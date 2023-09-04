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Украина победит, - капитан российской армии Кузьминов, похитивший для Украины вертолет Ми-8, призвал других пилотов переходить на сторону Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов во время финальной стадии операции был ранен, но ему вовремя оказали помощь. Он призвал других россиян переходить на сторону Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он говорит в документальном фильме "Сбитые летчики россии", который был показан в эфире телемарафона в воскресенье вечером.

В фильме назвали имя пилота Ми-8 – это 28-летний Максим Кузьминов.

Он рассказал, как проходила операция и призвал других российских пилотов следовать его примеру.

Он отметил: "Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант: "Давай, мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию, вознаграждение". Обсудили все эти детали и начали планировать непосредственно мой перелет…

Я понял, что нахожусь рядом с границей. Я передал свое местонахождение. Сказал: "Давайте попробуем, я нахожусь недалеко". И уже окончательно принял решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, со мной поговорили, объяснили, что к чему."

Смотрите: "Сбитые летчики россии", - ГУР опубликовал часовой фильм о похищении российского вертолета. ВИДЕО

В фильме сообщили, что во время финальной стадии операции пилот получил ранение, но ему вовремя была оказана медицинская помощь. Также были показаны кадры эвакуации раненого пилота.

Он получил все предусмотренные законом гарантии безопасности.

Кузьминов заявил, что в Украине нет никаких нацистов и фашистов.

"То, что сейчас происходит – это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень… Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит – это только вопрос времени", – сказал он.

Читайте: Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении государственной границы

Кузьминов также призвал других пилотов переходить на сторону Украины.

Он подчеркнул: "Если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете. Вы будете обеспечены до конца своей жизни абсолютно всем. Вам будут предлагать работу везде, чем бы вы ни захотели заниматься. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многое не знаете, многое не видели, как живут другие люди. Когда вам все это откроется, вы свое мнение в корне измените".

В фильме подчеркнули, что Украина предоставит российским пилотам, которые решат перейти на ее сторону, все гарантии, предусмотренные законом, включая финансовую компенсацию за переданную военную авиатехнику.

Отмечается, что Кузьминов предоставляет "очень ценные свидетельства о вражеской армейской авиации, системах связи и аэродромной сети".

Вместе с вертолетом с бортовым номером 62 он перевез в Украину ценную документацию и секретное техническое оборудование.

Также смотрите: ГУР впервые показало российского пилота, угнавшего вертолет Ми-8 в Украину. ВИДЕО

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию.

Смотрите: Российский Ми-8, который выманила разведка в Украину, уже в Киеве, - СМИ. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+12
Оце дійсно хорошй руський)
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04.09.2023 00:49
+9
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04.09.2023 01:07
+8
Повысьте ставки за самолёт - они их все сюда перегонят и те, что кравчук гнида за президентскую должность отдал.
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04.09.2023 01:01
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Оце дійсно хорошй руський)
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04.09.2023 00:49 Ответить
Та, ладно. Чувак оцінив, що продавши свій борт Україні, він заробить більше ніж все життя літаючи під ганчіркою рф. І пропонує іншим пілотам такий заробіток.
Це не робить з нього харошого узького, аж ніяк.
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04.09.2023 01:03 Ответить
Ну а ти чого в Естонії відсиджуєшся, давай сюди і на фронт на 0, тобі ж не 70 -80 років і не кацап і мову українську знаєш
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04.09.2023 01:12 Ответить
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04.09.2023 01:23 Ответить
Ну а ти чого в Україні відсиджуєшся, давай сюди і на фронт на 0, тобі ж не 70 -80 років і не кацап і мову українську знаєш...ти , значить, дозволяєш тут писати лише тим, хто на фронті на нулі та кому більше 70-80...
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04.09.2023 08:03 Ответить
Мені 89, ти поц доживи спочатку, а потім будеш тут верещати , зрозумів ,я дивлюся що ти взагалі тут форумі майже найтупіший і недалекий олень ,у якого iq близько 40 з 125 ,трохи вище ніж у твого тіски, зрадника Яника -4 ,іди краще зі своїм рівнем інтелекту на курси рознощика суші або піци ,та заразом освоїш їзду на електро самокаті
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04.09.2023 11:32 Ответить
1934-го року народження?
55 років прожитиж в совку, де iq не тільки не міряли, а навіть не знали про існування.
Переживши повоєний голодомор і бурені 90-ті... Дожити до 89, то вже геройський вчинок.
Цікавитися у свої роки сушамі, піцами і електросамокатами - це диво!

