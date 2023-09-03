РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8187 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
24 095 23
уничтожение (3850) снайперы (438) ССО (382)

Воин ССО уничтожает российского оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры, как воины Сил специальных операций ВСУ уничтожает российского оккупанта с близкого расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в соцсетях.

"Снайпер 8-го полка специального назначения минусует российскую пехоту, попавшую в нашу засаду на Запорожском направлении", - отмечается в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
И контрольний в порожню макітру.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:29
+21
Прекрасное воскресное видео на сон грядущий. Дай Боже воину долгих и счастливых лет жизни в Свободной (и от Зелени тоже) Демократической Украине.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:33
+9
мальчика в трусиках готовят к распятию:

показать весь комментарий
03.09.2023 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И контрольний в порожню макітру.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:29 Ответить
Прекрасное воскресное видео на сон грядущий. Дай Боже воину долгих и счастливых лет жизни в Свободной (и от Зелени тоже) Демократической Украине.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:33 Ответить
"Майскій дєнь! Імєніни сєрдца!" (с)
показать весь комментарий
03.09.2023 21:37 Ответить
Кацап без гвинтокрила гівна не вартий.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:38 Ответить
З гвинтокрилом теж не вартий. Вартий гівна лише кацапський гвинткрил. 😊
показать весь комментарий
03.09.2023 21:42 Ответить
гарно.... самка дозволила шастати темними ночами?
показать весь комментарий
03.09.2023 21:38 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2023 21:40 Ответить
Це не снайпер працює. Це працює штурмовик.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:41 Ответить
"Хищник-3".
показать весь комментарий
04.09.2023 07:54 Ответить
мальчика в трусиках готовят к распятию:

показать весь комментарий
03.09.2023 21:43 Ответить
А труселя хоча б знімуть? Нема дінаміки розп'яття(
показать весь комментарий
04.09.2023 00:47 Ответить
і пів рожка зайвими не будуть, тільки так мають працювати штуровики, забезпечити сто відсоткову гарантіюбезпеки і для себе і для тих хто буде йти за тобою.
показать весь комментарий
03.09.2023 21:49 Ответить
дуже красиво!
нагадує кіно "хижак"
показать весь комментарий
03.09.2023 21:49 Ответить
Кацап в тепловизоре (в прицеле) уже заранее на молекулы распался. Уже был готов...
показать весь комментарий
03.09.2023 22:01 Ответить
а ще світиться....
показать весь комментарий
03.09.2023 22:07 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2023 22:19 Ответить
Оборудование серьёзное, какое-то.
показать весь комментарий
03.09.2023 23:00 Ответить
А чому другому менще ріжка???? І шевронів нема... То не ми?
показать весь комментарий
04.09.2023 00:45 Ответить
"Верной highway to hell идете, товарищи!"
(с) в.и.членин
показать весь комментарий
04.09.2023 01:08 Ответить
прошу прощения, но на видео уничтожение 2х кацапов, а не одного
показать весь комментарий
04.09.2023 05:22 Ответить
Кацапы размножаются почкованием трехсотых.
показать весь комментарий
04.09.2023 16:47 Ответить
 
 