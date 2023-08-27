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акция (2401) Мариуполь (5560) плен (2352) Богачук Олег (1431)

500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Семьи военнопленных пограничников Мариуполя на Майдане Независимости напомнили, что их близкие уже почти 500 дней и ночей находятся во вражеском плену.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На Майдане Независимости собралось несколько сотен человек - родные пленных и неравнодушные киевляне. Митинг организовало Сообщество семей пленных мариупольцев.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Ждем домой пограничников Мариуполя", "493 дня в плену", "Верните нашего отца из плена" и другие.

Они говорят, что каждое такое мероприятие – это призыв ко всему цивилизованному миру не забывать об украинских пленных.

Также читайте: Украинских военнопленных в СИЗО Таганрога избивали и пытали током, - BBC

Напомним, Мариуполь находился в блокаде армии РФ с начала марта 2022 года. Россияне захватили город в мае 2022 года. Удерживавший "Азовсталь" гарнизон получил приказ прекратить оборону.

Автор фото и видео Олег Богачук

500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 01
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 02
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 03
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 04
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 05
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 06
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 07
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 08
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 09
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 10
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 11
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 12
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 13
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 14
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Топ комментарии
+21
а може взяти зброю Зе та Єрмаку і піти звільняти?

Спочатку вони здали Південь, потім наказали триматися в Маріуполі поки кільце стало не пробивним а потім пообіцяли почесний полон і швидке звільнення, АЛЕ як зазвичай кинули - на**али якщо по простому
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27.08.2023 13:27
+13
А хто ж надав "наказ припинити оборону"?
Добре, що по всій країні 24 лютого відомо хто не надав наказ припинити оборону. Бо зараз ми всі були би 500 днів у полоні....
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27.08.2023 13:22
+10
Мабудь Почаїв - там таке кодло змеіне
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27.08.2023 13:36
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біль.
як цьому зарадити? не розумію
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27.08.2023 13:18 Ответить
Хоть кто-то вышел по правильному адресу за долгое время ….к тому кто обещал перестать стрелять и хуже не будет.И надо признать он раз не соврал.. когда говорил что никому ничего не должен…кроме своего сына.
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27.08.2023 14:02 Ответить
правильна ареса-хйло.
клоуни із задоволенням би всіх поміняли, це підніме рейтинги. Але ж, кацапи не віддадуть
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27.08.2023 14:04 Ответить
щось ти кацапом тхнеш. а ну, напиши щось українською, провокатор
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27.08.2023 14:05 Ответить
Как я могу быть кацапом если я порохобот и за Армия Мова Вiра? Кацапы это колени перед куйло как ты выбрал.У тебя Оруэлл в голове прописался.
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27.08.2023 14:08 Ответить
тобто українською не можеш, чмонька?. то йди нхй, тупеньке
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27.08.2023 14:10 Ответить
Ты мовный в диван бздишь на Цензоре…. колени перед куйло выбираешь…а советскомовные в это время Украину защищают.И вот от кого польза Родине.
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27.08.2023 14:12 Ответить
о, ********** вскрився)))))
в спам, шалава нацистська, в спам
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27.08.2023 14:13 Ответить
Не капризничай,зебил коленный. Пойди выгони всех не мовных на фронте лучше.Мовный а колени перед куйло выбрал…терпила ты малоросская.Это просто ФАКТ
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27.08.2023 14:17 Ответить
маленька кацапська повія обісралась і стогне) в спам, чмоня нашвабрена
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27.08.2023 14:18 Ответить
См.выше
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27.08.2023 14:21 Ответить
не ний, повія, не допоможе. кацап - значить в морг
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27.08.2023 14:21 Ответить
а ці з димавухами можуть взяти зброю і на передовій прискорити визволення полонених.
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27.08.2023 13:20 Ответить
а може взяти зброю Зе та Єрмаку і піти звільняти?