Або, хтось щойно повернувся з рибалки.
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04.09.2023 13:21 Ответить
Так приблизно на 14 років старше від знаменитих OZZY OZBOURNE i TONY IOMMI з BLACK SABBATH
Тибетські ченці японці, живуть по 110 і більше ще на конях їздять верхи та тримають у свої 85 впевнено в руках або меч , до речі знаєш про Шаулінь, тайський бокс, ушу, тибетську медецину медитацію і багато чого ще іншого корисного ,це не наколки на голові і шиї плескати і бороду до цицьок відпускати ,так що як то так ,не все ж таки повинні бути забитими і недалекими ,iq до речі набрав 120 із 125 ,за тестом 2019 року ,багато кумису та айрану вживаю, а також багато читаю, граю в шахи, префферанс і покер і слухаю Hard Rock та Hevy Metal
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04.09.2023 13:54 Ответить
другого пілота та бортінженера прийшлось мочконуть
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04.09.2023 00:55 Ответить
Повысьте ставки за самолёт - они их все сюда перегонят и те, что кравчук гнида за президентскую должность отдал.
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04.09.2023 01:01 Ответить
Скоро так і буде.
В них вже зараз вибір: або 200-й, або живий і з грошима.
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04.09.2023 01:05 Ответить
Як тільки в Україні з'являться F-16, і варіантів "авось пранєсєт" не лишиться - конвеєр перегонки бортів буде вже не спинити.
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04.09.2023 01:09 Ответить
Дивись ширше вивчай матеріали всі прези та їх міністри віддавали аж до 2014 і мають понести покарання
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04.09.2023 01:06 Ответить
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04.09.2023 01:07 Ответить
Я так и не понял. Он с экипажем перелетел? Кто его ранил? Или эти детали оставили для художественного блокбастера?
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04.09.2023 01:01 Ответить
Остальные члены экипажа судя по всему
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04.09.2023 01:04 Ответить
с экипажем, но с большой долей вероятности до посадки экипаж был уже дохлый.
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04.09.2023 01:22 Ответить
Ок, а кто тогда ранил самого перебежчика? Или у них в воздухе перестрелка была? Как-то не верится, о всё же лично вертолётом управлял.
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04.09.2023 01:30 Ответить
конечно лично управлял, мёртвый правый не мог управлять, а бортинженер тем более. Кто из них двоих не согласился на неожиданное предложение - в этом "художественном" фильме вряд ли расскажут.
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04.09.2023 01:38 Ответить
Ок. Скорее всего он прекрасно знал, что его коллеги НЕ согласятся на "неожиданное предложение", а один вылететь он не мог. Также он не мог так долго держать в неведении экипаж куда реально они летят. Борт-инженер через 5-10 минут понял бы маршрут, да и правый пилот не слепой и видел приборы. Поэтому скорее всего он обговорил ситуацию с СБУ и они пришли к выводу, что "мочить" экипаж надо сразу, может даже пока не оторвались от земли, потому что борт-инженер тоже вооружён и сидит сзади, его руки свободны, что даёт ему преимущество в перестрелке. Скорее всего его первого он и положил. Иного выхода я не вижу. Остаётся открытым вопрос. Кто всё же его ранил?
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04.09.2023 02:08 Ответить
что бы повернуть борт на запад от росийской границы, он должен был еще до взлёта дослать патрон в патронник своего ПС, и прямо в полёте мочконуть правого. А там не стал сразу стрелять в бортового, либо ожидая от него согласия на перелёт, либо ввиду опасного ракурса для стрельбы. Вероятнее всего так и было. потому что если бы он встал, прошел назад под каким-то предлогом, выстрелил сверху в голову бортового, а потом сразу сзади в голову правого, то он бы прилетел без ранения. Как вариант - по неопытности и из-за волнения мог кого-то из них недострелить, не киллер всё-таки, а обычный пилот. Легенда о том, что остальные погибли после посадки не лезет ни в какие ворота, это придумали длдя того, что бы не выставлять пилота убийцей сослуживцев.
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04.09.2023 02:26 Ответить
Абсолютно согласен. Он возможно правша, а значит держать штурвал и одновременно при взлёте стрелять он не мог. Опять же при взлёте его левая рука также занята (ею он "газует"). Согласен, не убийца и возможно при ликвидации, что-то пошло не так. Так же согласен, что не хотят делать из него убийцу товарищей, НО иного варианта я не вижу. Завалил он их на земле во время прогрева движков и не позже. Интересно, а какую версию нам навесят на уши? Помнится Буданов сказал, что экипаж пришлось уничтожить, так как те хотели сбежать
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04.09.2023 03:17 Ответить
Кстати, а зачем ему ещё, кого-то уговаривать? Ведь придётся ещё и бабло за вертолёт делить да и для СБУ лишний напряг. Так что разговор шёл о нём одном, его семьи и его гарантиях. Так что экипаж был обречён. Как у нас говорят: Ничего личного, просто бизнес...где Боливар не выдержит двоих
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04.09.2023 03:26 Ответить
там нет штурвала, там рычаг и педали. Рычаг можно держать любой рукой, вторая (левая, дальняя от правого пилота) свободна. Возможно, но маловероятно, кого-то из них не дострелил, но скорее всего ранение - просто легенда, чтобы не выставлять напоказ информацию о прилете с уже готовыми жмурами. Не реально, что кто-то из экипажа согласился бы на перелёт, приняв за секунды решение оставить на росии семью и всю прошлую жизнь. Поэтому всё было жёстко и прозаично.
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04.09.2023 04:14 Ответить
Левой рукой они регулируют обороты двигателей при взлёте/посадке. Для этого там слева есть такой рычаг (вверх-вниз) и кнопки на нём.
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04.09.2023 07:14 Ответить
во время полёта держать руку на РУДе не обязательно, так что можно одной рукой и в носу колупаться.
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04.09.2023 13:17 Ответить
Конечно, не обязательно, поэтому я и написал во время взлёта/посадки. В полёте они могут вообще автопилот включить.
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04.09.2023 21:16 Ответить
Пулевые отверстия в вертолёте-беглеце говорит о стрельбе или рядом с ним или внутри его:
https://t.me/pilotblog/6536
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04.09.2023 08:03 Ответить
Я вот лично вообще не понимаю какого хрена Татарстан или Якутия или на пример Дальневосточная Народная Республика должны платить дань сраному Кремлю ?

