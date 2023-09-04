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Бурятия (48) боевые действия (1978)

Бой в Окинском районе российской Бурятии: "На Украину езжай - там постреляешь!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевого столкновения российской полиции и нелегальных копателей нефрита в Окинском районе Бурятии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что российский силовик застрелил в упор, по меньшей мере, одного человека.

"Бурятия, Окинский район. Идет гражданская война. Местная полиция против нелегальных копателей нефрита", - пишет автор публикации в комментарии к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бурятии прорвало дамбу, движение поездов по Байкало-Амурской магистрали остановили. ВИДЕО

Окинский район – административная единица Республики Бурятия Российской Федерации. Административный центр – село Орлик. Район является основным компактным местом обитания сойотов, одного из малочисленных коренных народов России.

Также читайте: Жительница Бурятии о количестве погибших в Украине бурят: "У всех кто-то умер. Кто-то лежит без ног, кто-то без половины головы. От многих вообще ничего не осталось". ВИДЕО
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Топ комментарии
+47
Валіть один одного,підари. Та побільше.
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04.09.2023 11:35
+29
І не сподівайтесь. Копають раби для місцевих князів, у яких ціль одна - красівая жізнь, їм срати на всі росії разом взяті.
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04.09.2023 11:40
+18
Нижче піздєца знаходиться "вєлічіє"...
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04.09.2023 11:35
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Із-за лєса виєзжаєт конная міліція.
Мєнтам теж явно бракує досвіду сво.
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04.09.2023 11:33 Ответить
Стрілять по неозброєних вони добре вміють.
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04.09.2023 12:15 Ответить
Шановне панство! І мені раніше було їх жалко.

До повномасштабного вторгнення «зелених чоловічків» з снігової Нігерії на територію України, ми майже нічого не знали, про суб'єкт російської федерації - Бурятію.
Вчитель історії у школі розповідав нам, що у столиці Бурятії - Улан Уде найбільший у світі пам'ятник вождеві пролетаріату - Леніну. Коли у полон військовослужбовцям ЗСУ почали здаватися цілими ротами військовослужбовці міністра нападу та могилізації РФ Сергія Гірше нетовича Шойгу поступово почала вимальовуватися повна «картина» про звичаї та спосіб життя «визволителів» зі сходу, які прийшли в благословенну Україну зі зброєю в руках.

Насамперед на допиті буряти, сахаті та тунгуси, взяті у полон військовослужбовцями Збройних Сил України, просять конвой вгамувати спрагу мінеральною водою «Миргородська», до бювету якого вони не дійшли танками. Український дізнавач знає бажання своїх клієнтів і в нього напоготові завжди є жадана охолоджена мінералка.

Після водопою допит протікає далі у потрібному руслі. На запитання офіцера: - Якщо ми вас обміняємо на українських полонених, то ви знову приїжджатимете «на сафарі» в Україну ґвалтувати дітей, грабувати пральні машини, килими та вбивати мирних громадян?

- Звичайно будемо, - чесно відповідає віруючий у перевтілення Буддобоязнений полонений. У нас у Бурятії немає роботи. Це - депресивний регіон. Наших оленів та верблюдів давно з'їли комуністи. Якщо ми не підпишемо контракт із вербувальником, то моя сім'я помре з голоду.

- А ви не пробували змінити професію вбивці, наприклад, на будівельника та поїхати зводити житлові будинки в Кунцево, Західний адміністративний округ Москви, - варіює дізнавач.

- Я про це якось не подумав, - відповів нащадок Золотої Орди.

- А ви не боїтеся загинути на війні, - знову намагається «включити мозок» полоненому офіцер СБУ.

- Буддисти не бояться смерті. Ми - погань. Якщо я загину єфрейтором, то в наступному житті я буду підполковником і мати велику зарплату.

У телефонній розмові з чоловіком дружина-бурятка з Улан-Уде дає вказівку ратнику «Русского мира», що бореться у складі путінської «спецоперації» під Херсоном:

-Ти, Доржиханде, відрізай «хахляцьким» хлопчикам «піпки», щоб вони не розмножувалися.

