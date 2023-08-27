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Украинский дрон сбросил боеприпас прямо в люк вражеской БМП-3. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины ВСУ из украинского FPV-дрона уничтожили вражескую БМП-3 в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожение российской техники опубликовали в телеграм-канале WarLife.
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- Не люминь, а алюминий, товарищ старшина!
- Кто сказал? Выйти из строя!
- Итак, товарищи солдаты, сегодня мы будем грузить люминь! А кто сильно умный - тот будет грузить чугунь!
Нет солдат, они не летают а ползают.
А комбат говорил шо летают.
Комбат говорил??? Ну да летают, только недалеко и низенько….
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Кто тебе сказал подобную глупость?
- Товарищ генерал.
- Ну, в общем-то летают, но только в военное время и низко-низко.
Тримаймося разом браття, переможемо московита ************ !!
Слава Україні!!
буряти перетворилися на засмажені бурячки
а после последнего - хаха, действительно)