Это же не выгодно
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04.09.2023 01:03 Ответить
Україна переможе!
Завжди перемагала!
Завжди буде перемагати!
Слава Україні!!,смерть-ворогам!
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04.09.2023 01:04 Ответить
Тільки,засрані "політики" спускали всьо в трубу!
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04.09.2023 01:20 Ответить
Нужно еще запустить программу - застрели ватного летчика или командира ракетного корабля в тылу, получи награду. Там очередь выстроится.
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04.09.2023 01:16 Ответить
На кацапії вже підростають молоді українські партизани. )))

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04.09.2023 01:30 Ответить
Командиров ракетных кораблей отстреливать не обязательно. Достаточно сажать их в "Луна-26", 27, 28... +1
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04.09.2023 01:33 Ответить
Зараз дєрьмаківська агентурна мережа його знищить показово. Зараз йде стадія піару, щоб про нього говорили.
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04.09.2023 01:55 Ответить
Коли зрадники на самому верху, даремні перемоги ЗСУ.
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04.09.2023 08:37 Ответить
Не знаю чи це правда"забезпечений до кінця життя.."(Але чомусь та держава,як у відомій пісні "Не любить героїв моя країна",своїм не дає УБД,котрі були демобілізовані.
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04.09.2023 06:38 Ответить
Там премія. за гвінтокрила 500 тисяч доларів, за самолет 1 мільон.
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04.09.2023 14:56 Ответить
 
 