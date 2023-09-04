Момент сбивания российской крылатой ракеты и ПЗРК "Стингер". ВИДЕО

Бойцы мобильной огневой группы ПВО с помощью американского ПЗРК "Стингер" сбили российскую крылатую ракету над Киевщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликован в соцсетях.

"Момент сбивания российской крылатой ракеты с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Отличная работа бойцов мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

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