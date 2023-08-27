На неделе будут решения, которые еще усилят наших воинов - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к гражданам вечером 27 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме украинского президента.

Зеленский отметил: "На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов.

Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов.

Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии".

Также читайте: Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене