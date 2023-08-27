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война (46523) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (90) Дикие шершни (101)

Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа Асгард совместно с разведкой подразделения "Очі" 120-го ОРБ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский состав БК FPV-дронами "Дикі Шершні".

Эти дроны производятся за средства сообщества Цензор.НЕТ.

Присоединиться к уничтожению оккупанта вы можете по реквизитам. На эти деньги мы изготовим и поставим ребятам новую партию дронов:

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ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B 

Смотрите: Украинский дрон сбросил боеприпас прямо в люк вражеской БМП-3. ВИДЕО
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Чудова новина
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27.08.2023 12:20 Ответить
Присоединиться к уничтожению воров, окупантов, предателкй и мародеров вы можете по реквизитам.
--
Реквизити сторон: брехло, вор-мародер, яйца по 17, прикидывается министром
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27.08.2023 12:24 Ответить
с Польши виднее, или из-за поребрика?
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27.08.2023 13:20 Ответить
Тут і поляком не потрібно бути, можна привітати кацапів з ідеальним проникненням агентури
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27.08.2023 18:50 Ответить
так є
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27.08.2023 19:14 Ответить
+ в банку
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27.08.2023 12:30 Ответить
+
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27.08.2023 13:39 Ответить
 
 