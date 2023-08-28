Российский пропагандист жалуется, что попал под обстрел в оккупированных Олешках: "В тачку у#бало беспилотником! П#здец! Нычкуемся!". ВИДЕО

Один из кремлевских пропагандистов попал под удар беспилотника в оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная вроде бы сразу после удара, опубликована в соцсетях. В кадре есть поврежденный автомобиль, а на лице пропагандиста кровь.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Россияне готовят новых пропагандистов для работы на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления