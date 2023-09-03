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беспилотник (2096) Курск (74)

Неизвестный беспилотник ударил в крышу административного здания в городе Курчатов Курской области РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Курской области, в городе Курчатов, беспилотник ударил в крышу административного здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отметим, что расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 км.

Читайте также: РДК взял на себя ответственность за атаку на аэродром в Курской области

Читайте также: Власти Москвы заявили об уничтожении беспилотника возле столицы, губернатор Курской области - об атаке двух дронов на Курчатов

Смотрите также: Дроны СБУ, поразившие аэродром под Курском: операция "Картоном по губам". ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Помста жителів Місяця, напевно.
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03.09.2023 21:45
+14
Благе знамення - жопа спускається на Курськ, а згодом і на всю балалайню.
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03.09.2023 21:46
+10
Всё, что касается Курской АЭС, может быть провокацией параши для теракта на ЗАЭС.
Но в любом случае всё, что вредит параше, хорошо по определению.
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03.09.2023 21:57
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Помста жителів Місяця, напевно.
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03.09.2023 21:45 Ответить
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03.09.2023 22:33 Ответить
А що , аеродроми , арсенали , бази в Росії закінчилися??
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04.09.2023 00:30 Ответить
Благе знамення - жопа спускається на Курськ, а згодом і на всю балалайню.
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03.09.2023 21:46 Ответить
курськ має піти під воду...ванга не на човна пророкувала
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03.09.2023 22:42 Ответить
Не розкидуйтеся історичними українськими територіями.
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04.09.2023 00:37 Ответить
Центр принятия решений-как сказал Ху@ло
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03.09.2023 21:48 Ответить
там був штаб ІДІЛ
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03.09.2023 22:14 Ответить
вся паРаша - один великий штаб ІДІЛ, так шо не промажеш, куди не попади.
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03.09.2023 22:33 Ответить
Це заблукав бойовий комар. Небензя підтвердить.
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03.09.2023 21:49 Ответить
Навіщо витрачати безпілотник на це лайно? Не знищено ні техніки, ні живої сили противника.
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03.09.2023 21:50 Ответить
Ви не праві.В адмінбудівлях заводу є тех .докуметація.Намає тех.документації ,то немає і " виробів".Фсо ідьот па плану...
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03.09.2023 21:53 Ответить
Там как раз и сидит живая сила противника,её лучшая часть.
Убил политрука-пол отряда положил.
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03.09.2023 21:56 Ответить
Та якось сама назва міста "Курчатов" має приорітет у відвідані навіть у придорожній знак на в'їзді до цього міста
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03.09.2023 22:03 Ответить
Всё, что касается Курской АЭС, может быть провокацией параши для теракта на ЗАЭС.
Но в любом случае всё, что вредит параше, хорошо по определению.
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03.09.2023 21:57 Ответить
Можливо, це попередження: не чіпайте українські атомні станції, бо ваші під прицілом в разі чого.
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04.09.2023 07:33 Ответить
Насколько я в курсе, ЗСУ на 100% не будут трогать ядерные объекты даже на территории параши. А вот параша на 100% будет.
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04.09.2023 08:27 Ответить
Правильно писати "Курської народної Республіки". Яка ще область???
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03.09.2023 21:58 Ответить
Черговому невідомому безпілотнику-респект...
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03.09.2023 21:59 Ответить
Курская область пойдет за утонулой АПЛ?
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03.09.2023 21:59 Ответить
Наука і приклад всім російськім керівникам - якщо ви знаєте за собою якісь гріхи при управлінні своїми підприємствами - якусь невідповідність у документах, розкрадання коштів, кума-свата-брата з міліонними зарплатами і преміями - знайдіть якогось тінейджера з дешевеньким китайськім безпілотником за $200, і заплатіть йому пару тисяч.

