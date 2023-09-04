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Дроны уничтожают двух вражеских пехотинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы украинских дронов-камикадзе ликвидировали двух российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные дали врагам построить укрытие, а затем атаковали их.

"Операторами ударных дронов были обнаружены два оккупанта в тот самый момент, когда они пытались устроить себе укрытие. Наши бойцы дали им возможность, как думали россияне, замаскироваться. После этого началась охота... Работа экипажа "Pnk group". Подразделение 2-го мехбату 3-й штурмовой бригады", - говорится в комментарии к видеозаписи успешной атаки.

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Топ комментарии
+6
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04.09.2023 11:17
+5
Не укриття кацапа будував, а могилу , бо чорних пакетів на усіх рашистів вже не вистачає.
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 11:12
+5
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04.09.2023 11:24
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Не укриття кацапа будував, а могилу , бо чорних пакетів на усіх рашистів вже не вистачає.
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 11:12 Ответить
Давайте ваньки дохните как собаки пока кадыровцы ролсройсы считают
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04.09.2023 11:15 Ответить
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04.09.2023 11:17 Ответить
двуголовий кацап-бройлер будував гніздо... яйця хотів відложити...
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04.09.2023 11:19 Ответить
його яйця там десь окремо і валяються, поки лисиці не з'їли
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04.09.2023 11:27 Ответить
5 с+...
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04.09.2023 11:21 Ответить
Таке собі гніздечко...
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04.09.2023 11:22 Ответить
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04.09.2023 11:24 Ответить
це який рік?
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04.09.2023 11:45 Ответить
Деревенские похороны . Ханты- Манскийский АО , Российская Федерация , 1995 г .
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04.09.2023 11:59 Ответить
Наф-Наф, Нуф-Нуф, а Ниф-Нифа не показали
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04.09.2023 11:26 Ответить
там де кацап - там завжди срач, розкидане якесь гівно, дрантя та лахміття.
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04.09.2023 11:54 Ответить
Пітух гніздувався до зими аж раптом.... 😅
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04.09.2023 12:11 Ответить
А где же тот, который "всё"?
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04.09.2023 12:29 Ответить
ну хоч не бігали, померли повні сил..
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04.09.2023 13:02 Ответить
Дрон у хату!
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04.09.2023 13:36 Ответить
 
 