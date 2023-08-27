В Польше распространили фейк о нападении украинцев на поляков. На самом же деле напали грузины. ВИДЕО

Полиция Варшавы опровергла информацию о драке между украинцами и поляками, которую с подачи российской пропаганды распространили польские СМИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24 канал.

Информацию о драке распространило польское издание Gazeta Stonoga. По его данным, в Варшаве 25 августа якобы произошла драка "между поляками и украинцами".

Согласно "информации" издания, в пятницу, 25 августа, на набережной "группа молодых людей, называвших себя украинцами", требовала от поляков, чтобы те восклицали "Слава Украине". Как утверждает автор, такими действиями "украинцы решили надругаться над поляками".

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"Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их начали избивать и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а одна (студентка-психолог) находится в больнице", - говорится в сообщении Gazeta Stonoga.

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Также журналисты утверждали, что нападавших якобы отпустили.

Полиция Польши опровергла этот фейк.

Она подтвердила, что драка действительно была, но украинцы в ней не участвовали. Правоохранители допросили 13 человек, среди которых были граждане Грузии. В ходе допроса выяснилось, что агрессорами в драке были именно они. Украинцы в этой драке не участвовали.

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