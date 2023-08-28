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Российский пропагандист жалуется, что попал под обстрел в оккупированных Олешках: "В тачку у#бало беспилотником! П#здец! Нычкуемся!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Один из кремлевских пропагандистов попал под удар беспилотника в оккупированных Олешках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная вроде бы сразу после удара, опубликована в соцсетях. В кадре есть поврежденный автомобиль, а на лице пропагандиста кровь.
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Машина явно отжатая.
"Гдє взял --- гдє взял? --- Бутилкі здал!"
На парашці порожні бутилкі стратегічний обліковий інструмент.
Щонайменше 100 млн бутилок мусять бути порожні і готові до вжитку.
так не розмовляють коли адреналін з горла нуртує. де рана якщо стільки крови. де шматки пластика від автівки по проїжджій частині.
коротше, конкурент тік-токівців кадирова.