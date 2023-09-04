РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8206 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоЗа рубежомВойна в Украине Война
24 023 82
война (46875) Чечня (625)

Свадьба в Чечне: "Московский олигарх женится. Ахмат - сила! "Мерседесы", 14 "роллс-ройсов". "Ладу" убери, брат. Это не идет!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен свадебный кортеж "московского олигарха" из Чечни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна длинная вереница элитных европейских автомобилей, заезжающих на закрытую территорию. Автор видеозаписи в восторге от увиденного автопарка. Водителю российской "Лады" он говорит, чтобы тот убрал "жемчужину" российского автопрома, потому что она не подходит к чеченской свадьбе.

"Свадебный кортеж на миллиард в Чечне. Пока мобилизованные Ваньки пачками убиваются под Работиным и Кременной, настоящие хозяева России проводят время в более приятной обстановке. Вереница элитных автомобилей тех, кто, конечно, не собирается сидеть в каких-то окопах за Путина, а из автомата стреляет только для салюта на свадьбах", - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров угрожает новой войной против других стран: "Мы на Украине закончим и дальше пойдем". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+66
где то во владимире на клязьме сидиит ваня рузкий и гордится расеей
показать весь комментарий
04.09.2023 09:44
+38
да гордо воссєдая над диркой в очковом нужнікє...
показать весь комментарий
04.09.2023 09:50
+31
Віслюки у них для інших потреб
показать весь комментарий
04.09.2023 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
где то во владимире на клязьме сидиит ваня рузкий и гордится расеей
показать весь комментарий
04.09.2023 09:44 Ответить
да гордо воссєдая над диркой в очковом нужнікє...
показать весь комментарий
04.09.2023 09:50 Ответить
орендованные машины - это галимые понты
показать весь комментарий
04.09.2023 10:59 Ответить
А по Мухосранськах, сидячи над вирубаною діркою для лайна, їх прамо гордість перевершує за ***** та мордор.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:57 Ответить
арендованные машины ездют по кругу
единственная правда - так жених на ладе калина
показать весь комментарий
04.09.2023 11:02 Ответить
Что, стидно бить рускім?)
показать весь комментарий
04.09.2023 11:13 Ответить
... а где люди которые встречают с цветами орендованные машины?
... почему орендованных машин только четыре (проверил номера) - а джигитов только ДВА?
эх был бы я олигархом в чечне - было бы много жджигитов на разных конях, много людей, соседей, знакомых - которые всречали БЫ кортеж со цветами
... ау - где все люди???
показать весь комментарий
04.09.2023 11:24 Ответить
Сидить мужик і тужиться... -
Бо Клязьма з клізмою - єдині...
***** Владімір...
Десь застряв посередині..
А дон-чечен в цей час одружується..

