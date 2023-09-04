Украина победит, - капитан российской армии Кузьминов, похитивший для Украины вертолет Ми-8, призвал других пилотов переходить на сторону Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов во время финальной стадии операции был ранен, но ему вовремя оказали помощь. Он призвал других россиян переходить на сторону Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он говорит в документальном фильме "Сбитые летчики россии", который был показан в эфире телемарафона в воскресенье вечером.
В фильме назвали имя пилота Ми-8 – это 28-летний Максим Кузьминов.
Он рассказал, как проходила операция и призвал других российских пилотов следовать его примеру.
Он отметил: "Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант: "Давай, мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию, вознаграждение". Обсудили все эти детали и начали планировать непосредственно мой перелет…
Я понял, что нахожусь рядом с границей. Я передал свое местонахождение. Сказал: "Давайте попробуем, я нахожусь недалеко". И уже окончательно принял решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, со мной поговорили, объяснили, что к чему."
В фильме сообщили, что во время финальной стадии операции пилот получил ранение, но ему вовремя была оказана медицинская помощь. Также были показаны кадры эвакуации раненого пилота.
Он получил все предусмотренные законом гарантии безопасности.
Кузьминов заявил, что в Украине нет никаких нацистов и фашистов.
"То, что сейчас происходит – это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень… Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит – это только вопрос времени", – сказал он.
Кузьминов также призвал других пилотов переходить на сторону Украины.
Он подчеркнул: "Если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете. Вы будете обеспечены до конца своей жизни абсолютно всем. Вам будут предлагать работу везде, чем бы вы ни захотели заниматься. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многое не знаете, многое не видели, как живут другие люди. Когда вам все это откроется, вы свое мнение в корне измените".
В фильме подчеркнули, что Украина предоставит российским пилотам, которые решат перейти на ее сторону, все гарантии, предусмотренные законом, включая финансовую компенсацию за переданную военную авиатехнику.
Отмечается, что Кузьминов предоставляет "очень ценные свидетельства о вражеской армейской авиации, системах связи и аэродромной сети".
Вместе с вертолетом с бортовым номером 62 он перевез в Украину ценную документацию и секретное техническое оборудование.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию.
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Це не робить з нього харошого узького, аж ніяк.
55 років прожитиж в совку, де iq не тільки не міряли, а навіть не знали про існування.
Переживши повоєний голодомор і бурені 90-ті... Дожити до 89, то вже геройський вчинок.
Цікавитися у свої роки сушамі, піцами і електросамокатами - це диво!
Або, хтось щойно повернувся з рибалки.
Тибетські ченці японці, живуть по 110 і більше ще на конях їздять верхи та тримають у свої 85 впевнено в руках або меч , до речі знаєш про Шаулінь, тайський бокс, ушу, тибетську медецину медитацію і багато чого ще іншого корисного ,це не наколки на голові і шиї плескати і бороду до цицьок відпускати ,так що як то так ,не все ж таки повинні бути забитими і недалекими ,iq до речі набрав 120 із 125 ,за тестом 2019 року ,багато кумису та айрану вживаю, а також багато читаю, граю в шахи, префферанс і покер і слухаю Hard Rock та Hevy Metal
В них вже зараз вибір: або 200-й, або живий і з грошима.
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Это же не выгодно
Завжди перемагала!
Завжди буде перемагати!
Слава Україні!!,смерть-ворогам!