Спочатку вони здали Південь, потім наказали триматися в Маріуполі поки кільце стало не пробивним а потім пообіцяли почесний полон і швидке звільнення, АЛЕ як зазвичай кинули - на**али якщо по простому
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27.08.2023 13:27 Ответить
Ще важливо знати, коли, - а не тільки від кого надійшла команда командирам підрозділів ЗСУ, які були на самому півдні - з півдня вийти, в результаті чого окупанти вже ввечері 27.02.22 р. увійшли в Бердянськ.
І ще одне: - в армії субординація, і командир не виконає наказу, переданого "через голову" його безпосереднього командира, а спочатку доповість про такий наказ йому. І отримавши від нього підтвердження, лише тоді буде його виконувати.
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27.08.2023 13:51 Ответить
Не стоит замечать таких мелочей даже и переводить стрелки на младшее звено когда всем понятно что рыбагниет с ЗЕермаковской головы.
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27.08.2023 14:05 Ответить
кацапєд, ти спалився. пішов в мухосранську бобрів ганяти
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27.08.2023 14:11 Ответить
Чому тільки ЗЕ і Д єрмак здали південь України ?
А де ж був Залужний ? Чи з нього потрібно ліпити святого ? Він був же на тій посаді, як і зараз. Чи перемоги будемо зараховувати Залужному, а от поразки другим людям ?
Там у всіх рильце в пушку. До речі один раз я був написав тут коментар на рахунок Залужного. Відразу ж було мене заблоковано.
Надоїло уже читати - Залужний святий, Залужний святий.....і так дальше.
Не забувайте що Залужного на посаду призначив Зеленський.
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27.08.2023 14:02 Ответить
А яка ***** дала наказ розмінувати Чонгар???
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27.08.2023 14:04 Ответить
Не тільки розмінувати Чонгар. Чому без бою був зданий Мелітополь, інші населені пункти півдня України.
Де було найвище керівництво ЗСУ, зокрема Залужний ?
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27.08.2023 14:11 Ответить
за Залужного Цензор банить негайно - прощай товаришу!

І так..., я згоден з тобою
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27.08.2023 14:04 Ответить
Залужный получил полномочия только в 11 часов дня 24-го февраля 2022-го года
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27.08.2023 15:13 Ответить
Ага. Які іменно повноваження ?
Ким він був і на якій посаді він знаходився до 11 години 24 лютого ?
===================================

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний
......український воєначальник, генерал. Головнокомандувач Збройних сил України (з 27 липня 2021)......
Залужний Валерій Федорович - Вікіпедія (wikipedia.org)
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27.08.2023 15:18 Ответить
До введения военного положения войсками командовал Министр обороны. А до Резникова были Загороднюк и Таран. А до Залужного был Хомчак
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27.08.2023 15:22 Ответить
Південь України був зданий при Залужному.
Загороднюк, Таран...Перерахуй всіх хто був на цій посаді.
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27.08.2023 16:40 Ответить
Так в Новой Каховке русня была уже в 9 утра, причём тут Залужный, если он полномочия получил только в 11? И для переброски войск нужно было время. Всех Министров обороны с 1991-го года считать нет смысла - информация есть на Вики
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27.08.2023 17:44 Ответить
Да, назначил Залужного зеля, но почему? Потому, что англичане на него надавили. А так был бы Сырский и какой результат был бы никто не знает. Вернее все знают, но молчат.
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27.08.2023 17:06 Ответить
Шо зеля і єрмак сдали південь - ніхто не сперечається. Питання до тих героїв з димовухами -як вони собі міркують, чим оці димовухи допоможуть звільнити полонених азовців?
от від кого вони вимагають звільненя? на Майдане путін сидить чи шо?
а якби сидів - то це якось би вплинуло на нього чи шо?
Зеля от зараз конкретно - може вплинути на ситуацію?
я вважаю це просто провокаційний вкид. іпсо москальске, як і за часів Пороха, маніпуляція на шкоду країні.
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27.08.2023 14:04 Ответить
Зеленський: я дозволив їм покинути місто, вони відмовились.
Зелупі глибоко по*ти на Маріуполь та взагалі на всю країну.
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27.08.2023 15:37 Ответить
збрехав - він це часто робить якщо ви ще цього не помітили - можна сказати постійно
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27.08.2023 15:42 Ответить
А хто ж надав "наказ припинити оборону"?
Добре, що по всій країні 24 лютого відомо хто не надав наказ припинити оборону. Бо зараз ми всі були би 500 днів у полоні....
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27.08.2023 13:22 Ответить
Якби зє з єрмаком 24 лютого видали наказ припинити оборону то були б мертвими обидва...
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27.08.2023 13:39 Ответить
Дєрьмак з'явився тільки через два тижні, вижидав десь, падло...
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27.08.2023 13:52 Ответить
ЗеПАдло
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27.08.2023 14:22 Ответить
КОЛИ ЗАБОРОНЯТЬ МАЦКОВСЬКУ СЕКТУ?

Оксана Корчинська

3 ч. ·Біль . Ніж в спину українців

Ганебно , що влада дозволяє проводити промосковські шабаші , коли наші бійці відвойовують та повертають кожен метр украінськоі землі , втрачаючи Кращих
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27.08.2023 13:24 Ответить
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27.08.2023 13:25 Ответить
Про депутатів
Бела Забірко

