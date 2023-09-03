Воин ССО уничтожает российского оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры, как воины Сил специальных операций ВСУ уничтожает российского оккупанта с близкого расстояния.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в соцсетях.
"Снайпер 8-го полка специального назначения минусует российскую пехоту, попавшую в нашу засаду на Запорожском направлении", - отмечается в сообщении.
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(с) в.и.членин