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драка (1993) Польша (7461) украинцы (3733) фейк (613)

В Польше распространили фейк о нападении украинцев на поляков. На самом же деле напали грузины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Полиция Варшавы опровергла информацию о драке между украинцами и поляками, которую с подачи российской пропаганды распространили польские СМИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24 канал.

Информацию о драке распространило польское издание Gazeta Stonoga. По его данным, в Варшаве 25 августа якобы произошла драка "между поляками и украинцами".

Согласно "информации" издания, в пятницу, 25 августа, на набережной "группа молодых людей, называвших себя украинцами", требовала от поляков, чтобы те восклицали "Слава Украине". Как утверждает автор, такими действиями "украинцы решили надругаться над поляками".

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"Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их начали избивать и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а одна (студентка-психолог) находится в больнице", - говорится в сообщении Gazeta Stonoga.

Также журналисты утверждали, что нападавших якобы отпустили.

Полиция Польши опровергла этот фейк.

Она подтвердила, что драка действительно была, но украинцы в ней не участвовали. Правоохранители допросили 13 человек, среди которых были граждане Грузии. В ходе допроса выяснилось, что агрессорами в драке были именно они. Украинцы в этой драке не участвовали.

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Топ комментарии
+57
Схоже на ФСБшну постановку,ще й прапор український притягли,забули посвідчення "Правого сектору".
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27.08.2023 14:33
+38
не уявляю українця, який з таким до поляка доколупався.
до кацапа - можливо
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27.08.2023 14:27
+26
Це ті грузини які здали житло кацапам, а самі біженцями у Європу.
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27.08.2023 14:34
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не уявляю українця, який з таким до поляка доколупався.
до кацапа - можливо
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27.08.2023 14:27 Ответить
серед поляків теж достатньо курв, які мають такі ж імперські замашки як і рашиські підори.
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27.08.2023 15:03 Ответить
і що з того? серед українців колаборанти та зрадники є. є навіть такі, що на фсб в європі працюють.
яке це має стосунок до ситуації?
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27.08.2023 15:07 Ответить
Такий що є і поляки яких треба знищити або перевиховати
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27.08.2023 19:47 Ответить
Эти ******** с хремля, ещё б бурят или таджиков подослали...
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27.08.2023 15:46 Ответить
Gruzini of russia?
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27.08.2023 14:32 Ответить
Схоже на ФСБшну постановку,ще й прапор український притягли,забули посвідчення "Правого сектору".
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27.08.2023 14:33 Ответить
Все може бути. В мене багато знайомих у Польщі. Про грузинів нічого не розказували. Тобто навіть не згадували, що вони там є.
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27.08.2023 14:40 Ответить
"Суслика видишь?
Нет...
И я не вижу...А он есть..."(с)
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27.08.2023 14:45 Ответить
та є тут іх - дофуіща!!
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27.08.2023 15:05 Ответить
є сови, є жайворонки, їх багато та вони не пересікаються...
отак і з тобою, твоїми знайомими і грузинами в польщі
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27.08.2023 16:36 Ответить
Скоріш за все. Не здивуюся якщо це були представники кадрова, які мають громадянство Грузії
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27.08.2023 16:08 Ответить
Це ті грузини які здали житло кацапам, а самі біженцями у Європу.
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27.08.2023 14:34 Ответить
Тебе ще із черговими ідіотизмами не вистачало
Язик працює автонрмно від головного мозоку.
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27.08.2023 19:49 Ответить
Нік ти собі придумав з претензіями на творчу ексклюзивність. А сам просто дурак.
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27.08.2023 21:44 Ответить
А ну імбецил, розкажи, що ти знаєш про цей інцедент?
А заодно яким чином стати "біженцем із Грузії" зараз?
Якщо не зможеш відповісти на питання, то прибий дурного язика до голови, чи голову до язика.
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27.08.2023 22:46 Ответить
Проходьте мимо. Тобто на ку й. Ти спочатку навчись коментувати без образ. Бо відповідь буде така сама як зараз.
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27.08.2023 22:49 Ответить
Саме через таких душманів без мізків і трапляються випадки конфліктів на рівному місці, тому що такому безголовому як ти заманилося бовкнути щось про грузинів.
Поки ти імбецил сидиш на дивані і плюєшся від нестачі мізків, за Україну воює Грузинський Легіон, ср..ку твою захищає, чи голову, воно в тебе одно і теж.
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27.08.2023 23:08 Ответить
Я ще й руських кацапами називаю. А за Україну воює Добровольчий батальон росіян, поки я сиджу на дивані. Є ще бульбаші на чолі з Пюрером, а дехто з них у батальоні Каліновського мене від москви захищають. Я німця Шольца недолюблюю за те що палки в колеса допомоги ставить навіть своєму уряду, а в інтернаціональному батальоні є і німці. Так що тепер, не можна казати нічого в негативному сенсі про громадян якоїсь держави бо деякі представники її воюють за Україну? Не путайте грішне з праведним, добродію. А грузини-біженці є. От уявіть собі є. Живуть по Германіям у лагерях біженців, чекають на дозвіл. Деяким дають, більшість садять у літак і нах хауз.
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28.08.2023 04:43 Ответить
Ти про себе розкажи дебілоід. До інших національностей додовбалось. А про Шольца"палки в колеси допомомоги"- це тягне на дегенарата навіть.
У тебе дегенерата десь існує "допомога, яка прописана як чійсь обов'язок"?
То чому ти, дегенерат "не надаєш допомогу" мені теж так хочецця?
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28.08.2023 11:05 Ответить
Це піпець!. Я навіть не здогадувався який ти хворий. Перевернув все. Це від скудоумія? До яких національностей я додовбався, олігофрен? Це ти хворою уявою зв"язав названих мною грузинів-біженців з Грузинським легіоном. Ти зовсім змісту речень не розумієш, хомо ослінус?
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28.08.2023 11:58 Ответить
Троль, йшоб би ти додому на страна. сру.
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28.08.2023 18:18 Ответить
До тебе в гості, нещасний?
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28.08.2023 19:27 Ответить
Від тебе лаптями тхне.
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28.08.2023 12:47 Ответить
підерашинським пропагандонам покуй українці, грузини. Зараз для них українці "враг народа". Не дають виконали цілі СВО. Була би війна у Грузії, "топили" що грузини.
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27.08.2023 14:36 Ответить
кацапчику - а що у грузії війни не було?
просто грузін давно в опу кацапи імелі - Саакашвілі убівають
а слово "топілі" - так тільки кацапи кажуть
---
как там твой женя пірожин? уже отзвонился от кобзона?
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28.08.2023 10:33 Ответить
І грузинаМ заплатило ФСБ
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27.08.2023 14:39 Ответить
или гру
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27.08.2023 15:31 Ответить
на відео мирна розмова, лише голосна. двоє українців спокіно не нашорошено себе ведуть. хоть і не зрозуміло, про що вона там (вчаться говорити слава україні?), вони не відчувають небезпеку знаходячись в тій кучі людей.
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27.08.2023 17:14 Ответить
дивна історія - напевно там щось було до цього - якісь розбірки або між грузинами - поляками, або між грузинами+українцями - поляками.

