в половозрілих конях, він піди по тим ночним конюшням кожного вечора завісає
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26.08.2023 18:25 Ответить
В образі байкера)))
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26.08.2023 19:11 Ответить
Кацапський піп закликає мобілізувати кацапів з нічних клубів
В селах вже не вистачає кого мобілізувати
Але ті хто ходить до клубів це не прості люди а заможні і ці забезпечені люди точно не збираються здихати через пропозицію московського священника чи кремлівського політика
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26.08.2023 18:27 Ответить
Той піп просто не подумав, чиїх дітей можуть прихопити у нічних клубах Москви.
За таке його можуть і з партії погнати.
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26.08.2023 18:28 Ответить
Якщо попруть з партії то фігня... А от якщо з ФСБ тай ще як пригожина то це буде просто в 0.
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26.08.2023 18:59 Ответить
Ізя,не треба так нервувати) Особливо у Шабат )
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26.08.2023 19:13 Ответить
Від попа так і пре святістю...
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26.08.2023 19:32 Ответить
ушльопок ткачов в своєму репертуарі, гнида в рясі
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26.08.2023 19:42 Ответить
А він правий в принципі...
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26.08.2023 21:54 Ответить
у нас війна?! всі нічні клуби і кабаки забиті мажорами-"волонтерами"! чому син жодної чиновницької гниди не воює? частина цих довбаних мажорів лише числяться на військовій службі і отримують зарплату, а навіть в тилових частинах їх ніколи не бачили! обсмоктуєм як там на )(уйлостані, а в себе під носом не чуєм і не бачим!
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26.08.2023 23:17 Ответить
Пане Центр 820, еліти організовані а маленькі українці ні, тож для маленьких українців гасла про те, що герої не вмирають, а для господарів життя нічні клуби і ресторани. Політики виконують представницьку функцію а саме працюють на гроші своїх спонсорів, тому до того часу поки маленькі українці не зрозуміють, що політики і політичні партії будуть працювати на них лише в разі сплати членських внесків звичайними українцями, позитивні зміни є неможливими. ХТО СПЛАЧУЄ ТОЙ І ЗАМОВЛЯЄ МУЗИКУ!
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27.08.2023 00:24 Ответить
 
 