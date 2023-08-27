Под Бахмутом бойцы 3-й ОШБр на ходу сбили квадроцикл оккупантов. ВИДЕО

Под Бахмутом наши бойцы продолжают уничтожать вражескую технику. Вражеский квадроцикл в момент движения был замечен воинами 3-й ОШБр.

В результате отработки на видео видим раненых российских военных и уничтоженный квадроцикл оккупантов. Вражеская техника уничтожена, раненые оккупанты пытались скрыться в лесополосе, информирует Цензор.НЕТ.

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