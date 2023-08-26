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Новости Видео Война в Украине
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Минобороны (8215) Николаенко Татьяна (289) Данилюк-Ярмолаева (356)

Куртки Минобороны // Резников – в Лондон? // Разрыв Горбунова // Что будет дальше? / Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ – спецпроект на Цензор.НЕТ, в котором Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко обсуждают подковерные игры большой (и не очень) украинской политики – такого не расскажут по телевизору в марафоне.

Так что добро пожаловать в "Что будет дальше" на Цензор.НЕТ!
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Топ комментарии
+11
Скільки ж ми будемо витрумувати цю кляту камарілію... Скільки вони будуть обкрадати цю нещасну країну ? А чому МОУ взагалі замовляє військову форму в Туреччині? Ми вже навіть форму самі пошити не можемо?...
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26.08.2023 21:24
+9
Элегантная куртка легким движением руки превращается в прекрасный Лондон
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26.08.2023 21:48
+7
Що буде далі?
Вернуться с войны Украинцы и перестреляют этих *********.
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26.08.2023 21:42
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Скільки ж ми будемо витрумувати цю кляту камарілію... Скільки вони будуть обкрадати цю нещасну країну ? А чому МОУ взагалі замовляє військову форму в Туреччині? Ми вже навіть форму самі пошити не можемо?...
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26.08.2023 21:24 Ответить
ще днів сімсот. Але це не точно. Може потім буде ще якійсь лебігович.
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26.08.2023 21:27 Ответить
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26.08.2023 22:08 Ответить
Если посчитать все взятки,то эти куртки обойдутся в1000 дол и годиться только жопу ими подтирать.
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26.08.2023 22:13 Ответить
Винуваті турки, розходимся



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26.08.2023 21:25 Ответить
Куртки турецкие, кому куртки, подходите, турецкое качество
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26.08.2023 21:51 Ответить
Надо выяснить ..... может эти куртки с пришли с Китая через Турцию и они по 9 доларов - за штуку ,заплатили пошлину и цена уже 28 !. А министр Резников поднял цену до 89 .... чтобы в бюджет Украины заплатить пошлину , эще больше как турки . Истиныий патриот.
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26.08.2023 21:56 Ответить
Лінк на відео на ютуб каналі цензора ))
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26.08.2023 21:29 Ответить
Як що Зе обійме Ре в черговий раз, то Ер буде не причетний
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26.08.2023 21:38 Ответить
Говори нормально, секретный ты наш.
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26.08.2023 21:49 Ответить
Далі нічого не буде. Яєшний єнерал відстьобує долю тому шо не втік і залишиться на своїй посаді.
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26.08.2023 21:42 Ответить
З рюкзаками прокатило... все зам"яли
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26.08.2023 21:48 Ответить
Що буде далі?
Вернуться с войны Украинцы и перестреляют этих *********.
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26.08.2023 21:42 Ответить
Это будет антисеметизм и холокост
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26.08.2023 21:52 Ответить
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
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27.08.2023 03:51 Ответить
Секрет мільйонних статків високопосадовців...
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26.08.2023 21:46 Ответить
Элегантная куртка легким движением руки превращается в прекрасный Лондон
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26.08.2023 21:48 Ответить
Високопосадовців лювлять лише щоб собі подоїти
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26.08.2023 22:09 Ответить
в Британії цьому знов ніхто руку не потисне
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26.08.2023 22:09 Ответить
Оно переживет
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27.08.2023 03:53 Ответить
Шо то за куртка за 29 дол,типа рубашка.
А канадские 550 000 курток кто носит?
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26.08.2023 22:10 Ответить
Командування медичних сил за останні півтора року не закупило жодної аптечки. Як таке може бути, запитали у волонтерки, медичної координаторки прифронтового стабпункту Оксани Корчинської. 25% неякісних турнікетів у військах, про що звітувала командувачка медсил. Але всі утримуються від змін у цьому відомстві. І погоджуються, що кожен четвертий боєць може загинути. Чому керівницю Остащенко досі тримають на цій посаді?
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26.08.2023 22:24 Ответить
ЗАГИНЕ КОЖЕН 4-Й! 25% турнікетів - НЕЯКІСНІ! І до чого тут Тарас ТОПОЛЯ? | КОРЧИНСЬКА

