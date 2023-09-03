Неизвестный беспилотник ударил в крышу административного здания в городе Курчатов Курской области РФ. ВИДЕО
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В Курской области, в городе Курчатов, беспилотник ударил в крышу административного здания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Отметим, что расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 км.
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+15 fresh guacamole
показать весь комментарий03.09.2023 21:45
+14 Trevo Trow
показать весь комментарий03.09.2023 21:46
+10 ZoV KobZona
показать весь комментарий03.09.2023 21:57
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Убил политрука-пол отряда положил.
Но в любом случае всё, что вредит параше, хорошо по определению.
Навіть петарду йому не обов'язково давати - своя людина на даху все сама зробить!
Пошкодження Зеленогорської та Курської підстанцій логічно призведе щонайменше до "гарячого" останову Курської АЕС.
Ой. Вань, гляди-ка, беспилотники
И аккурат к Кремлю летят,
А там монтажники-высотники,
На купол лезут из засад.
А тот, что снизу, правда Вань,
Ну прям Димон - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я - правду, Вань!
Послушай Зин, ты не врубаешься,
У нас по плану все идет,
Над ПВО вон издеваешься,
БПЛА - не самолет.
Его же очень трудно сбить
Стрелять в него и наводить
Их надо было запретить,
И мать итить.
Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
Там нефтебаза вся горит,
И на Тамани, вишь, прохлопали,
И Крымский мост не устоит,
А это ж ведь, ей-богу, Вань,
Родная русская Кубань,
Хотя она Тмутаракань,
И глухомань.
Не место Зина тут иронии,
Тут НАТО, черт его возьми,
А беспилотник из Японии,
Попробуй-ка перехвати,
Искусственный там интеллект,
В нем линзы встроенный эффект,
И понимаешь там аспект,
Боекомплект.
Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
Мол, нет снарядов и людей,
Стрелков кричит, что фронт развалится,
И мы отхватим там люлей.
В конце квартала - слышь, Иван -
Давай уедем в Казахстан,
А то - возьмем односельчан
И в Магадан.
Уж ты бы лучше помолчала бы,
Не смей мне Вагнера хулить
Меня твои достали жалобы,
Молчи, ведь могут посадить.
Сплотиться мы с тобой должны,
России верные сыны,
Так против козней сатаны,
Защищены.
Ой, Вань, умру от депутатика
Смотри как вертится, нахал.
Он, грит, у нас такая тактика,
И Путин всех переиграл.
Сказал, что встали мы с колен,
На Западе - лишь прах и тлен.
Пока крапива есть и хрен,
Не сдастся в плен.
- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Народ обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придёшь домой - тут ты нудишь!
А может ты иноагент?
А то и вовсе диссидент,
И украинский есть акцент,
Как аргумент!
Алексей С. Железнов
Більше нікому...