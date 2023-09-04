Воины о ситуации на Купянском направлении: Сюда россияне бросили "профессиональное мясо", оснащенные качественно, но до сих пор воюют количеством. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики перебросили на Купянское направление много техники и живой силы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "Українського свідка".
Журналисты пообщались с пехотой ВСУ на передовой. Они находятся на позициях, которые ВСУ отразили у россиян в прошлом году во время контрнаступления.
Воины говорят, что россияне перебросили на Купянское направление много техники и живой силы. Защитники называют штурмовые подразделения рашистов "профессиональным мясом".
"Они заряжены максимально. У них качественная экипировка из каких-то азиатских стран. Эти солдаты почти идеально знают тактику, в военном плане они очень образованы. Но подход россиян к штурмам не изменился: они все еще пытаются брать позиции количеством", - говорит военнослужащий с позывным "Рак".
По словам наших бойцов, на Купянском направлении воюют как "зэки", так и кадровые военные".
Рак рассказал, что однажды их позиции штурмовали около 300 оккупантов. "Заходили с трех сторон. Первые две линии были без бронежилетов, имели при себе короткие автоматы и гранаты. И все". Бронетехнику в этом направлении россияне используют редко. Обычно они подвозят людей, а к нашим позициям те уже двигаются пешком.
"Наша аэроразведка их обнаруживает, а мы их уничтожаем, – говорит военнослужащий Владислав. – Такое впечатление, будто россияне хотят взбодрить свой народ. Ни для кого не секрет, что они хотят снова оккупировать Купянск, но мы не дадим им этого сделать" .
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З 300 тисяч набраних чмобіків нехай 150 чи 100 тис.. вже навчились...здаватись в полон ,массово,як нас запевняли з цих виродків ніхто не буде.
Вони чудово розуміють і пропаганда обробила достатньо-шо --нє будєт расії...навіть не лояльні до )(уйла рашисти говорять--раз начал надо до конца,до пабєди....і "харошіє рускіє" так само розуміють,що станеться розпад а вони цього абсолютно не хочуть. Не говорячи вже про рашистських "опозиціонерів" чи олігірхів...правлячій верхівці ,та оцим губернаторам ,підгубернаторам тоді настане кіздєц.