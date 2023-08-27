500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Семьи военнопленных пограничников Мариуполя на Майдане Независимости напомнили, что их близкие уже почти 500 дней и ночей находятся во вражеском плену.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На Майдане Независимости собралось несколько сотен человек - родные пленных и неравнодушные киевляне. Митинг организовало Сообщество семей пленных мариупольцев.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Ждем домой пограничников Мариуполя", "493 дня в плену", "Верните нашего отца из плена" и другие.
Они говорят, что каждое такое мероприятие – это призыв ко всему цивилизованному миру не забывать об украинских пленных.
Напомним, Мариуполь находился в блокаде армии РФ с начала марта 2022 года. Россияне захватили город в мае 2022 года. Удерживавший "Азовсталь" гарнизон получил приказ прекратить оборону.
Автор фото и видео Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
як цьому зарадити? не розумію
клоуни із задоволенням би всіх поміняли, це підніме рейтинги. Але ж, кацапи не віддадуть
в спам, шалава нацистська, в спам
Спочатку вони здали Південь, потім наказали триматися в Маріуполі поки кільце стало не пробивним а потім пообіцяли почесний полон і швидке звільнення, АЛЕ як зазвичай кинули - на**али якщо по простому
І ще одне: - в армії субординація, і командир не виконає наказу, переданого "через голову" його безпосереднього командира, а спочатку доповість про такий наказ йому. І отримавши від нього підтвердження, лише тоді буде його виконувати.
А де ж був Залужний ? Чи з нього потрібно ліпити святого ? Він був же на тій посаді, як і зараз. Чи перемоги будемо зараховувати Залужному, а от поразки другим людям ?
Там у всіх рильце в пушку. До речі один раз я був написав тут коментар на рахунок Залужного. Відразу ж було мене заблоковано.
Надоїло уже читати - Залужний святий, Залужний святий.....і так дальше.
Не забувайте що Залужного на посаду призначив Зеленський.
Де було найвище керівництво ЗСУ, зокрема Залужний ?
І так..., я згоден з тобою
Ким він був і на якій посаді він знаходився до 11 години 24 лютого ?
===================================
Вале́рій Фе́дорович Залу́жний
......український воєначальник, генерал. Головнокомандувач Збройних сил України (з 27 липня 2021)......
Залужний Валерій Федорович - Вікіпедія (wikipedia.org)
Загороднюк, Таран...Перерахуй всіх хто був на цій посаді.
от від кого вони вимагають звільненя? на Майдане путін сидить чи шо?
а якби сидів - то це якось би вплинуло на нього чи шо?
Зеля от зараз конкретно - може вплинути на ситуацію?
я вважаю це просто провокаційний вкид. іпсо москальске, як і за часів Пороха, маніпуляція на шкоду країні.
Зелупі глибоко по*ти на Маріуполь та взагалі на всю країну.
Добре, що по всій країні 24 лютого відомо хто не надав наказ припинити оборону. Бо зараз ми всі були би 500 днів у полоні....
Оксана Корчинська
3 ч. ·Біль . Ніж в спину українців …
Ганебно , що влада дозволяє проводити промосковські шабаші , коли наші бійці відвойовують та повертають кожен метр украінськоі землі , втрачаючи Кращих
Бела Забірко
Наша не українська влада є прихильниками московських попів,тому і не чіпає їх
Подивіться,що робиться в Лаврі
І це на якому році війни
Соромно
ось таке там прижилось російське мракобесіе . І це у західний України - дійсно віруючих землях .
Прекрасно знають, хто організатори і, які батюшки,і які диякони,і також тих ,хто організовував кожну колону паломників із кожного села чи міста.... Ось тепер хай працюють СБУ,якщо хочуть дійсно навести лад
а що роблять депутати заборонених партий у Раді? Хтось робив аналитику СКІЛЬКІ ціх партійців зараз на фронті? А СКІЛЬКІ у Відні? Доки хлопці гинуть - ці москалі готуються до виборів.
а Рада досі не зробила закон про заборону балотуватися всім хто війну пересидів за кордоном .
ось і получаеться- закону нема, МП НЕ ЗАБОРОНЯЮТЬ - якась не українська РАДА
я спілкувався з цими з УПЦ МП. Вони в шоці від війни, в них діти воюють за Україну, і т.ін. Але молитися вони хочуть в УПЦ.
ніяки вони не ждуни. припиніть нацьковвати українців один на одного.
ось як заспівали
а коли вони усю Україну нацькували проти Бандери та націоналистів ? Гнати їх потрібно з України - чемодан вокзал мацква
будуть визволені - ну і шо там з зубом?
від самого почятку, чому так сталося і хлопці билися в оточенні,
до бубіного наказу здатися - це один великий зелений злочин!
а вы давайте комментаторы дальше ху"сосьте Папу, Красный крест, ООН, другие организации которые хоть что-то могут сделать для пленных.
Щоб він здох!!!
Что ГЛАВНЫЙ ШАШЛЫЧНИК СТРАНЫ
Не несет никакой ответственности
За брехню
Результатом которой стал весь этот ужас
Те,кто выжил
Беда в том, что ответственность несут и те
Кто был против
Кто понимал,что Зеленский
Это трагедия для Украины
а раніше...
а раніше...
а ще раніше...