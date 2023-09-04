"Сбитые летчики россии", - ГУР опубликовало часовой фильм о похищении российского вертолета. ВИДЕО

Главное управление разведки Минобороны опубликовало фильм ""Сбитые летчики россии", в котором раскрыло подробности операции "Синица", в результате чего в Украину был похищен вертолет Ми-8

Как информирует Цензор.НЕТ, фильм размещен на официальном you-tube канале ГУР.

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