Занавес.
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04.09.2023 12:40 Ответить
Чувак спочатку валить з насадкою для відстрілу холостих а потім розуміє шо пахне смаженим))))) але навички поводження зі зброєю "приємно вражають"
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04.09.2023 11:33 Ответить
та да... були б "копачі" трохи сміливішими - йому б ту ксюху засунули в те саме місце разом з насадкою )))
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04.09.2023 11:36 Ответить
Валіть один одного,підари. Та побільше.
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04.09.2023 11:35 Ответить
сойоти, боріться...ви, не буряти...
а викопаний нефріт ховайте в надійних місцях, після перемоги згодиться
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04.09.2023 11:35 Ответить
І не сподівайтесь. Копають раби для місцевих князів, у яких ціль одна - красівая жізнь, їм срати на всі росії разом взяті.
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04.09.2023 11:40 Ответить
Нижче піздєца знаходиться "вєлічіє"...
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04.09.2023 11:35 Ответить
десь на рівні "красных труселей" )))
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04.09.2023 13:00 Ответить
Ну... я нічого проти не маю, щоб в тому лепрозорії вони там замєс влаштували. Але, як сказав мені один розумний чоловік, все важливіше кажуть після "але"... у нас вже типу все норм і в Волинській та Рівненській областях все норм? Наша "паліция"вже всіх нелегальних копачів бурштину затримала, здійснила відповідні слідчі дії і прокурори вже скерували справи до судів? А порушники чекають судових процесів у СІЗО? Навіщо це нам показувати, коли у нас ситуація може і гірша?
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04.09.2023 11:37 Ответить
Му даки можуть і не дивитися... Щоб дурні питання не задавати
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04.09.2023 11:40 Ответить
А в америці негрів лінчують.
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04.09.2023 11:47 Ответить
наші копачі бурштину чемні цивілізовані копачі --- вони ,,дружать,, з поліцаями , тому їх не відстрілюють як вузьких бурятів , а то возомнили ,, один палка два струна я хазяин всей страна,, --- хозяин твари у вас ***** уже 23года , могли бы и выучить
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04.09.2023 15:20 Ответить
У хватает своих таких же "копателей" янтаря...
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04.09.2023 11:39 Ответить
Nu da , no eta zhe v rashke ....krasivoe zhe ?
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04.09.2023 11:42 Ответить
Ну это да, красивое)
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04.09.2023 11:59 Ответить
Ko tu te dari, ar savu bērnu komentāriem, cik tev gadi, sēdi labāk Delfos, ***********.
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04.09.2023 12:39 Ответить
Dēls , cik tev gadu ? Un kas tev nepatīk manā komentā ?
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04.09.2023 14:50 Ответить
ГУР має підкинути трохи зброї й гранат місцевим "маладим рєспублікам" щоб захистили себе!
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04.09.2023 11:40 Ответить
Vot eta ia ponimaiu , toka pachemu etava ruskava ****** menta nidvuhsotili , talpa balshaia ....🤔
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04.09.2023 11:41 Ответить
До речі коп застосував зброю по закону, спочатку багато разів попередив, що буде стріляти.
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04.09.2023 11:41 Ответить
Відеоілюстрація на тему "Як посмішкою послати мєнта"
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04.09.2023 11:42 Ответить
І отримати кулю в живіт...
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04.09.2023 11:44 Ответить
раніше мені було їх (корінні народи) жалко, а зараз нехай себе перестріляють, чим більше тим краще ...
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04.09.2023 11:42 Ответить
Украіна для них як полігон -- коиоти
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04.09.2023 11:42 Ответить
обычные ордынские варвары ..
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04.09.2023 11:43 Ответить
Окупант у власних колоніях лишається окупантом.
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04.09.2023 11:44 Ответить
Чим більше їх там здохне, тим менше приїде воювати в Україну. Най би вони там всі повиздихали.
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04.09.2023 11:45 Ответить
Будуть харошіє плескоморді рускіє.
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04.09.2023 11:47 Ответить
невже в копачів не знайшлось жодного карабіну ? до наступної зустрічі з ментами треба краще готуватись .
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04.09.2023 11:48 Ответить
Дикие и нищие кацапские чурки.
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04.09.2023 11:50 Ответить
Как в анекдоте про Внутренний голос:
- ..... Все, пестец!
- Нет, не пестец. Убей вождя.
......
- А вот теперь точно пестец!
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04.09.2023 12:02 Ответить
Люблю этот анекдот. Рассказываю его всегда последним в серии про Внутренний Голос.
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04.09.2023 12:08 Ответить
Вах- вах-вах... Как Коросоооо....
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04.09.2023 12:03 Ответить
Бурятоязычных притесняют.
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04.09.2023 12:09 Ответить
Не бурятоязычных, там полная русификация. Они себя русскими считают и языка своего не знают.
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04.09.2023 12:18 Ответить
Ндаа - проблема!
За кого тут уболівать?
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04.09.2023 12:10 Ответить
В підручниках напишуть: Так зароджувалась нефритова республіка.
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04.09.2023 12:14 Ответить
Швидше б корінні народи взялись за зброю та повиганяли ту какцапську мерзоту зі своєї землі - загнати виродків в межі Мацковсього улуса і не випускати тварюк і вбивць!!!
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04.09.2023 12:15 Ответить
Дикуни.
Інша справа у нас на бурштині: З усіма вирішили і жодних перестрілок з ментами.
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04.09.2023 12:23 Ответить
Як же жодних? Пам'ятаю був ментовський рейд на бурштинокопачів при парашенку після вступу авакяна чи обласного мєнта на посаду, правда стріляли там для показухи, щоб показати хоча б якісь результати "боротьби". В кінці-кінців виявилось, що все "перетерли", всі грабіжники залишились задоволеними крім народу, якого й надалі продовжують нещадно з усіх сторін грабувати
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07.09.2023 07:29 Ответить
А пачєму нікто нє лажитса на зємлю!?? А патамушта руzzково ізика нікто нє панімаіт!)))
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04.09.2023 12:24 Ответить
Это гражданская война.
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04.09.2023 12:35 Ответить
Дикая страна. Помню была история как министру МВД Якутии ногу прострелили, за то что заехал на чужую охотничью территорию.
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04.09.2023 12:35 Ответить
На Алясці теж не ходять по чужій мисливській території - бо буде те саме!
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04.09.2023 16:20 Ответить
Ходить можно. Даже охотиться можно, если законно и ведeшь себя прилично. А вот тронешь чей-то капкан - нехорошо помрешь.
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04.09.2023 19:39 Ответить
цікаво, те біосміття врешті вбило кацапів, чи ні?
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04.09.2023 12:46 Ответить
Бурят говорит Ваньке - нефрит наш, иди наху.
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04.09.2023 12:50 Ответить
Буряту бы обратиться к Китаю: "Китай, помоги - введи войска!"
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04.09.2023 13:45 Ответить
звісно, мати такі ресурси, а народ жебракує, тому і копають нелегально, щоб хоч щось заробити. Ганебна країна підорах.
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04.09.2023 12:56 Ответить
Збірна солянка скотів.
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04.09.2023 13:20 Ответить
"Все легли на землю, иначе буду стрелять!" А им по барабану - они по-русски не понимают
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04.09.2023 13:41 Ответить
Буряки женить москалів до Москви. То не їхня територія. Добувайте нефріт самі, нащо вам на панів працювати.
Буданов не спи! Допоможі хлопцям!
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04.09.2023 13:47 Ответить
Завалил койотика!
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04.09.2023 13:52 Ответить
я за мир. Тому за війну між кацапами та сойотами.
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04.09.2023 14:05 Ответить
мая твая нэ панимайт па рюськи
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04.09.2023 15:10 Ответить
І ось це нам в "братья" впихували. Ординці дикі!
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04.09.2023 20:39 Ответить
 
 