https://youtu.be/2VRD6QRF7Tc?si=oPf0dhFM8jVVAwFM
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26.08.2023 22:25 Ответить
ЦЯ ОСТАЩЕНКО попала на должность завдяки ТАРАНУ И ХОМЧАКУ ‼️‼️‼️
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26.08.2023 22:30 Ответить
«При наличии на складах КМС 150 тысяч качественных аптечек, начальник отдела закупок Управления медицинских поставок Владимир Прудников поставил на фронт китайские низкосортные турникеты IFAK, которые были закуплены у ООО «Украинский медицинский дом», соучредителем которого является его невестка, пишет Апостроф.

Об этом в своем блоге на УП заявила народный депутат Украины Соломия Бобровская.

При этом, как сообщает Соломия Бобровская, на складах КМС в настоящее время хранится более 150 тысяч качественных аптечек с качественными комплектующими, действительно соответствующими стандартам НАТО.

«Аптечки с качественными жгутами, бандажами, поставляемыми в КТС как гуманитарная помощь за деньги от партнеров из Германии. А на октябрь количество этих аптечек должно достигнуть 300 тысяч», - написала она.

Начальник отдела закупок Управления медицинских поставок КМС Прудников В., по совместительству руководитель отдела международных закупок, пенсионер, был призван на эту должность Татьяной Остащенко в 2022 году. В течение 2013-2015 годов работал на такой же должности в команде директора Военно-медицинского департамента МО Андронатия В.Б. времен Януковича.

Прудникова Людмила - невестка гражданина Прудникова, она является соучредителем ООО «Украинский медицинский дом» ЕГРПОУ 36113325. Данная компания только за 2023 год «выиграла» тендеры от Прудникова и Командования Медицинских сил на сумму 66 млн грн.

Кроме этого, в другой компании ООО «ПИК ЭНЕРГО» Прудникова Людмила имеет партнера, соучредителя Андрея Богданова, гражданин Украины, но рожденный в России, и который внесен в базу «Миротворца».

Еще одна компания, связанная с Прудниковым В.И. - ООО «Ксенко», ЕГРПОУ 39330111, имеющее 77% побед в закупках за последние 3 года на сумму 1.7 млрд гривен, и из них на 13 млн с госпиталями МО.

За последние полтора года компания невестки Прудникова «Украинский медицинский дом» стала победителем тендеров Командования Медицинских Сил на сумму шестьдесят шесть миллионов гривен, отметила депутат.»
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26.08.2023 22:39 Ответить
Тема топова. Але чому мене дуже дратує ця ведуча?
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26.08.2023 23:07 Ответить
Шапітоʼ95 - низька соціальна відповідальність влади і ось цього покидька резника вражає - як би застрелився то це був би дійсно поступок покаянності
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27.08.2023 01:06 Ответить
Это не про этих господ. От передоза - да.
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27.08.2023 03:57 Ответить
У военных разные зимнии куртки. Я рассматривал одну из них. Очень классная куртка, даже подкладка технологичная как у Columbii теплосберегающая, очень качественно пошитая, и хороший материал. Если бы не пиксели, можно сказать что хорошая гражданская теплая куртка. Но обратил внимание что не у всех военных такие куртки.
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27.08.2023 02:46 Ответить
Ну, добре. Наженуть нахій Рєзнікова. Бо є за що. І що далі? А далі нам буде дуже сумно. Бо Команданте Козирю доведеться призначати нового міністра оборони. А якщо він призначить дурноголову Безвуглу?..
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27.08.2023 02:53 Ответить
мда... вибір буде невеликий , безмозга або размініровщиця верещалка !
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27.08.2023 08:06 Ответить
Більше Вам скажу. Вибір звузиться ще більше, коли врахувати, що розмінувальниця Мері Дупінс має хоч якусь клепку. Отже, наразі не погодиться на таке призначення навіть під загрозою розстрілу.
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27.08.2023 16:44 Ответить
по ходу весь народ украины превратится в антисемитов
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27.08.2023 07:55 Ответить
семіти це і зробили.
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27.08.2023 11:25 Ответить
Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.
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27.08.2023 11:24 Ответить
Какой нах Лондон? Если в тюрьму надо? А лучше к стенке!
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27.08.2023 11:37 Ответить
 
 