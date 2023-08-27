РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14624 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
6 996 5
война (46523) уничтожение (3797) 22 отдельная механизированная бригада (7)

Воины 22 ОМБр уничтожают оккупантов из БМ-21 "Град". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины-реактивщики 22-й отдельной механизированной бригады уничтожают оккупантов огнем из БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео атаки на русских солдат опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.

Также смотрите: Дрон ВСУ уничтожил новейшую российскую БМД-4М. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай боже кудись влучать..
показать весь комментарий
27.08.2023 10:30 Ответить
"Град" не влучає він накриває.Батарея до 6га,одна уст.до 1га... Якщо русня на цій площі не встигне сховатися, то матиме гарантований пропуск на кобзонконцерт
показать весь комментарий
27.08.2023 16:15 Ответить
А як вони наводять на потрібний гектар?
показать весь комментарий
27.08.2023 18:47 Ответить
Тебе пакет©
показать весь комментарий
27.08.2023 10:36 Ответить
Біля Токмака ЗСУ вранці бавовнять русню
показать весь комментарий
27.08.2023 10:59 Ответить
 
 