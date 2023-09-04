Свадьба в Чечне: "Московский олигарх женится. Ахмат - сила! "Мерседесы", 14 "роллс-ройсов". "Ладу" убери, брат. Это не идет!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен свадебный кортеж "московского олигарха" из Чечни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна длинная вереница элитных европейских автомобилей, заезжающих на закрытую территорию. Автор видеозаписи в восторге от увиденного автопарка. Водителю российской "Лады" он говорит, чтобы тот убрал "жемчужину" российского автопрома, потому что она не подходит к чеченской свадьбе.

"Свадебный кортеж на миллиард в Чечне. Пока мобилизованные Ваньки пачками убиваются под Работиным и Кременной, настоящие хозяева России проводят время в более приятной обстановке. Вереница элитных автомобилей тех, кто, конечно, не собирается сидеть в каких-то окопах за Путина, а из автомата стреляет только для салюта на свадьбах", - пишет в комментарии автор публикации.

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