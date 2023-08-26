В небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Погибли три летчика, расследование продолжается, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу вечером 26 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
Украинский президент отметил: "Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Три летчика погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование произошедшего. Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины".
Как сообщал Цензор.НЕТ 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, погибли трое пилотов. В воздушных силах отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.
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літніхзимових курток в 3-и рази дорожче. Дякуємо.
Якщо це не помилка пілотів, тоді - недбальство організатора польотів, або гірше - диверсія якогось ворожого крота, дотичного до цих навчань.
І це якась пошесть. Їм пишеш, що аварія була. А ховрашки одразу про вбивство Чорновіла в дтп згадують. Десь нічого народ не розуміє.
А про Слуг ні, не чули
Пикалова и Кошевого
Военные квитки покупали?
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
Владимир Зеленский ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
Это ему с народом не повезло - не быдлом оказались, второй год сопротивляются, бедный гундосик уже и не знает, что ещё придумать - уже и боевых генералов пересажал, и с союзниками перессорился, а всё никак!
Главное придти к власти и через год все будет сделано, война закончится,
потому как он найвеличніший гений, не то, что некоторые
Надо было просто заглянуть в глаз Муйлу и перестать стрелять.
Всего-то и делов
❗️Такі картинки публікує Fox News, один з медійних гігантів США, який дивляться та читають десятки мільйонів виборців.
👉 Ледачий брудний хіппі незрозумілої орієнтації, який підтримує Україну, «хейтить» звичайного роботящого хлопця із зоряно-смугастим прапором на футболці: «Цей прапор мене ображає».
▶️ Сенс зрозумілий. Якщо ти вимагаєш підтримувати Україну, значить, ти брудний ледачий нероба із заплутаною орієнтацію.
Є й більш маніпулятивна деталь.
🤦♂️ На синьо-жовтому прапорці написано «Підтримуй війну в Україні». Нібито це сама Україна її розпочала. І асоціальний тип, який сидить на плечах у добропорядного платника податків, насправді за продовженн війни, а не її припинення.
Проросійські сили на наступних президенстьких виборах будуть маскуватися під 💯%-но проамериканські. Схоже, це вже відбувається.