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"Сбитые летчики россии", - ГУР опубликовало часовой фильм о похищении российского вертолета. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главное управление разведки Минобороны опубликовало фильм ""Сбитые летчики россии", в котором раскрыло подробности операции "Синица", в результате чего в Украину был похищен вертолет Ми-8

Как информирует Цензор.НЕТ, фильм размещен на официальном you-tube канале ГУР.

Также читайте: ГУР впервые показало российского пилота, угнавшего вертолет Ми-8 в Украину. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
ГУР при зелидоре превратилось в шапито
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04.09.2023 00:42
+7
А зробити хвильм про ДЕСЯТКИ ваших ПРОВАЛІВ не бажаєте?!!
Вагнергейт, наступ у лютому, Змеїний, ЗАЕС, ....
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04.09.2023 00:41
+5
Як каже українська приказка : Хвали мене, моя губонько, бо до вуха роздеру. Для розвідки і Буданова залишилось тільки байки через день розповідати і фільми випускати.
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04.09.2023 00:11
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Я Вас розумію, але навідь те , що показали, зе вже не "шоу", а плідна і важка робота наших хлопців. Легких приземлень, Герої!
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04.09.2023 01:11 Ответить
Як каже українська приказка : Хвали мене, моя губонько, бо до вуха роздеру. Для розвідки і Буданова залишилось тільки байки через день розповідати і фільми випускати.
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04.09.2023 00:11 Ответить
Для чого піар Буданова - скоро побачимо !
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04.09.2023 00:17 Ответить
Натякаєш на те, що незабаром дізнаємось якого "журавля" Буданов просрав?
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04.09.2023 00:24 Ответить
ГУР найкращі
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04.09.2023 00:18 Ответить
ГУР при зелидоре превратилось в шапито
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04.09.2023 00:42 Ответить
про діяльність ГУР можливо після перемоги дізнаємось, а можливо і ніколи

те що говорить Буданов - то казки для дебілів
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04.09.2023 00:58 Ответить
Краще б він мовчки виконував свою робот яка у всёому світі потребуе тиші
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04.09.2023 07:26 Ответить
краще аби Ви його не вчили що йому робити
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04.09.2023 08:44 Ответить
новорожденная, на стакан уже заработала?
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04.09.2023 01:19 Ответить
А зробити хвильм про ДЕСЯТКИ ваших ПРОВАЛІВ не бажаєте?!!
Вагнергейт, наступ у лютому, Змеїний, ЗАЕС, ....
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04.09.2023 00:41 Ответить
один Мі-8 викрали, два Мі-8 загадково по*бали + фільм
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04.09.2023 00:58 Ответить
Зе влада ж нічого не втрачала території України, це ж кацапи забрали.
Гнойні Зе люди.
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04.09.2023 13:12 Ответить
Одного только не понимаю, какая к х***ям Женевская конвенция к террористам? Знакомый юрист рассказывал что рашистов можно расстреливать на месте и никакой женевский суд к вам не сможет ничего предьявить по международным законам.
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04.09.2023 00:47 Ответить
это без пользы
с пользой - в шеренгу и обезвреживать минные поля
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04.09.2023 01:23 Ответить
"Байки Мітяя"
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04.09.2023 01:12 Ответить
на мой субьективный взляд фильм очень слабый
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04.09.2023 01:16 Ответить
І скільки ж коштів держава витратила на цей фільм і хто з корешей зе йих отримав ? А граждане донатять копійки на дрони бо більше не можуть. І зовсім незрозуміла ціль його показу для граждан України, яки постійно знаходяться під обстрілами кожну мить ризикуючи своїм життям і їм не до відосікив-піарів ГУР і Опі, а хотілось би відчувати збілшеня своеї захищеності. Для ФСБ кацапів це так, це корисно побачити що треба контролювати не тільки пілотів, а і їх родини щоб це не повторювалось. Слава нашим захисникам ЗСУ про подвиги яких треба постійно розповідати і яких треба піарити а не засалені рожі дермака, зеленського і на жаль зараз і буданова. І все таки ціль, навіщо ?????????????????
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04.09.2023 07:23 Ответить
ЧЕкав професіонального фільму --отримав піар буданова. Яка його заслуга в збитих ворожих пілотів і роботи наших соколів??? Допити--це його робота. Взагалі --то фільм для лохів ГРУ -перетворюють в цирк шапіто Дуже прикро це говорити. Питань до розвідки сотні--то краще б мовчали,чим слухати побрехеньки і прогнози буданова.
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04.09.2023 07:25 Ответить
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04.09.2023 13:13 Ответить
 
 