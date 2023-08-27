Снайперы 3-й ОШБр ликвидировали россиян в районе Бахмута. ВИДЕО

Снайперские выезды в районе Бахмута показали украинские военные. Бойцы ликвидировали россиян с расстояния от 160 до 1200 метров.

Об этом сообщают бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады отдельного взвода снайперов "GAR", информирует Цензор.НЕТ.

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