Минобороны РФ заявило об атаке на Брянскую и Курскую области. ВИДЕО

В Брянской и Курской области российская ПВО уничтожила два якобы украинских беспилотника.

Об этом заявили в минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью и утром Украина пыталась атаковать территорию России БпЛА самолетного типа, ПВО сбила 2 беспилотника над Брянской и Курской областям", - говорится в сообщении

При этом жители российского Курска сообщили, что ночью слышны мощные взрывы. В городе раздалось от 6 до 13 взрывов.

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