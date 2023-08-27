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Украинский дрон сбросил боеприпас прямо в люк вражеской БМП-3. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины ВСУ из украинского FPV-дрона уничтожили вражескую БМП-3 в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожение российской техники опубликовали в телеграм-канале WarLife.

Також дивіться: Воїни 22 ОМБр знищують окупантів із БМ-21 "Град". ВIДЕО
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Топ комментарии
+20
Два борта и в лузу...
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27.08.2023 12:07
+13
Люмінь, він і в Африці люмінь ))
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27.08.2023 12:01
+13
В самую тютільку і БМП рознесло.
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27.08.2023 12:02
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Люмінь, він і в Африці люмінь ))
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27.08.2023 12:01 Ответить
- Товарищи солдаты, сегодня мы будем грузить люминь!
- Не люминь, а алюминий, товарищ старшина!
- Кто сказал? Выйти из строя!
- Итак, товарищи солдаты, сегодня мы будем грузить люминь! А кто сильно умный - тот будет грузить чугунь!
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27.08.2023 19:50 Ответить
Товарисч прапорщик а крокодилы летают?
Нет солдат, они не летают а ползают.
А комбат говорил шо летают.
Комбат говорил??? Ну да летают, только недалеко и низенько….
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28.08.2023 10:33 Ответить
Я чуть по-другому его помню:

- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Кто тебе сказал подобную глупость?
- Товарищ генерал.
- Ну, в общем-то летают, но только в военное время и низко-низко.
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28.08.2023 23:57 Ответить
Таких вариантов тысячи….
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30.08.2023 22:14 Ответить
В самую тютільку і БМП рознесло.
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27.08.2023 12:02 Ответить
Два борта и в лузу...
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27.08.2023 12:07 Ответить
👌
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27.08.2023 12:49 Ответить
Рашольярд называется.
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27.08.2023 14:00 Ответить
FPV-дрон скинув гранату? Чи FPV-дрони бувають не тільки камікадзе?
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27.08.2023 12:08 Ответить
FPV вміють і так і так.
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27.08.2023 12:10 Ответить
Ф-1 з дронатак як на останньої фотки бмп не рознесе. Це мабудь химарс був….
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28.08.2023 10:35 Ответить
Зі саундом пічаль-біда...
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27.08.2023 12:10 Ответить
Автор кидка - послідовник Джордана)
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27.08.2023 12:11 Ответить
або грав у баскетбол.
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27.08.2023 13:56 Ответить
За чим вдерлася москальня в Україну, від того і умерлося *********!!
Тримаймося разом браття, переможемо московита ************ !!
Слава Україні!!
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27.08.2023 12:14 Ответить
екіпаж має честь бути вдиханим, за напрямком вітру, тисячами людей... не виключено, що й їх самки вдихнуть...
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27.08.2023 12:33 Ответить
После взрыва гранаты, экипаж нервно закурил через все свои орально-анальные отверстия!
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27.08.2023 12:51 Ответить
После взрыва гранаты, экипаж нервно закурил на том свете
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27.08.2023 13:42 Ответить
Экипаж чухнул после первого разрыва возле БМП.
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27.08.2023 13:53 Ответить
Досвічений екіпаж чухнув після... і далі по тексту...
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27.08.2023 18:48 Ответить
👍
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27.08.2023 13:40 Ответить
клi-МАТ контроль запрацював
буряти перетворилися на засмажені бурячки
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27.08.2023 15:11 Ответить
Була бмп-3, стала г-200.
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27.08.2023 15:54 Ответить
Баскетбол чи більярд?
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27.08.2023 17:29 Ответить
Як в баскетболі - з відскоком.
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27.08.2023 18:47 Ответить
перед последним кадром хотел сказать - врядли ей можно будет теперь пользоваться.
а после последнего - хаха, действительно)
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27.08.2023 22:37 Ответить
Чому ти вирішив що граната Ф-1, яку скинули з дрона, принесла таку шкоду як на останніх фотках? Думаю що остання фотка, це не ця пошкоджена дроном БМП, а інша бт/техніка знищена нашою артою.
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28.08.2023 10:29 Ответить
Ну не знаю, так подумалось, может потом ее артой добили до такого состояния
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28.08.2023 11:01 Ответить
Придивіться до останнього кадру. Що ми бачимо? В центрі яму від вибуху, трохи вище і справа двигун, ще вище залишки борту та катки. Якби яма від вибуху була створена гарматним вибухом то усі вище перераховані деталі були б з середини об'єкта. А ми бачимо їх ззовні. Тобто можна зробити висновок що здетонував боєкомплект, задня частина правого борту виявилася найслабшою - туди і направилася найбільша частина руйнівної сили, яка і зробила яму та розкидала запчастини навкруги.
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28.08.2023 11:05 Ответить
Кацапи прожарились!
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28.08.2023 00:15 Ответить
 
 