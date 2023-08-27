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Снайперы 3-й ОШБр ликвидировали россиян в районе Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Снайперские выезды в районе Бахмута показали украинские военные. Бойцы ликвидировали россиян с расстояния от 160 до 1200 метров.

Об этом сообщают бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады отдельного взвода снайперов "GAR",  информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Бойцы подразделения Сил обороны Украины "Беркут" уничтожили очередной склад БК россиян. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Добігалися кацапчики серед української ночі
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27.08.2023 16:00
+13
Красунчики. Гарненько поклали недолюдей.
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27.08.2023 16:01
+12
русскі свині гарно вмирають
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27.08.2023 16:04
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Добігалися кацапчики серед української ночі
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27.08.2023 16:00 Ответить
Красунчики. Гарненько поклали недолюдей.
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27.08.2023 16:01 Ответить
Молодці, всіх сирунів і дрочунів позачищали.
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27.08.2023 16:01 Ответить
русскі свині гарно вмирають
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27.08.2023 16:04 Ответить
А вони тільки і вміють гарно вмирати за свого сцаря
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27.08.2023 16:12 Ответить
тіха украинская ночь?
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27.08.2023 16:06 Ответить
Но сало в день сала треба переховати.
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27.08.2023 16:14 Ответить
Бо некуй шастать ...
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27.08.2023 16:32 Ответить
Смерть кацапам!
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27.08.2023 16:34 Ответить
Приємно бачити, як українські снайпери piжymь кaųaniв як свиней пачками, та ще й посміюються!

Давайте більше!

Нам треба 100 млн таких влучних пострілів!

Слава Україні!
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27.08.2023 18:50 Ответить
 
 