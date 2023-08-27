Машины саперов 36 ОБрМП пробивают дороги в минных полях оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Саперы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского пробивают дороги через минные поля на юге Украины. Для прокладывания путей через вражеские инженерные заграждения используют американские установки M58 MICLIC. Они транспортируются по американским колесным бронемашинам с защитой от мин MaxxPro.
Архивное видео с начала наступления в Запорожской области опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
M58 MICLIC обладает линейным взрывным зарядом длиной до 100 метров. Он запускается ракетой в направлении заминированного участка. Когда оказывается на земле взрывается и детонируют мины, которые рядом с ним. Выходит участок шириной, которого достаточно для проезда техники.
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спалити все до беніної мами римми замість хлопців посилати за зачистку...
Кожна зброя має своє застосування.
Ніхто при здоровому глузді не буде в притул наближатись з подібними девайсами до позицій ворога, це те саме що обвішатись поясом шахіда і бігти в атаку аля 1-2 світова з криком УРРРЯЯЯЯЯ.
ну тут ясно, ви не читати ні розуміти не вмієте.
і цеж треба так з першого допису на упоротого попасти?
Слава Україні! Слава ЗСУ!
розповідей хлопців,які реально воюють надто багато...
але тут. на цензорі озвучити не можливо...
головне перемога!