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Бойцы подразделения Сил обороны Украины "Беркут" уничтожили очередной склад БК россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные продолжают контрнаступление и уничтожают противника по разным направлениям. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем телеграм-канале поделился роликом с яркими кадрами уничтожения позиций ВС РФ.
В коротком видеоролике можно увидеть густой серый дым, который идет от горящего здания. Там располагался склад БК российских оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+13 Tommy Lee
показать весь комментарий27.08.2023 15:15
+12 Коди Смарт
показать весь комментарий27.08.2023 15:21
+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий27.08.2023 15:40
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А допкин пусть идет за рузьким кораблем
Вірно, рашисти
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Про інше не розповідатиму-ми на цензорі
молоді ригі навіть відь назв не можуть відмовитися....
Всех, нах, в сад!