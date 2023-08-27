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Зеленский (16493) обращение (495) Ставка (59)

На неделе будут решения, которые еще усилят наших воинов - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к гражданам вечером 27 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме украинского президента.

Зеленский отметил: "На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов.

Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов.

Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии".

Также читайте: Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене
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Топ комментарии
+28
Тріпло квартальне.
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27.08.2023 20:01
+24
Що ти і Єрмак йдете у відставку?
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27.08.2023 20:06
+19
Пі###бол.
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27.08.2023 20:02
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Тріпло квартальне.
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27.08.2023 20:01 Ответить
з якою ненависттю я б не відносився до зе,
але я поважаю і признаю вибір більшості
тому кажу прямо
пане президент!!!!!
найкраще посилення ЗСУ це мотивація яку Ви та Ваші льди вбили на корню своїми діями
яки саме,Ви прекрасно знаєте але нікуя не робите в цьому напрямку бо Ваші люди не мають часу
вони зайняті деребаном, потоками.
Ви були класним актором комічного жанру але роль сліпого та глухонімого, хорошого царя у Вас не виходить
НЄ ВЄРЮ!!!!!!

не
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27.08.2023 20:55 Ответить
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27.08.2023 20:01 Ответить
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27.08.2023 20:14 Ответить
...які ліки треба надати цій нещасній, чи допомогу?
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27.08.2023 20:50 Ответить
Галоперидол ей лечащий врач назначит,а в остальном у неё все хорошо-палата теплая,кормят,по телевизору каждый вечер презедент беться об лёд.Соседи хорошие-все голосовали за Зеленского.
Когда Если будет ремиссия-отпустят домой на пару дней.
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28.08.2023 08:32 Ответить
Який президент, такі і симпатики.
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27.08.2023 21:07 Ответить
Бьється, бьється В рот воно ....ся.
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27.08.2023 21:21 Ответить
Пі###бол.
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27.08.2023 20:02 Ответить
виродок!
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27.08.2023 20:25 Ответить
Бреше
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27.08.2023 20:05 Ответить
як був тамадою на корпоративах, так їм і залишився.
воно ж каже, що хтось прийме рішення, батько залужний, що посилить наших захисників.
а вчора, чи коли там, батько залужний зустрічався, як раз, про прийняття, якогось рішення.
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27.08.2023 20:06 Ответить
Взагалі-то Залужний пишеться із великоїь літери
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27.08.2023 20:17 Ответить
Тільки ціна зросла.
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27.08.2023 21:08 Ответить
Теперь будут не просто "зимние куртки", а наверное еще и бронированные?)
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27.08.2023 20:06 Ответить
Купят всем тактические труселя с кобурой или разгрузкой
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27.08.2023 20:28 Ответить
Що ти і Єрмак йдете у відставку?
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27.08.2023 20:06 Ответить
ваші слова як мед - напишіть їх ще раз, але без запитання
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27.08.2023 20:11 Ответить
Ти шо, діду! А хто буде країну рятувати, як не вони?
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27.08.2023 20:28 Ответить
Ушльопок ЗЕлений
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27.08.2023 20:08 Ответить
Яке чергове посилення після яєць,фляг та курток?
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27.08.2023 20:09 Ответить
що до корупціонера Резнікова?

Він що посилюватиме?

а щодо твого друга Шаурми та сотні мільйонів вкрадених ним грошей - яке завдання поставиш йому?
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27.08.2023 20:09 Ответить
будуть яйця для армії про 50 грн?
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27.08.2023 20:10 Ответить
Це типу Zеленим слугам привезуть нову партію потужного коксу і вони на пару днів(а може й неділь) загуляють?
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27.08.2023 20:12 Ответить
Тіряюся в здогадках... замість китайських турнікетів покладуть жгути Есмарха? Завезуть яйця не по 17 а по 54? Будуть вимірювати закупівлю картоплі в Вольтах? До літніх зимніх курток куплять бронепідкладки з асфальту?
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27.08.2023 20:13 Ответить
Отправит Безмозглу на передок.
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27.08.2023 20:24 Ответить
І на передку настане передок Безмозглої...
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27.08.2023 20:30 Ответить
Хитропопый пиарный лгунишка, нах...
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27.08.2023 20:15 Ответить
*д...
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27.08.2023 20:18 Ответить
Чому люди так зляться? Виливайте своє зло на рашистів.Не пиляйте гілку під собою. Падати буде боляче.
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27.08.2023 20:15 Ответить
Так люди саме це й роблять! Трохи запізніло та все ж...!
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27.08.2023 20:26 Ответить
Ви трохи відстали від часу. Гілку вже перепиляли і впали. Вже боляче, а буде ще больніше.
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27.08.2023 20:27 Ответить
Закуплять на передок домашні шльопки від Страдіварі! Для лохів він робив скрипки, а для Рєзнікова, під замовлення, тапки! По ціні скрипок.
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27.08.2023 20:16 Ответить
Слабый видосик,не ввинтил слово "потужно".
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27.08.2023 20:20 Ответить
fi....
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27.08.2023 20:30 Ответить
Вова, тебе обрали під лозунги хоть паржом? Кроли починати?
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27.08.2023 20:24 Ответить
> Військовому командуванню - активніше готувати інфраструктуру...
> Дипломатам - активніше просувати...

Одразу видно ефективного менеджера. Ще б закон видав: наказую всім українцям потужніше і краще працювати.
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27.08.2023 20:25 Ответить
посилюють дії, а не рішення)
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27.08.2023 20:26 Ответить
Зеленский, я не твой спичрайтер, но лучше бы такие новости озвучивал Залужный.
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27.08.2023 20:26 Ответить
Нимечина наконецто Таурус передаст или амерекосов таки дожали на Атакамс?
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27.08.2023 20:27 Ответить
За Зелю такого не буде !
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27.08.2023 20:28 Ответить
Не пойму, у нас що, вибори на носі? Щось на зелика останнім часом популістична дизентерія напала...
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27.08.2023 20:27 Ответить
Не зря Залужный секретно встречался с НАТО ......щось докинут для контрнастцпу полюбе.
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27.08.2023 20:28 Ответить
докинути докинуть,але "зе зрадники " не будуть знати що саме
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27.08.2023 21:22 Ответить
Свистун оманський!
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27.08.2023 20:30 Ответить
Все Слуги народа отправляются на фронт!
Наконец-то, мы так долго этого ждали!
Підсилення, так підсилення! Это победа!
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27.08.2023 20:40 Ответить
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27.08.2023 20:46 Ответить
краще хай сюрприз буде, хоча я розумію, що для підняття духу необхідно робити такі заяви
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27.08.2023 20:52 Ответить
Боты, делайте скриншоты и в своих кацапских пабликах выставляйте ,вот будет смеху😁
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27.08.2023 20:56 Ответить
Йому ''щось'' підігнали, що його сьогодні так потужно понесло.
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27.08.2023 21:02 Ответить
з поверненем виплат військовим наїб.в і тут наї.є
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27.08.2023 21:56 Ответить
Слава Богу! Добровільно відречеться від президентства! Корона виявилася завеликою.
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27.08.2023 22:02 Ответить
Судя по всему резник устраивает зелю. Печально 😔
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27.08.2023 22:08 Ответить
таки Резников , в случае денежного интереса, полный идиот в отношении тезх же яиц и курток, но так не может быть, он производит впечатление умного и адекватного человека,
другое дело, что воевать с депутатами Зеленского не его дело ...
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28.08.2023 11:15 Ответить
Видя эту рожу, волей-неволей вспоминается Ломброзо...
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28.08.2023 08:26 Ответить
нужен институт внешнего аудита и управления,
дюжина английских Пэров с правом блокировать
любые решения судов, президентов, министров
и прочих представителей воровской элиты Украины, с правом издавать декреты прямого действия,
иначе отсюда разбегутся остатки населения ...
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28.08.2023 11:12 Ответить
 
 