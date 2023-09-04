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Момент сбивания российской крылатой ракеты и ПЗРК "Стингер". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы мобильной огневой группы ПВО с помощью американского ПЗРК "Стингер" сбили российскую крылатую ракету над Киевщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликован в соцсетях.

"Момент сбивания российской крылатой ракеты с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". Отличная работа бойцов мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Спецназовцы уничтожили вражеский БПЛА из ПЗРК "Stinger". ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
,, Нічого не зрозумів , але було цікаво"
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04.09.2023 09:57
+14
Слава та глибока шана Бійцям ППО ЗСУ - Янголам Українського Неба!
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04.09.2023 09:59
+6
Таки Дженерал Дайнемікс в 1981 році розробила справжню "хітяру", FIM-92, які і досі актуальні і ефективні.
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04.09.2023 10:31
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,, Нічого не зрозумів , але було цікаво"
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04.09.2023 09:57 Ответить
Слава та глибока шана Бійцям ППО ЗСУ - Янголам Українського Неба!
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04.09.2023 09:59 Ответить
*** все ясно і понятно)
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04.09.2023 10:15 Ответить
шо-то Я плохо не понял !?
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04.09.2023 10:31 Ответить
крылатая ракета сбила Стингер
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04.09.2023 10:32 Ответить
Таки Дженерал Дайнемікс в 1981 році розробила справжню "хітяру", FIM-92, які і досі актуальні і ефективні.
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04.09.2023 10:31 Ответить
у них все там модульное и постоянно модернизируется
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04.09.2023 10:33 Ответить
Краще не публікувати такі записи. Хоча може це для преміальних треба, тоді ок...
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04.09.2023 10:36 Ответить
Чудова робота...рахунок йшов на секунди...
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04.09.2023 10:38 Ответить
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04.09.2023 11:08 Ответить
Крилатая ракета убiлась аб Cтiн-Герр,
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04.09.2023 11:21 Ответить
Очень понятно и доходчиво, не можете снять как положено не позорьтесь, а результат хороший.
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04.09.2023 11:33 Ответить
Так иди на фронт видеооператором, научишь ВСУ видео снимать, иксперд
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04.09.2023 11:49 Ответить
ЗСУ не студія Марвел - тож якість відео можна і не брати до уваги.
Вони там бідні не відосики пиляють а воюють. Головне результат - уразили.
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 12:36 Ответить
Это вид из прицела Стингера?
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04.09.2023 12:51 Ответить
 
 