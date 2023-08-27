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Наши воины ВСУ одним ударом уничтожили командный пункт оккупантов на юге Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На южном направлении фронта был уничтожен командный пункт русских военных.

На кадрах показано, как ракетные войска ВСУ с реактивных систем залпового огня попали по вражеской базе, передает Цензор.НЕТ.

"Командный пункт оккупантов получил "пламенный привет" от реактивщиков Сил обороны юга Украины! Зажигательный удался день! А мы идем вперед, приближая победу, - говорится в сообщении.

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На відео машину підбили.
Мабуть, пересувний командний пункт)
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27.08.2023 14:01 Ответить
Скоріше за все він поруч,ато вантажівка і вже розгружена.
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27.08.2023 14:49 Ответить
пересунули кацапів у потойбіччя.
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27.08.2023 14:09 Ответить
Могли бы и вторую машинку с кунгом оприходовать, похоже на аппаратную.
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27.08.2023 14:29 Ответить
вибух - характерний для GLMRS M30A1 - там 180`000 кульок з карбіду вольфраму. Суцільне ураження в діаметрі принаймні 100 метрів, в т.ч. легкоброньованих цілей. Оті 3-4 машини на відео - вони там як сито. Одна з них спалахнула, бо там бак пробитий в десятках місць і вистачило якоїсь іскри.
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27.08.2023 15:54 Ответить
Еслиб там была шрапнель, то те деревья вокруг остались бы без веток.
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27.08.2023 16:08 Ответить
Не шрапнель. А кульки з карбіду вольфраму. Вони дрібні. Менше нігтя, наскільки я розумію. Там реально сито.
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27.08.2023 16:44 Ответить
Шрапнель - это любой поражающий наполнитель в разрывающемся устройстве - граната, снаряд, мина, ракета. Она может быть из любого материала, любого размера и любой формы.
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27.08.2023 17:14 Ответить
просто вольфрамових. Карбід вольфрама тут нідочого.
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27.08.2023 16:17 Ответить
А головою думати і в довідник подивитись перед тим, як дурню писати? Твердість карбіду фольфраму - 9-9.5 по відповідній шкалі, а твердість чистого вольфраму - 7-7.5. При чому карбід вольфраму ЛЕГШИЙ за чистий вольфрам (на 15%) рівному об'ємі, але все рівно в 2+ рази плотнійший і важчий за залізо.

З якого б це дива військові використовували: мінш твердий та важчий матеріал для БЧ?
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27.08.2023 16:50 Ответить
Ще раз - у цьому ********** використовуть кульки з вольфраму саме через його високу питому щільність, тому кульки мають більш високий радіус розльоту і уражаючу спроможність. Зазвичай при виробництві вольфрамових кульок для **********в у вольфрам додають від одного до двух відсотків міді, яка робить крихкий вольфрам пластичним для можливості формування кульки.
Карбід вольфраму не використовується у виробництві фрагментованих елементів ураження.
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27.08.2023 17:14 Ответить
От бачите, вольфрам в чистому вигляді рідко де використовується. Це просто безглуздо. Сполуки і сплави на його основі - мають значно кращі фізичні, механічні тощо властивості. В GMLRS, впевнений, використовується у вигляді карбіду вольфраму. Точного "рецепту" нам з вами в вікіпедії не скажуть. А за описом матерілів, як на мене, карбід вольфраму - значно більш підходить для даного застосування.

Почитайте статтю "Вольфрамові сплави".
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27.08.2023 18:24 Ответить
як би ви мали у минулому хоч якесь відношення до обробки вольфраму, то ви би знали достатньо і без вікіпєдії як, де і в якому вигляді його використовують.
Щодо застосування його у данному виробі - так це ваше особисте припущення, до існування якого мені, по великому рахунку, немає ніякого діла.
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27.08.2023 18:47 Ответить
Сопромат я вчив. Що використовують у відповідних застосуваннях - я знаю. Ну а до невігласів, які лізуть коментувати все підряд - дійсно немає діла.
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27.08.2023 21:56 Ответить
ці закиди не до мене, маю десятирічний досвід обробки вольфрама, моліібдена, тантала, ніобію, цирконію та багато інших металів\матеріалів в ОКТБ ІМФ АН УРСР.
Сопромат вчіть, може згодиться.
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27.08.2023 22:41 Ответить
Цією серією беззмістовних абревіатур ви тільки підтвердили своє невігластво. Якби ви там щось розуміли в питанні, яке обговорюємо, ми б зараз обговорювали не якості GMLRS, а якості БЧ совковоих РСЗО.

Якщо вам не зрозуміло з першого разу: гімно ваш досвід (якщо він справді є). Не було в совку науки. І не було реальних спеціалістів в матеріалах.
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27.08.2023 23:35 Ответить
та я і не дуже здивувався, що ця абревіатура для вас беззмістовна.
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27.08.2023 23:39 Ответить
Та знаю я, як вчать надрочувати на цю абревіатуру в цьому закладі. Стикався з відповідною беззмістовною пихою і невіглаством. Ви тільки підтверджуєте гімняну репутацію цього закладу.
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28.08.2023 10:53 Ответить
а можно якісь аргументи щодо репутації ІМФ, чи ви просто *********, навіть не в змозі розшифрувати цю абревіатуру?
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28.08.2023 13:45 Ответить
M30A1 (GMLRS AW) - GMLRS Alternative Warhead. Дословно GMLRS с альтернативной боевой частью. Как альтернатива суббоеприпасам оснащается боевой частью с 182 000 предварительно сформированных осколков (вольфрамовые шарики). Дальность стрельбы от 15 до 84 км.
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27.08.2023 17:20 Ответить
 
 