Навіть петарду йому не обов'язково давати - своя людина на даху все сама зробить!
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03.09.2023 22:04 Ответить
Трохи не туди треба цілити. Північніше на 80 км від Курчатова є Жєлєзногорська ПС на 1680 MВА, (52.4146, 35.5121) відстань від нашого кордону біля 100 км, майже така сама, як до Курчатова. А як би ще й поцілити "бобром" у ПС Курська біля Високонськіх Дворів (51.492922, 36.081477), яка на 400 МВА, і знаходиться від нашей Юнаківки 80 км.
Пошкодження Зеленогорської та Курської підстанцій логічно призведе щонайменше до "гарячого" останову Курської АЕС.
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03.09.2023 22:08 Ответить
Рано ще..Нехай трохи похолодає на московії.тоді можна і по ПС цілити.
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03.09.2023 22:18 Ответить
треба "бобрів" накопичувати )
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03.09.2023 22:23 Ответить
це провокація *****, тому що там знаходиться АЕС, щоб звинуватити Україну, як було з Каховською ГЕС
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03.09.2023 22:10 Ответить
А чому провокації має створювати, а потім звинувачувати в них тільки росія? Невже українські спецслужби настільки беззубі? Московію потрібно бити асеметрично інакше в провокаціях завжди буде винна тільки Україна, не залежно від того причетні ми до цього чи ні.
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03.09.2023 22:31 Ответить
Курский соловей в темноте заблудился.
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03.09.2023 22:10 Ответить


Ой. Вань, гляди-ка, беспилотники
И аккурат к Кремлю летят,
А там монтажники-высотники,
На купол лезут из засад.
А тот, что снизу, правда Вань,
Ну прям Димон - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я - правду, Вань!

Послушай Зин, ты не врубаешься,
У нас по плану все идет,
Над ПВО вон издеваешься,
БПЛА - не самолет.
Его же очень трудно сбить
Стрелять в него и наводить
Их надо было запретить,
И мать итить.

Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
Там нефтебаза вся горит,
И на Тамани, вишь, прохлопали,
И Крымский мост не устоит,
А это ж ведь, ей-богу, Вань,
Родная русская Кубань,
Хотя она Тмутаракань,
И глухомань.

Не место Зина тут иронии,
Тут НАТО, черт его возьми,
А беспилотник из Японии,
Попробуй-ка перехвати,
Искусственный там интеллект,
В нем линзы встроенный эффект,
И понимаешь там аспект,
Боекомплект.

Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
Мол, нет снарядов и людей,
Стрелков кричит, что фронт развалится,
И мы отхватим там люлей.
В конце квартала - слышь, Иван -
Давай уедем в Казахстан,
А то - возьмем односельчан
И в Магадан.

Уж ты бы лучше помолчала бы,
Не смей мне Вагнера хулить
Меня твои достали жалобы,
Молчи, ведь могут посадить.
Сплотиться мы с тобой должны,
России верные сыны,
Так против козней сатаны,
Защищены.

Ой, Вань, умру от депутатика
Смотри как вертится, нахал.
Он, грит, у нас такая тактика,
И Путин всех переиграл.
Сказал, что встали мы с колен,
На Западе - лишь прах и тлен.
Пока крапива есть и хрен,
Не сдастся в плен.

- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Народ обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придёшь домой - тут ты нудишь!
А может ты иноагент?
А то и вовсе диссидент,
И украинский есть акцент,
Как аргумент!

Алексей С. Железнов
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03.09.2023 22:49 Ответить
🤣🤣🤣👍
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04.09.2023 07:38 Ответить
Це все дісіптікони!
Більше нікому...
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03.09.2023 22:58 Ответить
Зачем бомбить ссаную администрацию. Там есть цели получше.
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03.09.2023 23:11 Ответить
Якщо серйозно, це місто - колискова радянської атомної зброї. Хлопці знають, що роблять.
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03.09.2023 23:27 Ответить
Навіщо цю куйню публікують? Бо це в той час коли абсолютно любий російський безпілотник влучивши в дах валить ще два- три поверхи з з людьми. Скажіть, цей безпілотник хоть шифер на покрівлі пробив?
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03.09.2023 23:41 Ответить
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04.09.2023 01:00 Ответить
 
 