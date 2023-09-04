10 707 15
Момент сбивания российской крылатой ракеты и ПЗРК "Стингер". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы мобильной огневой группы ПВО с помощью американского ПЗРК "Стингер" сбили российскую крылатую ракету над Киевщиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликован в соцсетях.
"Момент сбивания российской крылатой ракеты с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Отличная работа бойцов мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+15 Юрий Власенко 8b8aeb88
показать весь комментарий04.09.2023 09:57
+14 Darnytsya Kyiv
показать весь комментарий04.09.2023 09:59
+6 lammer ya
показать весь комментарий04.09.2023 10:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вони там бідні не відосики пиляють а воюють. Головне результат - уразили.
Слава ЗСУ!