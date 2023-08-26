РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14565 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 157 66
авиакатастрофа (1659) Зеленский (16493) обращение (495) Воздушные силы (957)

В небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Погибли три летчика, расследование продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинскому народу вечером 26 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Три летчика погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование произошедшего. Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины".

Читайте также: Он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, грезил F-16-ми в украинском небе, - Игнат о погибшем пилоте Пильщикове

Как сообщал Цензор.НЕТ 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, погибли трое пилотов. В воздушных силах отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
Катастрофа сталася в 2019
показать весь комментарий
26.08.2023 20:53
+57
"Дуже допомагав нашій державі"? 🤔 Власне, він цю дкржаву захищав, буть її частиною, плоттю від плоті Держави. На відміну від декого, хто її очолює.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:50
+52
Дякуємо міністру оборони за наближення Перемоги України закупівлями яєць по 17 грн, яблук по 50 грн, літніх зимових курток в 3-и рази дорожче. Дякуємо.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Дуже допомагав нашій державі"? 🤔 Власне, він цю дкржаву захищав, буть її частиною, плоттю від плоті Держави. На відміну від декого, хто її очолює.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:50 Ответить
Шоб ти з...
показать весь комментарий
26.08.2023 20:50 Ответить
Й бажано незабаром,бо цей сором вже терпіти неможливо.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:11 Ответить
Катастрофа сталася в 2019
показать весь комментарий
26.08.2023 20:53 Ответить
Дякуємо міністру оборони за наближення Перемоги України закупівлями яєць по 17 грн, яблук по 50 грн, літніх зимових курток в 3-и рази дорожче. Дякуємо.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:53 Ответить
Це 1 % не смішіть такими цифрами
показать весь комментарий
26.08.2023 22:15 Ответить
І тут висрався...
показать весь комментарий
26.08.2023 20:54 Ответить
Та в нього словєсній понос
показать весь комментарий
26.08.2023 21:23 Ответить
Хтось ,вибачаюсь, висрався що фізіологічно, а хтось обісрався як Резнік
показать весь комментарий
26.08.2023 21:39 Ответить
Певне, відпрацьовували взаємодію двох і більше літаків в повітрі або їх синзронізований зліт чи посадку.
Якщо це не помилка пілотів, тоді - недбальство організатора польотів, або гірше - диверсія якогось ворожого крота, дотичного до цих навчань.
показать весь комментарий
26.08.2023 20:57 Ответить
вариантов много , согласен, но ....................жаль .
показать весь комментарий
26.08.2023 21:00 Ответить
Американський пілот Сет Нерінг, який загинув у катастрофі літака Су-27 на Вінниччині... В авіакатастрофі військового Ан-26 25 вересня 2020 року загинули 26 людей: 19 курсантів та 7 офіцерів - "Судовий процес стоїть на місці. Ніхто не покараний", - потерпілі у справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині...
показать весь комментарий
26.08.2023 21:01 Ответить
ПНХ,дибіл
показать весь комментарий
26.08.2023 21:08 Ответить
найсмішніше, тпа зелена істото, не те що ти написав "Порох причетний до вбивства" - Порох я к відомо причетний до всього. Найсмішніше те, що ти написав що Слуги рятують нашу державу...)))))
показать весь комментарий
26.08.2023 21:08 Ответить
Так, зелено-сині слуги каломойші рятують свою державу; не Україну.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:55 Ответить
Знаєте що активно насаджують час від часу ? Про ніби вбивство Кузьми. Убрав його клятий Порох. Бо він погано про нього говорив.
І це якась пошесть. Їм пишеш, що аварія була. А ховрашки одразу про вбивство Чорновіла в дтп згадують. Десь нічого народ не розуміє.
показать весь комментарий
31.08.2023 18:43 Ответить
Ви наркаман?
показать весь комментарий
26.08.2023 21:10 Ответить
Что такое наркАман? Ви не из трускавецкой акамедии?
показать весь комментарий
26.08.2023 21:35 Ответить
ты откуда вылез полоумный любитель зеленского? где вас ущербных мишка подоляк собирает? если ум позволяет , напиши за защитников из слуг! хотя, может быть ты чёрт трехцветный!
показать весь комментарий
26.08.2023 21:10 Ответить
Загинув депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький. Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою», - повідомив у Фейсбуці Петро Порошенко 3 дня тому

