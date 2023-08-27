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Воины 22 ОМБр уничтожают оккупантов из БМ-21 "Град". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины-реактивщики 22-й отдельной механизированной бригады уничтожают оккупантов огнем из БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на русских солдат опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.
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Николай Водяной 9dd61591
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