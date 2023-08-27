На неделе будут решения, которые еще усилят наших воинов - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к гражданам вечером 27 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме украинского президента.
Зеленский отметил: "На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов.
Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов.
Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии".
Топ комментарии
+28 5 копійок
показать весь комментарий27.08.2023 20:01
+24 Дід Василь
показать весь комментарий27.08.2023 20:06
+19 Mykola Trofimenko 644016fc
показать весь комментарий27.08.2023 20:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
але я поважаю і признаю вибір більшості
тому кажу прямо
пане президент!!!!!
найкраще посилення ЗСУ це мотивація яку Ви та Ваші льди вбили на корню своїми діями
яки саме,Ви прекрасно знаєте але нікуя не робите в цьому напрямку бо Ваші люди не мають часу
вони зайняті деребаном, потоками.
Ви були класним актором комічного жанру але роль сліпого та глухонімого, хорошого царя у Вас не виходить
НЄ ВЄРЮ!!!!!!
не
КогдаЕсли будет ремиссия-отпустят домой на пару дней.
воно ж каже, що хтось прийме рішення, батько залужний, що посилить наших захисників.
а вчора, чи коли там, батько залужний зустрічався, як раз, про прийняття, якогось рішення.
Він що посилюватиме?
а щодо твого друга Шаурми та сотні мільйонів вкрадених ним грошей - яке завдання поставиш йому?
> Дипломатам - активніше просувати...
Одразу видно ефективного менеджера. Ще б закон видав: наказую всім українцям потужніше і краще працювати.
Наконец-то, мы так долго этого ждали!
Підсилення, так підсилення! Это победа!
другое дело, что воевать с депутатами Зеленского не его дело ...
дюжина английских Пэров с правом блокировать
любые решения судов, президентов, министров
и прочих представителей воровской элиты Украины, с правом издавать декреты прямого действия,
иначе отсюда разбегутся остатки населения ...