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Под Бахмутом бойцы 3-й ОШБр на ходу сбили квадроцикл оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Бахмутом наши бойцы продолжают уничтожать вражескую технику. Вражеский квадроцикл в момент движения был замечен воинами 3-й ОШБр.

В результате отработки на видео видим раненых российских военных и уничтоженный квадроцикл оккупантов. Вражеская техника уничтожена, раненые оккупанты пытались скрыться в лесополосе, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Снайперы 3-й ОШБр ликвидировали россиян в районе Бахмута. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
курськ,

Росіяни збили лише 3 безпілотники.

У ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ 16 дронами-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в СБУ.

Метою ударів по Курську був точно не житловий будинок, як заявляє влада країни-агресорки. Дрони атакували військовий аеродром.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря", - йдеться у повідомленні.

Джерела видання стверджують, що майже усі безпілотники долетіли до цілі. За попередніми даними, окупанти збили лише 3 БпЛА.

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали джерела видання в СБУ.
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27.08.2023 17:41
+16
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27.08.2023 17:00
+15
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27.08.2023 17:09
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Schön!
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27.08.2023 16:53 Ответить
Wirklich!
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27.08.2023 19:29 Ответить
Sehr!
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27.08.2023 19:38 Ответить
Ya Ya
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27.08.2023 19:47 Ответить
Ja
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04.11.2023 17:59 Ответить
курськ,

Росіяни збили лише 3 безпілотники.

У ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ 16 дронами-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в СБУ.

Метою ударів по Курську був точно не житловий будинок, як заявляє влада країни-агресорки. Дрони атакували військовий аеродром.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря", - йдеться у повідомленні.

Джерела видання стверджують, що майже усі безпілотники долетіли до цілі. За попередніми даними, окупанти збили лише 3 БпЛА.

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали джерела видання в СБУ.
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27.08.2023 17:41 Ответить
Старые видео, конец августа.
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04.11.2023 18:09 Ответить
свіжі відео за листопад ми побачимо аж у грудні. А хто хоче бачити зовсім свіжі прямо з гопро, то набір у третю штурмову іде безпреревно.
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04.11.2023 18:15 Ответить
Второе видео я видел в сентябре, два месяца в зад, когда оно было опубликовано на ютюбе. Да, если хочешь точно узнать "возраст" видео достаточно посмотреть на срок комментов, например этот -

@drewdurant3835 2 месяца назад

Much respect for all of you.
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04.11.2023 18:41 Ответить
якщо ви хочете продивлятись найсвіжіші відео, то така змога у вас може з'явитись при перегляді з карти своєї гопро.
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04.11.2023 18:50 Ответить
Вас это тоже касается и может быть даже в большей степени.
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04.11.2023 18:58 Ответить
якщо ви натякаєте на теріторіальне місцезнаходження - то так, звісно це мене більше стосується, ніж біженців чи емігрантів, але нажаль, вже з певних причин більше не може стосуватись(, тому я і не залишаю тут коментів про "свіжість" відео.
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04.11.2023 21:08 Ответить
квадроцикл добре... кацап був би краще... втік падло.
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27.08.2023 16:56 Ответить
у кацапа задниця пригоріла
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27.08.2023 17:14 Ответить
Хороший кацап - жареный кацап... А вы досмотрели до конца? Далеко они наверное не убегут...
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27.08.2023 17:18 Ответить
але він буде знати що красти чужу техніку нізя
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27.08.2023 21:07 Ответить
Куди він летів, по бражку?
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27.08.2023 16:59 Ответить
Десь 16 та -17та година то же з *бражкою* он як димів.
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27.08.2023 17:24 Ответить
Судячи з того як горів віз той "безумний Макс" або бражку, або бензак.
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27.08.2023 18:35 Ответить
Стекломой, родное, скрепное, святой опохмелон....
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28.08.2023 03:18 Ответить
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27.08.2023 17:00 Ответить
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27.08.2023 17:14 Ответить
Очікування і реальність...
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27.08.2023 18:44 Ответить
орки каскадеры...
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27.08.2023 17:00 Ответить
Мабуть сідниці "трішки" підсмажили. Тепер з гордістю можуть про себе сказати, що вони вогняні кацапи.
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27.08.2023 17:05 Ответить
Той тарган в кінці так схоже крилами змахував, як гусь лапчатий, але швидко всрався.
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27.08.2023 17:06 Ответить
Летів низько - низько
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27.08.2023 17:07 Ответить
"Сюда я больше не ездун... не ездец"))
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27.08.2023 17:09 Ответить
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27.08.2023 17:09 Ответить
так...я теж чув...що Уільям Уолесс двох метрового зросту і з дупи у нього блискавки по ворогах бьють.
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27.08.2023 17:50 Ответить
The music should be "Smoke in the water and fire in the sky" of Deep Purple !
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27.08.2023 17:11 Ответить
Not everything is right.
Ozzy Osbourne is here.
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27.08.2023 17:31 Ответить
От Пёпл вроде сборник, но без "Огня".
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27.08.2023 17:39 Ответить
Їхав кацап по дорозі.
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27.08.2023 17:23 Ответить
''Гастелло'' сухопутний.
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27.08.2023 17:46 Ответить
Та який "Гастелло"? Тому приписують "вогненний таран" техніки противника (за деякими даними він просто впав - будучи збитим А колону таранив льотчик Маслов) А ці "таранили бур"ян придорожній!
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28.08.2023 06:34 Ответить
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27.08.2023 17:47 Ответить
Всё как русня и любит: они же любят взять какой-то "корч", что-то там налепить, залить бензина до отказа и разогнаться, снимая это всё на камеру. А второй боец так руками машет - наверное, взлететь пытался
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27.08.2023 17:49 Ответить
Один поджарился,другой-минус нога.НЕХ.УЙШАСТАТЬ,кацапы.В Украине вы все скопытитесь, ВСУ помогут
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27.08.2023 18:41 Ответить
Хорошо орк поехал с огоньком.
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27.08.2023 18:50 Ответить
Не куй курить на ходу.
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27.08.2023 19:14 Ответить
а горить наче танк
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27.08.2023 22:15 Ответить
Трохи яйця підпалило. Щоб не розмножувався
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28.08.2023 03:24 Ответить
 
 