А про Слуг ні, не чули
показать весь комментарий
26.08.2023 21:51 Ответить
Ето другое
показать весь комментарий
26.08.2023 21:56 Ответить
Як не чули? А в зашкварах одні зєлєбобіки, слуги невідомо чийого народу.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:58 Ответить
Не чутно ні про слуг, які мають честь, ні про наш український цехал. Дивно про моссад рот не закривається, мінор понатикано майже на всіх площах українських міст, а ось про український цехал ані пари з вуст.
показать весь комментарий
26.08.2023 22:19 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2023 21:12 Ответить
Ne sutor supra crepidam.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:12 Ответить
Помилки в житті допускаємо ми всі.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:12 Ответить
Як хтось казав у 2019-му: зелох - це не кіт в мішку, а мішок. Чотири бездарні роки клоунсьуого правління - яскраве тому підтвердження. Під упаковкою "прастого парня із народа", у владу увірвалися одні виродки як: дєрьмак, татаров, рєзніков, портнов, гетьманцев, ********, шаурма і тд.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:02 Ответить
так, хлинув у владу потік дєрьма
показать весь комментарий
26.08.2023 21:26 Ответить
Ви яким чином тут..??? Завдяки Вашим діям на той світ відправилося чимало Людей ! І відповідате за це таки доведеться !!!
показать весь комментарий
26.08.2023 21:09 Ответить
Монастирського и вертолет уже расследовали, заканчивай квн, уже не смешно
показать весь комментарий
26.08.2023 21:24 Ответить
За десятки,якщо не сотні бойових вилітів,одна з легенд наших ПСУ відмічена одним орденом,за те що кожний виліт ризикував життям,по одному ордену також указом шмарклі нагороджені кловуни з 95 киварталу.Це Гундосе віднеслося з однією міркою до Героїв,та нагородило своїх Хероїв-одноплемінників. Зараз воно виступить з гундосою промовою,присвоїть Джусу,давно заслужене їм звання Героя України,й Зебидло почне хлопати в долоні,який в них препиз дент.Й далі буде нагороджувати своїх по сцені. Скільки членів партії холуїв воює па фронті,більшість пилять бюджет під аплодисменти зебидла,яке буде в захваті.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:24 Ответить
Сто процентів.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:36 Ответить
Многочисленные концерты перед военными, - стало известно, за что Зеленский наградил своих коллег по Кварталу-95
 Пикалова и Кошевого

показать весь комментарий
26.08.2023 22:04 Ответить
Интересно, а кто оплачивал эти многочисленные концерты?
Военные квитки покупали?
показать весь комментарий
26.08.2023 22:25 Ответить
Прокацапські зрадоботи в оточенні Зє.
показать весь комментарий
26.08.2023 21:29 Ответить
Коли закінчиш війну, клоуняра?
показать весь комментарий
26.08.2023 22:03 Ответить
Та він готовий хоч сьогодні, але нам це точно не сподобається.
показать весь комментарий
26.08.2023 22:04 Ответить
Так он нам ничего не должен
показать весь комментарий
26.08.2023 22:20 Ответить
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok

Владимир Зеленский ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
показать весь комментарий
26.08.2023 22:13 Ответить
Так он и собирался закончить войну через год, сдав Украину за три дня. Всё для этого сделал: построил дороги для рашистских танков, разминировал мосты и проходы, приказал отвести или перевести войска... Не солгал, же!
Это ему с народом не повезло - не быдлом оказались, второй год сопротивляются, бедный гундосик уже и не знает, что ещё придумать - уже и боевых генералов пересажал, и с союзниками перессорился, а всё никак!
показать весь комментарий
27.08.2023 00:05 Ответить
Вот так он и представлял себе войну .

Главное придти к власти и через год все будет сделано, война закончится,
потому как он найвеличніший гений, не то, что некоторые

Надо было просто заглянуть в глаз Муйлу и перестать стрелять.

Всего-то и делов
показать весь комментарий
26.08.2023 22:19 Ответить
Знову ідіот в програмі "Врємя". ))
показать весь комментарий
27.08.2023 01:02 Ответить
.... снімітє сруля!!!!
показать весь комментарий
27.08.2023 08:43 Ответить
Ось іУДА ! Ось твоя допомога!!!
❗️Такі картинки публікує Fox News, один з медійних гігантів США, який дивляться та читають десятки мільйонів виборців.

👉 Ледачий брудний хіппі незрозумілої орієнтації, який підтримує Україну, «хейтить» звичайного роботящого хлопця із зоряно-смугастим прапором на футболці: «Цей прапор мене ображає».

▶️ Сенс зрозумілий. Якщо ти вимагаєш підтримувати Україну, значить, ти брудний ледачий нероба із заплутаною орієнтацію.

Є й більш маніпулятивна деталь.

🤦‍♂️ На синьо-жовтому прапорці написано «Підтримуй війну в Україні». Нібито це сама Україна її розпочала. І асоціальний тип, який сидить на плечах у добропорядного платника податків, насправді за продовженн війни, а не її припинення.

Проросійські сили на наступних президенстьких виборах будуть маскуватися під 💯%-но проамериканські. Схоже, це вже відбувається.
показать весь комментарий
27.08.2023 08:53 Ответить
 
 