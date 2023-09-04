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Гусеничные вездеходы-амфибии BvS 10 на вооружении 38-й бригады ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой снята колонна шведско-британских гусеничных вездеходов-амфибий на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта бронетехника поступила в подразделения 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

"Колонна шведских бронированных гусеничных вездеходов-амфибий на вооружении украинской армии. Уникальные бронетранспортеры BvS 10 будут использовать морские пехотинцы из 38-й бригады ВСУ. 36 таких машин были переданы Украине Нидерландами", - пишет в комментарии автор публикации.

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Больше всех подобной техники передала Германия - 68 шт. Правда чуть более старой модификации.
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04.09.2023 13:09 Ответить
 
 