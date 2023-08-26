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Куртки Минобороны // Резников – в Лондон? // Разрыв Горбунова // Что будет дальше? / Цензор.НЕТ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ – спецпроект на Цензор.НЕТ, в котором Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко обсуждают подковерные игры большой (и не очень) украинской политики – такого не расскажут по телевизору в марафоне.
Так что добро пожаловать в "Что будет дальше" на Цензор.НЕТ!
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+11 Володимир Солтис
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Вернуться с войны Украинцы и перестреляют этих *********.
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
А канадские 550 000 курток кто носит?
https://youtu.be/2VRD6QRF7Tc?si=oPf0dhFM8jVVAwFM
Об этом в своем блоге на УП заявила народный депутат Украины Соломия Бобровская.
При этом, как сообщает Соломия Бобровская, на складах КМС в настоящее время хранится более 150 тысяч качественных аптечек с качественными комплектующими, действительно соответствующими стандартам НАТО.
«Аптечки с качественными жгутами, бандажами, поставляемыми в КТС как гуманитарная помощь за деньги от партнеров из Германии. А на октябрь количество этих аптечек должно достигнуть 300 тысяч», - написала она.
Начальник отдела закупок Управления медицинских поставок КМС Прудников В., по совместительству руководитель отдела международных закупок, пенсионер, был призван на эту должность Татьяной Остащенко в 2022 году. В течение 2013-2015 годов работал на такой же должности в команде директора Военно-медицинского департамента МО Андронатия В.Б. времен Януковича.
Прудникова Людмила - невестка гражданина Прудникова, она является соучредителем ООО «Украинский медицинский дом» ЕГРПОУ 36113325. Данная компания только за 2023 год «выиграла» тендеры от Прудникова и Командования Медицинских сил на сумму 66 млн грн.
Кроме этого, в другой компании ООО «ПИК ЭНЕРГО» Прудникова Людмила имеет партнера, соучредителя Андрея Богданова, гражданин Украины, но рожденный в России, и который внесен в базу «Миротворца».
Еще одна компания, связанная с Прудниковым В.И. - ООО «Ксенко», ЕГРПОУ 39330111, имеющее 77% побед в закупках за последние 3 года на сумму 1.7 млрд гривен, и из них на 13 млн с госпиталями МО.
За последние полтора года компания невестки Прудникова «Украинский медицинский дом» стала победителем тендеров Командования Медицинских Сил на сумму шестьдесят шесть миллионов гривен, отметила депутат.»