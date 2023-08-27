В Польше распространили фейк о нападении украинцев на поляков. На самом же деле напали грузины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Полиция Варшавы опровергла информацию о драке между украинцами и поляками, которую с подачи российской пропаганды распространили польские СМИ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24 канал.
Информацию о драке распространило польское издание Gazeta Stonoga. По его данным, в Варшаве 25 августа якобы произошла драка "между поляками и украинцами".
Согласно "информации" издания, в пятницу, 25 августа, на набережной "группа молодых людей, называвших себя украинцами", требовала от поляков, чтобы те восклицали "Слава Украине". Как утверждает автор, такими действиями "украинцы решили надругаться над поляками".
"Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их начали избивать и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а одна (студентка-психолог) находится в больнице", - говорится в сообщении Gazeta Stonoga.
Также журналисты утверждали, что нападавших якобы отпустили.
Полиция Польши опровергла этот фейк.
Она подтвердила, что драка действительно была, но украинцы в ней не участвовали. Правоохранители допросили 13 человек, среди которых были граждане Грузии. В ходе допроса выяснилось, что агрессорами в драке были именно они. Украинцы в этой драке не участвовали.
Пожалуйста, подождите...
до кацапа - можливо
яке це має стосунок до ситуації?
Нет...
И я не вижу...А он есть..."(с)
отак і з тобою, твоїми знайомими і грузинами в польщі
Язик працює автонрмно від головного мозоку.
А заодно яким чином стати "біженцем із Грузії" зараз?
Якщо не зможеш відповісти на питання, то прибий дурного язика до голови, чи голову до язика.
Поки ти імбецил сидиш на дивані і плюєшся від нестачі мізків, за Україну воює Грузинський Легіон, ср..ку твою захищає, чи голову, воно в тебе одно і теж.
У тебе дегенерата десь існує "допомога, яка прописана як чійсь обов'язок"?
То чому ти, дегенерат "не надаєш допомогу" мені теж так хочецця?
просто грузін давно в опу кацапи імелі - Саакашвілі убівають
а слово "топілі" - так тільки кацапи кажуть
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как там твой женя пірожин? уже отзвонился от кобзона?
Не віриться, що грузини зіграли за русьню
мабуть, треба сказати лише одне - СЛАВА УКРАЇНІ!
бо якщо поляк не хоче казати СЛАВА УКРАЇНІ то це як американець, що не хоче голосувати за байдена.
Не забувайте, що багато з тих, хто кнопки натискає, хто віддає команди українців ракетами закидувати, також з України!
Наприклад:
Віталій Школенко родом із Черкащини. Ще нещодавно генерал РФ Віталій Школенко відвідував свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він давав особисто. Джерело: https://censor.net/ua/v3331891
Згадав історію, як кацапи розстріляли наших бійців. Зайшли з тилу і до бліндажа. Наші щось запитали, а ті по кацапськи, мовляв, свої. І далі черга. Бо наші навіть не підозрювали. А українська в даному разі могла б дати шанс на життя.
най депортують - і питання закрите
На відео видно, як російський вуличний музикант Роман Конограй приїхав до Грузії і влаштував свій виступ в центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару і зібрав навколо себе натовп глядачів. Пісню почув один із місцевих жителів, перервав виступ і сказав у мікрофон "Русский военный корабль иди на..", після чого пішов з "авансцени".
Музикант на мить розгубився, а потім глузливо звернувся до чоловіка, щоб той повторив сказане. Чоловік вийшов з натовпу і пояснив своє обурення тим, що в Грузіі лунають російські пісні.
"У Грузії на Руставелі російські пісні! Я люблю творчість! Я - художник. Це - мій малюнок на футболці… Але слухати російські пісні я не хочу", - емоційно кричав грузинською чоловік.
Тим часом однодумців йому серед натовпу не знайшлося. Знайшлися ті, які натомість сказали: "А я - грузин, і хочу слухати російські пісні".