Каму жить на русі?,,,
показать весь комментарий
04.09.2023 10:15 Ответить
... на клизьме...
показать весь комментарий
04.09.2023 15:05 Ответить
Цалуй гасподскіе ічігі с чувяками, гордий велікаросс!
показать весь комментарий
04.09.2023 09:45 Ответить
Іншалла !
Продовжуйте грабувати рашку, дєті гор! 😂
показать весь комментарий
04.09.2023 10:17 Ответить
А чого не на віслюках ?
Мерседеси їм подавай.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:47 Ответить
Віслюки у них для інших потреб
показать весь комментарий
04.09.2023 10:11 Ответить
Ага, ось і прояснилося з нареченою 😂
показать весь комментарий
04.09.2023 10:26 Ответить
Там десь на задньому плані трейлер промайнув - то для нареченої. Парнокопитна у мерс не влізла!
показать весь комментарий
04.09.2023 10:33 Ответить
На вислюках ездят и собирают кизяки остальные 99% чеченцев не приближенных к каДырову. Пока кадыровци ролсройсы считают, простые чеченцы живущие за территорией Грозного х*** без соли сосут.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:29 Ответить
Нічого нового! З давніх пір у Чечні головне - чистокровний кінь, бешмет з "газирями з слонової кістки і позолоченими ковпачками, розшитий золотом пояс і рушниця, з кинджалом та шаблею, розцяцьковані самоцвітами з сріблом та золотом
Ну а зараз - "мерседеси"
А на полях до цих пір вручну сапують і кукурудзу корзинами носять
показать весь комментарий
04.09.2023 10:57 Ответить
Так хто переміг у чеченських війнах , вротсіяни чи чеченці ?
показать весь комментарий
04.09.2023 09:47 Ответить
Зате вротсіяни пишаються тим, що чеченці їздять на Ролс-Ройсах, придбані за гроші тих же росіян.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:52 Ответить
так їх це цілком влаштовує. головне, шо чечня на картах намальована територією рашки. це потвори з ментальеістю 16 століття, власне, як і ті ж чечени.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:11 Ответить
Хто данину платить той програв.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:52 Ответить
Все проиграли
показать весь комментарий
04.09.2023 10:46 Ответить
- Слышь, Колян! А за что мы в Чечне ваевали?
- За то, чтобы Россия платила дань чеченцам ...
- И что?
- Да всё нормально - мы таки пабедили!
показать весь комментарий
04.09.2023 11:00 Ответить
Хто кому сплачує данину? От і вся відповідь )
показать весь комментарий
04.09.2023 12:35 Ответить
Хозяева расеи развлекаются. Ванькам с емелями обтекать в стойле.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:52 Ответить
Навіщо тут виставляють чергову серію передачи "У світі тварин"-зовсім не розумію,на паРаші це й так ні для кого не секрет.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:52 Ответить
Терміново викликати яжємать з Ташкенту, нехай порядок наведе.
показать весь комментарий
04.09.2023 09:57 Ответить
Там уже 12 Ролсів проїхало , а у нього знов 9 ))).
показать весь комментарий
04.09.2023 10:01 Ответить
арендованные машины ездют по кругу
единственная правда - так жених на ладе калина
показать весь комментарий
04.09.2023 11:01 Ответить
Скоро будуть у "Ролс-ройси" віслюків запрягати, як до ТО дійде.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:03 Ответить
😂👍👍👍👍💯
показать весь комментарий
04.09.2023 10:18 Ответить
Когда навернется кадырка на ишаках приедут.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:04 Ответить
Чеченцы совсем размякли от сытой жизни. На смену муджахидам пришли тиктокеры и инста-клоуны.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:05 Ответить
Такі "картинки з виставки" доводять що кацапи у себе вдома вже стали злиднями.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:05 Ответить
Вони завжди були злиднями і заздрісно дивилися на сусідів.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:28 Ответить
І навіщо нам це тут? В нас своїх олігархів немає?
показать весь комментарий
04.09.2023 10:06 Ответить
"Наші" скромніші...
показать весь комментарий
04.09.2023 10:10 Ответить
Яхти за сотні мільйонів купляють.Це не скромно.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:17 Ответить
Наші мають мільярди.а на ракетну програму скинутись не можуть.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:18 Ответить
"Наші" вже все в шекелі перевели...
показать весь комментарий
04.09.2023 10:20 Ответить
Уяви собі що наприклад у нас в Волинській області так розважаються місцеві князьки з криками "Волинь-круто!" і не пиши дурниць.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:26 Ответить
Наші по іншому розважаються,але також як хазяї долі.І на мою думку,потрібно дивитися що в нас,а не те,що у ворога.Тому я дурниць не пишу.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:07 Ответить
Ну "Волинь-круто!", можливо, і ні, а от "Данбасс - круто!" ще якихось десять років тому можна було почути абсолютно реально.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:14 Ответить
У нас також 'господарів життя' вистачає, які мають в Україні статки на мільйони і мільярди, звідси роками гребуть гроші, жирують за них в найкращих куточках світу, а коли прийшов час стати на захист країни, своєї території, в тому числі і свого майна, від них ні слуху, ні духу. Лазурове узбережжя Франції, Монако, Лондон і т. д. - там вони 'воюють', а й справді не в окопах же має сидіти наша 'иліта'.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:09 Ответить
даже на ролс-ройсах їздять як ішаки. бомбу туди б.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:14 Ответить
Вже все придумано
показать весь комментарий
04.09.2023 10:33 Ответить
Баран може вийти з гір. Але баран ніколи не вийде з кадировця. Навіть ,ящо в барана айфон чи він йде на ролс ройсі

Слава мужнім героям Ічкерії , що загинули за свободу своєї країни.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:17 Ответить
Слава й тим синам Ічкерії, которі воюють на території України проти оркостану кількістю 5-ть батальйонів.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:52 Ответить
Услышал только "Вааах 8 Рольс Ройс дааа" и ни слова про Ванек....новость вводит в заблуждение.Ну свадьба ну машины и кого плеат етим удивиш в 21 веке...шо в Киеве нет крутых свадьб или в Одессе не разезжают на ролсах?
показать весь комментарий
04.09.2023 10:18 Ответить
По перше, Чечня не стала країною Ічкерія. По друге, ніякої свободи за кадирки там нема і близько. Паразитують на ваньках.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:27 Ответить
Ічкерія завжди є в серцях справжніх ічкерійців . Правда багато з них жеве за межами країни , а дехто воює за Україну.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:36 Ответить
Після 1-ї так званої чеченською війни в Хасав'юрті де-факто була признана республіка Ічкерія. Після признання РІ відбулися вибори Президента РІ, ось інфа з вікі РФ:
Выборы президента Чеченской Республики Ичкерия 1997 года состоялись 27 января. Результатом стало избрание Аслана Масхадова[1]. Одновременно прошли выборы в Парламент республики[2].
показать весь комментарий
04.09.2023 11:00 Ответить
Забув вказати, що в Хасав'юрті відбулися переговори між РФ та ІР і де-факто роССія признала РІ.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:09 Ответить
А чому ж тоді кадирівці волають "Чєчня круто"?
показать весь комментарий
04.09.2023 11:27 Ответить
Вони і не таке викрикують.

