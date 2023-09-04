Свадьба в Чечне: "Московский олигарх женится. Ахмат - сила! "Мерседесы", 14 "роллс-ройсов". "Ладу" убери, брат. Это не идет!". ВИДЕО
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В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен свадебный кортеж "московского олигарха" из Чечни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна длинная вереница элитных европейских автомобилей, заезжающих на закрытую территорию. Автор видеозаписи в восторге от увиденного автопарка. Водителю российской "Лады" он говорит, чтобы тот убрал "жемчужину" российского автопрома, потому что она не подходит к чеченской свадьбе.
"Свадебный кортеж на миллиард в Чечне. Пока мобилизованные Ваньки пачками убиваются под Работиным и Кременной, настоящие хозяева России проводят время в более приятной обстановке. Вереница элитных автомобилей тех, кто, конечно, не собирается сидеть в каких-то окопах за Путина, а из автомата стреляет только для салюта на свадьбах", - пишет в комментарии автор публикации.
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единственная правда - так жених на ладе калина
... почему орендованных машин только четыре (проверил номера) - а джигитов только ДВА?
эх был бы я олигархом в чечне - было бы много жджигитов на разных конях, много людей, соседей, знакомых - которые всречали БЫ кортеж со цветами
... ау - где все люди???
Бо Клязьма з клізмою - єдині...
***** Владімір...
Десь застряв посередині..
А дон-чечен в цей час одружується..
Каму жить на русі?,,,
Продовжуйте грабувати рашку, дєті гор! 😂
Мерседеси їм подавай.
Ну а зараз - "мерседеси"
А на полях до цих пір вручну сапують і кукурудзу корзинами носять
- За то, чтобы Россия платила дань чеченцам ...
- И что?
- Да всё нормально - мы таки пабедили!
единственная правда - так жених на ладе калина
Слава мужнім героям Ічкерії , що загинули за свободу своєї країни.
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