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взрыв (6098) Минобороны РФ (801) Курск (73)

Минобороны РФ заявило об атаке на Брянскую и Курскую области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Брянской и Курской области российская ПВО уничтожила два якобы украинских беспилотника.

Об этом заявили в минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью и утром Украина пыталась атаковать территорию России БпЛА самолетного типа, ПВО сбила 2 беспилотника над Брянской и Курской областям", - говорится в сообщении

При этом жители российского Курска сообщили, что ночью слышны мощные взрывы. В городе раздалось от 6 до 13 взрывов.

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Топ комментарии
+17
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27.08.2023 07:41
+17
Ну як вам спиться , кацапня ?
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27.08.2023 07:42
+16
Получи рашист безпілотник.
Збили два, Пролунало вибухів від 6 до тринадцяти. "Жертв и разрушений нет".
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27.08.2023 07:42
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27.08.2023 07:41 Ответить
Получи рашист безпілотник.
Збили два, Пролунало вибухів від 6 до тринадцяти. "Жертв и разрушений нет".
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27.08.2023 07:42 Ответить
Ну як вам спиться , кацапня ?
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27.08.2023 07:42 Ответить
Нажеруться бражки, і валяються обригані.
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27.08.2023 07:51 Ответить
Мабуть що саме так 😂
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27.08.2023 07:55 Ответить
точно, так можно и спиться со-страху
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27.08.2023 08:14 Ответить
Суббота, они отмечают пятницу
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27.08.2023 10:42 Ответить
Хто дамбіт *********?
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27.08.2023 07:56 Ответить
Самі себе. "Учения".
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27.08.2023 08:03 Ответить
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27.08.2023 08:02 Ответить
Чим могли - тим і допомогли кацапам
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27.08.2023 08:04 Ответить
Тільки тоді, коли росіяни хоча б частково відчують той біль та страждання, які вони вже майже півтора року завдають мирним українцям,
то, можливо, вони почнуть розуміти, яке зло чинить прутін в сусідній країні, що героїчно бореться за свою незалежність.😠
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27.08.2023 08:43 Ответить
Краще б замість Курська по Тулі вдарили б. Там точно військові заводи є
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27.08.2023 09:14 Ответить
Прівикайтє, курви москальські, це лише початок ...
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27.08.2023 10:41 Ответить
А Воронеж? Почему Воронеж не бомбят? Они уже много лет просят!
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27.08.2023 11:33 Ответить
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27.08.2023 13:16 Ответить
 
 