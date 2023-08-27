Бойцы подразделения Сил обороны Украины "Беркут" уничтожили очередной склад БК россиян. ВИДЕО

Украинские военные продолжают контрнаступление и уничтожают противника по разным направлениям. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем телеграм-канале поделился роликом с яркими кадрами уничтожения позиций ВС РФ.

В коротком видеоролике можно увидеть густой серый дым, который идет от горящего здания. Там располагался склад БК российских оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 22 ОМБр уничтожают оккупантов из БМ-21 "Град". ВИДЕО