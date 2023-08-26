Куртки Минобороны // Резников – в Лондон? // Разрыв Горбунова // Что будет дальше? / Цензор.НЕТ. ВИДЕО

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ – спецпроект на Цензор.НЕТ, в котором Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко обсуждают подковерные игры большой (и не очень) украинской политики – такого не расскажут по телевизору в марафоне.

Так что добро пожаловать в "Что будет дальше" на Цензор.НЕТ!