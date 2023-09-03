Неизвестный беспилотник ударил в крышу административного здания в городе Курчатов Курской области РФ. ВИДЕО

В Курской области, в городе Курчатов, беспилотник ударил в крышу административного здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отметим, что расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 км.

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