Не віриться, що грузини зіграли за русьню
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27.08.2023 14:41 Ответить
А то що росіян до Грузії понаїхало вірите?
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27.08.2023 15:55 Ответить
одна справа гроші на ваньках заробляти і трахати російських наташ, і зовсім інша справа за них підписуватись у бійках - це різні речі
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27.08.2023 15:59 Ответить
Ви погано знаєте грузин. Якщо коротко, то справжні грузини живуть в Грузії, а от всіляке кримінальне космополітичне грузинське лайно шариться по всьому світу аби не працювати і красти, красти і ще раз красти.
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27.08.2023 17:13 Ответить
В Польщі зазвичай поляки б'ють українців і українок, а тут таке... До речі, поляк який знімав це відео щось плеще про "бандерувцов".
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27.08.2023 14:41 Ответить
якщо грузини побили поляків за те що ті не казали СЛАВА УКРАЇНІ то що тут скажеш...

мабуть, треба сказати лише одне - СЛАВА УКРАЇНІ!

бо якщо поляк не хоче казати СЛАВА УКРАЇНІ то це як американець, що не хоче голосувати за байдена.
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27.08.2023 14:43 Ответить
Шо ты куришь?
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27.08.2023 14:59 Ответить
То кацап.
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28.08.2023 12:49 Ответить
Агресію можна подолати тільки толєрантністю. )))

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27.08.2023 14:50 Ответить
а він навіть не голий, а борцовських стрінгах!
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27.08.2023 17:16 Ответить
Про підерашинські поляки, можливо за кураторством ФСБ, доколупалася до мирних українців. Грузини стали на сторону українців. Все зрозуміло. Але пропагандони зняли і тепер крутять на своїх каналах. Посварити Україну з Польщею. І показати своєму бидлу, які там порядки.
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27.08.2023 14:55 Ответить
Зайдіть на той фйсбук! Що там робиться в коментарях до цього допису! '' Брати'' згодні на розіп'яти!
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27.08.2023 15:05 Ответить
Якби всі українці розмовляли українською, то їх ніколи не переплутали б чи то картулами, чи з кацапнею. А так, поки хохли цвенькають по-кацапськи, будуть завжди обвішані чужими провокаціями.
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27.08.2023 15:09 Ответить
Зараз серед кацапури повно україномовних "товарищів", які гарно сварять українців. Одні мову знають, інші користуються гугл-перекладачем. Диверсанти вони.
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27.08.2023 15:16 Ответить
Не вірю. Принаймні, якщо вже готують провокації, то нехай вивчають солов'їну. Бо з Google -- перекладачем їх легко виявити.
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27.08.2023 15:20 Ответить
Я читаю Ванька Николаевского. В нього багато про це йдеться. Дуже багато ДРГшників, мову знають, форму нап'ялив й пішов гадити!
Не забувайте, що багато з тих, хто кнопки натискає, хто віддає команди українців ракетами закидувати, також з України!
Наприклад:
Віталій Школенко родом із Черкащини. Ще нещодавно генерал РФ Віталій Школенко відвідував свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він давав особисто. Джерело: https://censor.net/ua/v3331891
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27.08.2023 15:28 Ответить
А Руцький, як перший зам Герасимова, керує орками ще з 2014 року, і не париться що віддав накази стріляти по Миколаєву. А про Алєксеєєва, нач ГРУ теж саме. Тривалий час керує террором в Україні.
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27.08.2023 15:45 Ответить
Всі ці "школенки" не розмовляють українською.

Згадав історію, як кацапи розстріляли наших бійців. Зайшли з тилу і до бліндажа. Наші щось запитали, а ті по кацапськи, мовляв, свої. І далі черга. Бо наші навіть не підозрювали. А українська в даному разі могла б дати шанс на життя.
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27.08.2023 16:49 Ответить
Повністю із вами погоджуюсь. Засилля російської мови спричинене сотнями років колонізації але і серед інших словʼянських народів відбувалось щось подібне. Чехам і словенцям в свій час прийшлось повністю відновлювати свої мови але зараз серед них німецька не використовується в побуті. Німецьку знають багато але в своїх країнах і між собою спілкуються виключно національними мовами. Я вже не кажу про поляків. І тільки серед українців можливе таке, що він/вона мол «патріот» але «рускаязічніє пагібают на фронтє» і ППЦ! що являється наративом російської пропаганди
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28.08.2023 12:58 Ответить
блін, ну хіба можна цвенькати ... на кацапській? на ній можна лише какати.
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27.08.2023 17:18 Ответить
****** ******ов под прокси - ты Польшу видел только на 1 канале в исполнении **********?
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27.08.2023 16:06 Ответить
Gazeta Stonoga. - нашли, билять сми. Это блог одного польского ублюдка збигнева стоноги.
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27.08.2023 15:23 Ответить
тут сработало либо фсб либо гру.
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27.08.2023 15:30 Ответить
тюрьма-депорт
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27.08.2023 15:56 Ответить
Побили псхилогиню. А еще грузины называются.
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27.08.2023 16:03 Ответить
вона проводила психол експеримент для диплому. что-то пошло не так.
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27.08.2023 17:19 Ответить
ну так нахіба поляки тих грузинів до себе пустили?

най депортують - і питання закрите
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27.08.2023 16:17 Ответить
Ви були особисто присутні і до кінця знаєте ситуацію? Найбільш ймовірно, що в якомусь конфлікті картвели стали на бік українців. Тому не варто гавкати ні на кого, нічого не знаючи, щоб не виглядати дурнем!
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27.08.2023 19:56 Ответить
"нападників відпустили" - зашибісь... )))) поляки, ви самі собі "буратіни" )))
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27.08.2023 16:19 Ответить
Насправді серед грузин дуже багато бавовни. Ось свіжий факт:

На відео видно, як російський вуличний музикант Роман Конограй приїхав до Грузії і влаштував свій виступ в центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару і зібрав навколо себе натовп глядачів. Пісню почув один із місцевих жителів, перервав виступ і сказав у мікрофон "Русский военный корабль иди на..", після чого пішов з "авансцени".

Музикант на мить розгубився, а потім глузливо звернувся до чоловіка, щоб той повторив сказане. Чоловік вийшов з натовпу і пояснив своє обурення тим, що в Грузіі лунають російські пісні.

"У Грузії на Руставелі російські пісні! Я люблю творчість! Я - художник. Це - мій малюнок на футболці… Але слухати російські пісні я не хочу", - емоційно кричав грузинською чоловік.

Тим часом однодумців йому серед натовпу не знайшлося. Знайшлися ті, які натомість сказали: "А я - грузин, і хочу слухати російські пісні".
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27.08.2023 16:31 Ответить
Я переглянув те відео. Один сакартвело був проти московитського завивання, а більше сотні грузин були за та улюлюкали на єдиного патріота.
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27.08.2023 16:34 Ответить
Грузини в масі народ-паразит з часів сталіна. Свого часу займався гірським туризмом і альпінізмом і вперше потрапив в Грузію в 1976 році. До 1990 року пройшов всю Грузію пішки. Мене вже тоді вражала тотальне здирництво, корупція, величезна кількість портретів сталіна в машинах і вікнах грузин і абсолютно кримінальна орієнтація молоді. Тепер бачимо до чого це призвело. ******* грузини в більшості орієнтовані не на чесну працю, а на пошук "сісі" яку можна смоктати "не докладаючи надмірних зусиль"...
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27.08.2023 17:28 Ответить
Грузинські патріоти воюють в Україні проти кацапів.
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27.08.2023 20:29 Ответить
Расходимся ..это грузины орков гоняют..Такое было уже и в Салониках .Ну не любят за границей грузины кацапов. слышна русская речь. да и отпустили их в полиции сразу..
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27.08.2023 16:48 Ответить
Приїхав у чужу державу, поводься як людина. Поважай закони та традиції цієї держави.
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27.08.2023 21:01 Ответить
А візитки Яроша не було. кацапи забули підкинути.
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28.08.2023 10:20 Ответить
 
 