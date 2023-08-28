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война (46523) пропаганда (3469) Олешки (38)

Российский пропагандист жалуется, что попал под обстрел в оккупированных Олешках: "В тачку у#бало беспилотником! П#здец! Нычкуемся!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Один из кремлевских пропагандистов попал под удар беспилотника в оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная вроде бы сразу после удара, опубликована в соцсетях. В кадре есть поврежденный автомобиль, а на лице пропагандиста кровь.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также: Россияне готовят новых пропагандистов для работы на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
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Топ комментарии
+24
Шкода, що не відправився до кобзона
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28.08.2023 09:42
+16
Нічого. Скоро тобі всьому п#здець буде.
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28.08.2023 09:42
+16
Ничкуйтеся падли на 2 метри під землю в горизонтальному положенні!
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28.08.2023 09:46
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Шкода, що не відправився до кобзона
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28.08.2023 09:42 Ответить
Нічого. Скоро тобі всьому п#здець буде.
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28.08.2023 09:42 Ответить
Ничкуйтеся падли на 2 метри під землю в горизонтальному положенні!
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28.08.2023 09:46 Ответить
Земля будет гореть под оккупантами.
Машина явно отжатая.
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28.08.2023 09:52 Ответить
І хтось по європах буде ще розказувати про ''кацапську культуру'' яку треба зберегти. В них жодне речення без матів не обходиться.
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28.08.2023 09:52 Ответить
Так культуры самой в природе нет,все что есть это остатки царского наследия а совок создал только культуру безграмотного пролетарского быдла.
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28.08.2023 09:54 Ответить
В порівнянні з 1913 м роком?
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28.08.2023 12:09 Ответить
Тяжела победоносная дорога на Киев ох и тяжела даже постреливают.
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28.08.2023 09:53 Ответить
Треба додавати священне "*****"!
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28.08.2023 09:54 Ответить
і гойда
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28.08.2023 10:07 Ответить
шо, москалику, не виходить по-хазяйськи нашою Україною ходити?
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28.08.2023 09:55 Ответить
Вибух безпілотника, але машина виглядає як після ДТП. Вм'ятина у задній лівій двері. А де був вибух? Куди потрапив безпілотник? Та ще і заднє скло ціле. Знову якийсь фейк для підняття рейтингу...
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28.08.2023 09:58 Ответить
Во-во! Там же горловина бензобака.
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28.08.2023 10:03 Ответить
і голова в нього ціла,, якимсь красним гімном помазано
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28.08.2023 16:04 Ответить
Нычкуйся, очкуйся, двухсоться
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28.08.2023 10:06 Ответить
интересно где он ягуар взял
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28.08.2023 10:07 Ответить
где взял, где взял, купил
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28.08.2023 10:11 Ответить
Як з дитячого онегдоту:

"Гдє взял --- гдє взял? --- Бутилкі здал!"

На парашці порожні бутилкі стратегічний обліковий інструмент.
Щонайменше 100 млн бутилок мусять бути порожні і готові до вжитку.
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28.08.2023 10:23 Ответить
відео постановочне.

так не розмовляють коли адреналін з горла нуртує. де рана якщо стільки крови. де шматки пластика від автівки по проїжджій частині.

коротше, конкурент тік-токівців кадирова.
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28.08.2023 10:10 Ответить
Та нє. Ето Всьо Фєйк
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28.08.2023 10:20 Ответить
як казав їх улюбленний Станіславський "Нє Вєрю"
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28.08.2023 10:23 Ответить
А почему машина не соответствует сакральным скрепам, должен быть ВАЗ, ГАЗ, УАЗ...
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28.08.2023 10:25 Ответить
вас підарів треба стерти з лиця землі, мразі ******, суки прокляті.
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28.08.2023 10:29 Ответить
Здається то було звичайне ДТП (зіткненн з іншим авто, яке вже евакуйовано), оскільки немає слідів на кузові від вибуху. Крім того не видно навіть контурів номерного знаку на автомобілі. Автомобіль скоріш за все незаконно привласнений, на таких авто їхні вояки каталися і по Херсону під час окупації.
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28.08.2023 10:30 Ответить
Якійсь лагідний безпілотник, не можна так, треба пікантніше!
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28.08.2023 13:19 Ответить
Мало
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28.08.2023 13:28 Ответить
жаль что не добило подлюку!
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28.08.2023 13:52 Ответить
 
 