Дроны уничтожают двух вражеских пехотинцев. ВИДЕО

Операторы украинских дронов-камикадзе ликвидировали двух российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные дали врагам построить укрытие, а затем атаковали их.

"Операторами ударных дронов были обнаружены два оккупанта в тот самый момент, когда они пытались устроить себе укрытие. Наши бойцы дали им возможность, как думали россияне, замаскироваться. После этого началась охота... Работа экипажа "Pnk group". Подразделение 2-го мехбату 3-й штурмовой бригады", - говорится в комментарии к видеозаписи успешной атаки.

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