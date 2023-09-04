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Бой в Окинском районе российской Бурятии: "На Украину езжай - там постреляешь!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевого столкновения российской полиции и нелегальных копателей нефрита в Окинском районе Бурятии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что российский силовик застрелил в упор, по меньшей мере, одного человека.
"Бурятия, Окинский район. Идет гражданская война. Местная полиция против нелегальных копателей нефрита", - пишет автор публикации в комментарии к видео.
Окинский район – административная единица Республики Бурятия Российской Федерации. Административный центр – село Орлик. Район является основным компактным местом обитания сойотов, одного из малочисленных коренных народов России.
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Мєнтам теж явно бракує досвіду сво.
До повномасштабного вторгнення «зелених чоловічків» з снігової Нігерії на територію України, ми майже нічого не знали, про суб'єкт російської федерації - Бурятію.
Вчитель історії у школі розповідав нам, що у столиці Бурятії - Улан Уде найбільший у світі пам'ятник вождеві пролетаріату - Леніну. Коли у полон військовослужбовцям ЗСУ почали здаватися цілими ротами військовослужбовці міністра нападу та могилізації РФ Сергія Гірше нетовича Шойгу поступово почала вимальовуватися повна «картина» про звичаї та спосіб життя «визволителів» зі сходу, які прийшли в благословенну Україну зі зброєю в руках.
Насамперед на допиті буряти, сахаті та тунгуси, взяті у полон військовослужбовцями Збройних Сил України, просять конвой вгамувати спрагу мінеральною водою «Миргородська», до бювету якого вони не дійшли танками. Український дізнавач знає бажання своїх клієнтів і в нього напоготові завжди є жадана охолоджена мінералка.
Після водопою допит протікає далі у потрібному руслі. На запитання офіцера: - Якщо ми вас обміняємо на українських полонених, то ви знову приїжджатимете «на сафарі» в Україну ґвалтувати дітей, грабувати пральні машини, килими та вбивати мирних громадян?
- Звичайно будемо, - чесно відповідає віруючий у перевтілення Буддобоязнений полонений. У нас у Бурятії немає роботи. Це - депресивний регіон. Наших оленів та верблюдів давно з'їли комуністи. Якщо ми не підпишемо контракт із вербувальником, то моя сім'я помре з голоду.
- А ви не пробували змінити професію вбивці, наприклад, на будівельника та поїхати зводити житлові будинки в Кунцево, Західний адміністративний округ Москви, - варіює дізнавач.
- Я про це якось не подумав, - відповів нащадок Золотої Орди.
- А ви не боїтеся загинути на війні, - знову намагається «включити мозок» полоненому офіцер СБУ.
- Буддисти не бояться смерті. Ми - погань. Якщо я загину єфрейтором, то в наступному житті я буду підполковником і мати велику зарплату.
У телефонній розмові з чоловіком дружина-бурятка з Улан-Уде дає вказівку ратнику «Русского мира», що бореться у складі путінської «спецоперації» під Херсоном:
-Ти, Доржиханде, відрізай «хахляцьким» хлопчикам «піпки», щоб вони не розмножувалися.
Занавес.
а викопаний нефріт ховайте в надійних місцях, після перемоги згодиться
- ..... Все, пестец!
- Нет, не пестец. Убей вождя.
......
- А вот теперь точно пестец!
За кого тут уболівать?
Інша справа у нас на бурштині: З усіма вирішили і жодних перестрілок з ментами.
Буданов не спи! Допоможі хлопцям!