"Сапери з 25 ДШВ взяли у полон кадир-дона-дігідона з тік-ток військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

Воїни зняли ролик із салону автівки, на якій везуть полоненого. "Кадирівець" на камеру називає себе "Кіргізом" та зазначає, що він із Чечні.

"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - запевнили воїни.

Полонений "кадирівець" виявився дуже здібним, адже миттю вивчив гасло "Слава Україні".
показать весь комментарий
04.09.2023 11:38 Ответить
Для Узких "денег нет вы держитесь там"
показать весь комментарий
04.09.2023 10:27 Ответить
А чаво нявесту с рогами и хвостом не показали?
показать весь комментарий
04.09.2023 10:33 Ответить
Кстаті можна було виділить пару бобрів на кадиркін дварєц і сарай з вівцями...
показать весь комментарий
04.09.2023 10:37 Ответить
На 1 хвилині кланяеться, а на 1:17 номер 666
показать весь комментарий
04.09.2023 10:39 Ответить
Пока одни кадыр-овцы развлекаются на свадьбах и ездят на ролсройсах, другие кадыр-овцы догнивают в степях Украины и кормят собой диких свиней и собак
показать весь комментарий
04.09.2023 10:40 Ответить
от в цьому між нами та свинособакми і полягає різниця. Ми намагаємось змінити неподобство, коли хтось зажрався та з його дупи бабло вже лізе, а кацапи пишаються своїми крадіями, тими, хто знімає з них останні трусєля, щоб відсвяткувати отаке весілля. Які ж ми різни. Кріпаки назавжди залишаться кріпаками.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:47 Ответить
вах вах
показать весь комментарий
04.09.2023 10:56 Ответить
Мля, якась дичина - ненавидячи Британію, оргазмувати при цьому від британських Роллс-Ройсів... Що у них в головах?
показать весь комментарий
04.09.2023 10:56 Ответить
У нас така сама ж хєрня. На волицях повно авто люксового класу з "блатними" номерами і в цей же час степани десь штурмують Роботино.
показать весь комментарий
04.09.2023 10:57 Ответить
оце пабіділічєчєн
показать весь комментарий
04.09.2023 11:01 Ответить
цей хробак, що знімає, готовий і відсмоктати власникам ролс-ройсів). нікчемна потвора.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:03 Ответить
Невже вони не розуміють як дико це виглядає. Це ж реально по крінжу можна порівняти з золотими унітазами на колесах.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:05 Ответить
Тільки на рассіє може бути такий відстій.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:16 Ответить
Для того чечени і набутилілі Рашу, щоб з неї отримувати подібні репарації!
показать весь комментарий
04.09.2023 11:17 Ответить
Чеченці можуть "набутиліти" тільки сцикливих кацапів які на це погоджуються.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:32 Ответить
Цi чорножопi окрiм iшакiв нiколи не бачили дорогих машин
показать весь комментарий
04.09.2023 11:30 Ответить
Nu u abiziani bolshe uma , chem u etava ****** , dazhe u kurici bolshe serava veshchestva v mazgu ....🤦
показать весь комментарий
04.09.2023 11:35 Ответить
Кавказька циганщина.
показать весь комментарий
04.09.2023 11:46 Ответить
"Гнилой" Запад без оружия захватил "духовно скрепных".
показать весь комментарий
04.09.2023 11:53 Ответить
Кадырня жирует а тупорылый лапоть идёт на мясо.
показать весь комментарий
04.09.2023 12:05 Ответить
Думаєте у наших олігархів менші статки?
Резніков вкрав 30 000 000 лише однією оборуткою
показать весь комментарий
04.09.2023 12:09 Ответить
В кортежі було помічено і короля пацановозов "600-й"
показать весь комментарий
04.09.2023 13:16 Ответить
Кабралет Роллс Ройс
показать весь комментарий
04.09.2023 13:51 Ответить
Все стало на свої місця. На росії. Замість грузинів з'явились кадирівці. Не на Волгах, а на Ролл-Ройсах. Бо данина з кацапів виросла в сотні раз. Проте ніхто не покаже бідну чеченку, яка на городі копається. Взагалі на кацапії як там вони кажуть, мораль вже ніщо. Ставка на бабло. Звідки це бабло нікого вже не хвилює. каСап працюй, або вмирай за *****. За іпотеку, яку ***** тобі впарив. А дехто буде насолоджуватись життям. І скабєєви з кисильом в тому числі. Вони не мають право померти. Ани ізбранниє.
показать весь комментарий
04.09.2023 18:00 Ответить
Так хто кого там переміг у 2-й чеченській війні?
показать весь комментарий
19.01.2024 16:58 Ответить
 
 