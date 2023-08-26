В небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Погибли три летчика, расследование продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу вечером 26 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Три летчика погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование произошедшего. Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины".

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Как сообщал Цензор.НЕТ 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, погибли трое пилотов. В воздушных силах отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.