Наша не українська влада є прихильниками московських попів,тому і не чіпає їх

Подивіться,що робиться в Лаврі

І це на якому році війни

Соромно
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27.08.2023 13:26 Ответить
В якій Лаврі? Бо Києво-Печерська закрита для відвідин. А тут натовп..
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27.08.2023 13:34 Ответить
Мабудь Почаїв - там таке кодло змеіне
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27.08.2023 13:36 Ответить
Угу, вони. На сторінці ФБ схожі світлини
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27.08.2023 13:59 Ответить
Була у Почаєві років 10 тому проїздом зі СЛОВАЧЧІНІ. Хотіла подивитися таку розпіарену Лавру. Ну і думала заказати поминальну . Поп запитав мене до якої церкви ходжу у Киеві . Я йому- і до Володимирського і до Лаври і до Михайлівського . А він мені- ІДИТЬ і розбириться зі своею вірою і заказ брати не захотів. А ОФУЕЛА ВІД ТАКОГО НАХАБСТВА. Виришила сама поставити свічки до ікон - всеж приїхала до якоби святого місця. І питаю якогось монаха - куди ставити. А він мені знову - до якої церкви ходите. Я говорю - БОГ ЕДИН. Він перехрестився і убіг . Чоловик мені говорить - йдемо , бо вони зараз нас побьють 🤣
ось таке там прижилось російське мракобесіе . І це у західний України - дійсно віруючих землях .
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27.08.2023 14:09 Ответить
То вірно чоловік сказав. Я раз була від бабок московітських ледь тапки унесла.
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27.08.2023 15:14 Ответить
Їх треба всіх брати на обмін. Всю прокацапську братію.
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27.08.2023 15:21 Ответить
Maria Strutynska

Прекрасно знають, хто організатори і, які батюшки,і які диякони,і також тих ,хто організовував кожну колону паломників із кожного села чи міста.... Ось тепер хай працюють СБУ,якщо хочуть дійсно навести лад
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27.08.2023 13:27 Ответить
це йдуть майбутні виборці Зеленського та Єрмака - тому їх і не чіпають
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27.08.2023 13:29 Ответить
Це ЖДУНИ руцкого миру. Вони і діточок своїх так виховують. Треба чи забороняти МП в Україні, чи вигоняти депутатів з Ради.

а що роблять депутати заборонених партий у Раді? Хтось робив аналитику СКІЛЬКІ ціх партійців зараз на фронті? А СКІЛЬКІ у Відні? Доки хлопці гинуть - ці москалі готуються до виборів.

а Рада досі не зробила закон про заборону балотуватися всім хто війну пересидів за кордоном .

