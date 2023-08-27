10 250 18
Минобороны РФ заявило об атаке на Брянскую и Курскую области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Брянской и Курской области российская ПВО уничтожила два якобы украинских беспилотника.
Об этом заявили в минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью и утром Украина пыталась атаковать территорию России БпЛА самолетного типа, ПВО сбила 2 беспилотника над Брянской и Курской областям", - говорится в сообщении
При этом жители российского Курска сообщили, что ночью слышны мощные взрывы. В городе раздалось от 6 до 13 взрывов.
Топ комментарии
+17 Vitaliy Mauler 38e56924
показать весь комментарий27.08.2023 07:41
+17 Amber
показать весь комментарий27.08.2023 07:42
+16 Wemeral
показать весь комментарий27.08.2023 07:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Збили два, Пролунало вибухів від 6 до тринадцяти. "Жертв и разрушений нет".
то, можливо, вони почнуть розуміти, яке зло чинить прутін в сусідній країні, що героїчно бореться за свою незалежність.😠