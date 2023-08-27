Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО

Группа Асгард совместно с разведкой подразделения "Очі" 120-го ОРБ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский состав БК FPV-дронами "Дикі Шершні".

Эти дроны производятся за средства сообщества Цензор.НЕТ.

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