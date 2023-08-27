Машины саперов 36 ОБрМП пробивают дороги в минных полях оккупантов. ВИДЕО

Саперы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского пробивают дороги через минные поля на юге Украины. Для прокладывания путей через вражеские инженерные заграждения используют американские установки M58 MICLIC. Они транспортируются по американским колесным бронемашинам с защитой от мин MaxxPro.

Архивное видео с начала наступления в Запорожской области опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

M58 MICLIC обладает линейным взрывным зарядом длиной до 100 метров. Он запускается ракетой в направлении заминированного участка. Когда оказывается на земле взрывается и детонируют мины, которые рядом с ним. Выходит участок шириной, которого достаточно для проезда техники.

Смотрите: Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО