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Под Бахмутом бойцы 3-й ОШБр на ходу сбили квадроцикл оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Бахмутом наши бойцы продолжают уничтожать вражескую технику. Вражеский квадроцикл в момент движения был замечен воинами 3-й ОШБр.
В результате отработки на видео видим раненых российских военных и уничтоженный квадроцикл оккупантов. Вражеская техника уничтожена, раненые оккупанты пытались скрыться в лесополосе, информирует Цензор.НЕТ.
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+18 vsbu vsbu
показать весь комментарий27.08.2023 17:41
+16 Yevgeny Mironov f52cceb6
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показать весь комментарий27.08.2023 17:09
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Росіяни збили лише 3 безпілотники.
У ніч проти 27 серпня контррозвідка СБУ 16 дронами-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в СБУ.
Метою ударів по Курську був точно не житловий будинок, як заявляє влада країни-агресорки. Дрони атакували військовий аеродром.
"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря", - йдеться у повідомленні.
Джерела видання стверджують, що майже усі безпілотники долетіли до цілі. За попередніми даними, окупанти збили лише 3 БпЛА.
"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали джерела видання в СБУ.
@drewdurant3835 2 месяца назад
Much respect for all of you.
Ozzy Osbourne is here.