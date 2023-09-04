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Дроны уничтожают двух вражеских пехотинцев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Операторы украинских дронов-камикадзе ликвидировали двух российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные дали врагам построить укрытие, а затем атаковали их.
"Операторами ударных дронов были обнаружены два оккупанта в тот самый момент, когда они пытались устроить себе укрытие. Наши бойцы дали им возможность, как думали россияне, замаскироваться. После этого началась охота... Работа экипажа "Pnk group". Подразделение 2-го мехбату 3-й штурмовой бригады", - говорится в комментарии к видеозаписи успешной атаки.
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