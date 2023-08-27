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Машины саперов 36 ОБрМП пробивают дороги в минных полях оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Саперы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского пробивают дороги через минные поля на юге Украины. Для прокладывания путей через вражеские инженерные заграждения используют американские установки M58 MICLIC. Они транспортируются по американским колесным бронемашинам с защитой от мин MaxxPro.

Архивное видео с начала наступления в Запорожской области опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

M58 MICLIC обладает линейным взрывным зарядом длиной до 100 метров. Он запускается ракетой в направлении заминированного участка. Когда оказывается на земле взрывается и детонируют мины, которые рядом с ним. Выходит участок шириной, которого достаточно для проезда техники.

Смотрите: Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
потужна штука, може є сенс таку використовувати замість штурму кацапнячих окопів?
спалити все до беніної мами римми замість хлопців посилати за зачистку...
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27.08.2023 12:42
+16
і ще б відправити спеціалістів по-розмінуванню баканаФФа та кулінічей з шуфричами та бойками.....
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27.08.2023 12:49
+13
Бог у поміч, рідненькі
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27.08.2023 12:58
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потужна штука, може є сенс таку використовувати замість штурму кацапнячих окопів?
спалити все до беніної мами римми замість хлопців посилати за зачистку...
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27.08.2023 12:42 Ответить
Їх треба мати ще спочатку в великій кількості, а тут хто зна скільки є і скільки вистачить розмінувати.
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27.08.2023 12:46 Ответить
так, треба мати...
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27.08.2023 12:52 Ответить
і ще б відправити спеціалістів по-розмінуванню баканаФФа та кулінічей з шуфричами та бойками.....
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27.08.2023 12:49 Ответить
в порівнянні з дерьмаком та рєзніковим, бойко з шуфричем русофоби і бандерівці. Якщо дерьмака закріпити до башти головного танку, це буде найкраща активна броня. Кацапи краще Токмак здадуть ніж вистрелять по агенту Козирь.
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27.08.2023 14:31 Ответить
тебе б посидити у макспро з причепом де пів тонни тротилу і пустити на штурм позицій де є орки з банальними РПГ....
Кожна зброя має своє застосування.
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27.08.2023 12:58 Ответить
а то так в них ніхто не сидить, самі шоркаються посеред поля...
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27.08.2023 13:02 Ответить
хлопці пробивають шлях у мінних полях, а не штурмують позиції орків(їх там давно немає це точно) у посадці, щоб техніка могла далі просуватись.
Ніхто при здоровому глузді не буде в притул наближатись з подібними девайсами до позицій ворога, це те саме що обвішатись поясом шахіда і бігти в атаку аля 1-2 світова з криком УРРРЯЯЯЯЯ.
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27.08.2023 13:12 Ответить
omg...
ну тут ясно, ви не читати ні розуміти не вмієте.
і цеж треба так з першого допису на упоротого попасти?
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27.08.2023 13:16 Ответить
по вашому 1 посту можна зрозуміти що ви поняття білого не маєте що відбувається при штурмах позицій орків.
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27.08.2023 13:38 Ответить
на кожний допис 25 мінімум стратегів
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27.08.2023 13:05 Ответить
мало их.... а если прилетит в них-то звиздез опереторам...
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27.08.2023 13:39 Ответить
"Гориничами" вже давно кошмарять рашистів. Але, найгірше але.. Засіб ближнього застосування.
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27.08.2023 15:55 Ответить
Бог у поміч, рідненькі
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27.08.2023 12:58 Ответить
за три дні здали площу як Італія, а тепер прроходи по 100 м
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27.08.2023 13:34 Ответить
Зеленку пробили нормально... за зеленкою, якщо там дійсно стояли МВЗ теж ОК. Сподіваюсь що працювали на підставі даних теплової аеророзвідки. У бідь якому випадку КРАСАВИ.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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27.08.2023 13:49 Ответить
Авжеж, про*бати з дозволу д'єрмаків бубочки , вересучки південь. А тепер з потом-кров'ю відвойовувати! За такі про*оби ''дехто'' має сісти і на довго!!!
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27.08.2023 14:01 Ответить
....а раніше як Зевиборці раділи асфальту, а тепер наші бійці відхаркують кровью завдяки "умному наріду"
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27.08.2023 14:11 Ответить
И не только воины, почти каждый город Украины отхаркивается кровью гражданского населения и в особенности детей. Если интересно, то можно посмотреть статистику гибели граждан Украины до зеледента и при нем.
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27.08.2023 14:33 Ответить
могут ли кассетные боеприпасы делать то же самое? интересно было бы посчитать, насколько это логично
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27.08.2023 14:45 Ответить
не логічно, тут півтонни тротилу роблять маленьку смужку на якій з імовірністю 99% здетонують всі види мін, касетка навіть "лепестки" не знищить, бо призначена для інших цілей.
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27.08.2023 17:17 Ответить
Хто знає про реальні події на фронті,той не буде дивитись всеперемагаючий марафон.
розповідей хлопців,які реально воюють надто багато...
але тут. на цензорі озвучити не можливо...
головне перемога!
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27.08.2023 15:04 Ответить
А клоун каже що Чонгар ніхрена б не стримав кацапів....
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27.08.2023 17:16 Ответить
 
 