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Наши воины ВСУ одним ударом уничтожили командный пункт оккупантов на юге Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На южном направлении фронта был уничтожен командный пункт русских военных.
На кадрах показано, как ракетные войска ВСУ с реактивных систем залпового огня попали по вражеской базе, передает Цензор.НЕТ.
"Командный пункт оккупантов получил "пламенный привет" от реактивщиков Сил обороны юга Украины! Зажигательный удался день! А мы идем вперед, приближая победу, - говорится в сообщении.
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Мабуть, пересувний командний пункт)
З якого б це дива військові використовували: мінш твердий та важчий матеріал для БЧ?
Карбід вольфраму не використовується у виробництві фрагментованих елементів ураження.
Почитайте статтю "Вольфрамові сплави".
Щодо застосування його у данному виробі - так це ваше особисте припущення, до існування якого мені, по великому рахунку, немає ніякого діла.
Сопромат вчіть, може згодиться.
Якщо вам не зрозуміло з першого разу: гімно ваш досвід (якщо він справді є). Не було в совку науки. І не було реальних спеціалістів в матеріалах.