ось і получаеться- закону нема, МП НЕ ЗАБОРОНЯЮТЬ - якась не українська РАДА
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27.08.2023 13:44 Ответить
ви несете нісенітницю. причому ПОВНУ.
я спілкувався з цими з УПЦ МП. Вони в шоці від війни, в них діти воюють за Україну, і т.ін. Але молитися вони хочуть в УПЦ.
ніяки вони не ждуни. припиніть нацьковвати українців один на одного.
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27.08.2023 14:06 Ответить
А вас, проросійського троля , нихто не пита.
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27.08.2023 14:11 Ответить
Брешеш, ватнику! Мабуть і сам цілуєш лапи гундяївським попам.
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27.08.2023 14:17 Ответить
«. припиніть нацьковвати українців один на одного.»
ось як заспівали
а коли вони усю Україну нацькували проти Бандери та націоналистів ? Гнати їх потрібно з України - чемодан вокзал мацква
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27.08.2023 14:45 Ответить
Дві третини сумашедшие бабки, половина мужиків попи.
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27.08.2023 13:39 Ответить
Нехай ці бабки переходять у інши церкви чи дома сидять. А МП треба заборонити
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27.08.2023 13:46 Ответить
На#уй ви сюди принесли цю тему? Буде стаття про МП там і сріться одне з одним.
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27.08.2023 14:22 Ответить
Доки дочекаешься такої статті- пройде міся А робити треба було ще вчора потрібно
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27.08.2023 14:41 Ответить
Та вони ж *******, а маскалів гнати.
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27.08.2023 18:50 Ответить
буба ж зуб давав, шо всі яких він своїм наказом здав русні,
будуть визволені - ну і шо там з зубом?
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27.08.2023 13:24 Ответить
як і все у зє - лише "імпланти"...
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27.08.2023 13:31 Ответить
Вони в нього вставні, тому не жалко
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27.08.2023 13:35 Ответить
Не всі, тільки начальство... Вибачте, якщо я не правий, противно було дивитись їх обнімашки з дєрьмаком...
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27.08.2023 13:35 Ответить
ну так годик на турецких курортах..вот за это и обнимашки
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27.08.2023 13:44 Ответить
а от і іра - кац свіжак.
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27.08.2023 15:46 Ответить
З яким зубом?
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27.08.2023 13:41 Ответить
Думаю що їх вже не має в живих, дай боже щоб я помилився...
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27.08.2023 13:33 Ответить
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27.08.2023 13:43 Ответить
Звертайтесь до лідора який ганебно здав їх в полон.
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27.08.2023 13:34 Ответить
у него в голове только асфальт и шашлыки
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27.08.2023 13:37 Ответить
Ні. У цих жидобільшовиків в голові лише хуцпа, гроші і гешефти...
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27.08.2023 13:43 Ответить
Маріуполь - то біль нескінченна.
від самого почятку, чому так сталося і хлопці билися в оточенні,
до бубіного наказу здатися - це один великий зелений злочин!
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27.08.2023 13:41 Ответить
Все вопросы будут заданы ермаку и клоуну после победы Украины
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27.08.2023 13:44 Ответить
Після перемоги вони мають на вербі висіти!!!
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27.08.2023 14:08 Ответить
с ними мы до победы не доживем
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27.08.2023 14:30 Ответить
Всьо норм! В Най-най-най-величнішого на контролі.
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27.08.2023 13:46 Ответить
Який, до біса, полон? Найвеличніший сказав, що це ніякий не полон, а евакуація!
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27.08.2023 13:50 Ответить
вимагають? при всей моей нелюбви к зеленскому, повторяется такая же тупая манипуляция как и при Порошенко - требовать можно только у тгоо кто их в плену держит. Зеленский, как бы он ни был виноват в том что они попали в плен - ничего с этим сделать не может больше чем делает.
а вы давайте комментаторы дальше ху"сосьте Папу, Красный крест, ООН, другие организации которые хоть что-то могут сделать для пленных.
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27.08.2023 13:59 Ответить
згоден. клоуни із задоволенням би всіх поміняли, це підніме рейтинги. Але ж, кацапи не віддадуть
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27.08.2023 14:03 Ответить
пускай эти дамочки скажут спасибо Билецкому за 2019 год. вот теперь и пришло время пожинать плоды вашей агитации за зелидора
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27.08.2023 14:59 Ответить
У банку Ватикану пуйло гроші ховає - папа допоможе? А ті організації імпотенти, крім зборів внесків хоч щось путнє зробили???
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27.08.2023 15:19 Ответить
Так зеля же их всех и сдал: сначала пропустил русских в Мариуполь, потом "эвакуировал" всех защитников Азовстали в кацпстан! Только за это он и вся его зелёная власть должна быть повешена! Нет им прощения! Гореть им в Аду!
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27.08.2023 17:14 Ответить
єто все понятно, я повторю питання- до чого тут вимоги визволити полонених? Зжля може це зробити? ні
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28.08.2023 08:57 Ответить
А когда отдавал их на смертные муки в рашу, то знал, что не сможет забрать - знал, но назвал красивым словом "эвакуация" и всем велел закрыть рот! Даже страшно представить, что с ними там делали и делают! И у кого-то хватает совести его обелять! Может ли он сейчас их забрать своими силами - нет. Но с помощью определённых людей и стран - может. Желания нет! Слишком много они знают и могут рассказал о том, как был сдан Мариуполь зелей рашистам. Вот и весь ответ.
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28.08.2023 09:20 Ответить
Що ви хочете? У бубочки все нормально. Він вам нічого ''нє должен''.
Щоб він здох!!!
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27.08.2023 14:09 Ответить
Памятаю,що якщо у вас не було гарячої води---був винуватий Парашенко. Як же ви про це кричали. а тепер---хто винуватий???
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27.08.2023 14:13 Ответить
Ужас в том
Что ГЛАВНЫЙ ШАШЛЫЧНИК СТРАНЫ
Не несет никакой ответственности
За брехню
Результатом которой стал весь этот ужас
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27.08.2023 14:24 Ответить
ответственность должны нести 73% за свой выбор в 2019году!!
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27.08.2023 15:18 Ответить
Спочатку відповідальність повинні понести ті, хто 73 відсотки намалював.
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27.08.2023 15:21 Ответить
Они ее уже несут,пани Ирина
Те,кто выжил
Беда в том, что ответственность несут и те
Кто был против
Кто понимал,что Зеленский
Это трагедия для Украины
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27.08.2023 15:23 Ответить
Вже пять місяців в офісі президента в головнокомандуючого міністра оборони рнбо лежить план деокупації півдня спецоперація добровольчий полк ім. С. Бандери готовий його виконувати ;план мною розроблений всі деталі уточнені і готові але ніякої заінтересованості від президента і уряду ;ми могли б зразу звільнити тисячі наших полонених звільнено було б весь південь ;хтось нехоче закінченя війни з великих кабінетів нас ігнорують; командир добровольчого полку ім. С. Бандери полковник Славута позивний
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27.08.2023 14:25 Ответить
уявіть:боневтік-втік...
а раніше...
а раніше...
а ще раніше...
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27.08.2023 14:36 Ответить
Спільнота родин полонених маріупольців хай ідуть в дупу=вони грають на користь кремля-чесно це кремль так і хоче це їх норативи
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27.08.2023 17:10 Ответить
 
 