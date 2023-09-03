Воин ССО уничтожает российского оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как воины Сил специальных операций ВСУ уничтожает российского оккупанта с близкого расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в соцсетях.

"Снайпер 8-го полка специального назначения минусует российскую пехоту, попавшую в нашу засаду на Запорожском направлении", - отмечается в сообщении.