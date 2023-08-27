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война (46523) уничтожение (3797) склад БК (31)

Бойцы подразделения Сил обороны Украины "Беркут" уничтожили очередной склад БК россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные продолжают контрнаступление и уничтожают противника по разным направлениям. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем телеграм-канале поделился роликом с яркими кадрами уничтожения позиций ВС РФ.

В коротком видеоролике можно увидеть густой серый дым, который идет от горящего здания. Там располагался склад БК российских оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 22 ОМБр уничтожают оккупантов из БМ-21 "Град". ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Невже це одіозне "беркут" ще існує в Україні?
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27.08.2023 15:15
+12
Дійсно неприємна назва, асоціаціїї викликає болючі..
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27.08.2023 15:21
+7
Блін , знову ''Беркут'' ! Хрєнові асоціації викликає. Вже б краще по іншому назвали..
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27.08.2023 15:40
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Невже це одіозне "беркут" ще існує в Україні?
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27.08.2023 15:15 Ответить
Дійсно неприємна назва, асоціаціїї викликає болючі..
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27.08.2023 15:21 Ответить
Гугл вообще морозится по этому поводу. Только менты всплывают в результатах поиска
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27.08.2023 15:26 Ответить
после того что творил Беркут на Майдане?!
Расформировать или дать другое название!

А допкин пусть идет за рузьким кораблем
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27.08.2023 18:23 Ответить
Хомчак, Сирський і вся зелена антимайданна кліка - проти. Очевидно що вони вже й беркутню вже відбілюють
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28.08.2023 13:45 Ответить
То все "ефект лінзи" та феєрверки

Вірно, рашисти
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27.08.2023 15:17 Ответить
ЗСУ розгромили колону росіян під Каховкою: техніка догоряє на узбіччі:

https://t.me/Ukraine_365News/60551
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27.08.2023 15:20 Ответить
сусід, дерез дві хати живе,приїхав на короткий відпуск,був на Бахмуті--сьогодні сказав одне слово- пекло.
Про інше не розповідатиму-ми на цензорі
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27.08.2023 15:25 Ответить
Блін , знову ''Беркут'' ! Хрєнові асоціації викликає. Вже б краще по іншому назвали..
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27.08.2023 15:40 Ответить
Це мабуть львівський Беркут.
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27.08.2023 15:47 Ответить
Ага, той що під керівництвом чоловіка Верещучки спалив будинок Профспілок з пораненими майданівцями.
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28.08.2023 13:49 Ответить
а шо ви хотіли, ви ж самі цей, милуй Боже, беркут і вибрали.
молоді ригі навіть відь назв не можуть відмовитися....
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27.08.2023 15:52 Ответить
Беркут реабилитируется.
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27.08.2023 17:52 Ответить
Нет реобелитаци Береута!

Всех, нах, в сад!
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27.08.2023 20:26 Ответить
Нема їм прощення! Це знає кожен хто там був і бачив що робила беркутня і сбу альфа
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28.08.2023 13:50 Ответить
 
 