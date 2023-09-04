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Гроб ликвидированного в Украине оккупанта нашли на мусорнике в Орловской области РФ: "Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители села Змеевка в Орловской области РФ нашли гроб ликвидированного оккупанта на местной свалке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места находки опубликовали в соцсетях

"Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке", - говорит на записи мужчина.

"Повседневная картина. На мусорниках в российской глубинке валяются гробы российских солдат. СВО идет по плану", - отмечает автор публикации.

Смотрите: "Соврал, что мобилизован, но оказался добровольцем", - интервью с российским военнопленным. ВИДЕО
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Топ комментарии
+56
так а де ще сміття повинно бути, як не на смітнику?
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04.09.2023 12:47
+30
саме там йому і місце. а що не так?
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04.09.2023 12:48
+27
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04.09.2023 12:50
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так а де ще сміття повинно бути, як не на смітнику?
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04.09.2023 12:47 Ответить
Придурки російськомовні , могли б бандероль переслати ботоксному в кремль , їм же не важко переадресувати , а х#йлу б приємно було б.
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04.09.2023 12:55 Ответить
прівєт би передав особисто...
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04.09.2023 15:25 Ответить
саме там йому і місце. а що не так?
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04.09.2023 12:48 Ответить
У нас це хароший рускій, а у них геть поганий.
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04.09.2023 12:48 Ответить

Мабуть, кацапи його вважають "підпорченим" - бо вже із запахом...
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04.09.2023 13:12 Ответить
Рюзґі втарой звєжесті аднака.
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04.09.2023 14:09 Ответить
А твій рідний брат із пітера, який рускій? Не сси дід, просто тупо познач, бо тут криміналу немає
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04.09.2023 13:23 Ответить
Тамбовський вовк тобі брат рубаха-парєнь.
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04.09.2023 13:29 Ответить
Але це правда і гріх на правду ображатися, ти сам про це писав.Коротше зателефонуй йому по алєкалці, хай про бавовну розповість і не пускай блискавку в пості, а то струмом раптом вдарить
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04.09.2023 14:02 Ответить
П'ятак відбій тривоги, мигі сіли, виповзай з під дивана і продовжуй кляцати
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04.09.2023 14:16 Ответить
ця склєпа-це скрєпа..так дійсно, на расеї народонасєлєніє-це сміття
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04.09.2023 12:48 Ответить
В рідному середовищі.
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04.09.2023 12:49 Ответить
і брежнєва викинули на смітник.... а він за імперію кров лив, старався...
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04.09.2023 12:49 Ответить
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04.09.2023 12:50 Ответить
Іменне пакування.
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04.09.2023 12:54 Ответить
там всередені був цинковіий гроб з тілом. Гроб закопали на цвинтарі, а контейнер викинули. Чергова дічь від редакторів ЦН.
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04.09.2023 12:57 Ответить
У нас би на дощечки розібрали. А ці хоч би напис замалювали.
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04.09.2023 13:05 Ответить
Вы бы взяли себе такие дощечки?
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04.09.2023 16:03 Ответить
От кацапского гроба? Запросто!
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04.09.2023 21:05 Ответить
Навіщо вИ це намагаетесь впІхнуть ?
А за дровами вони зазвичай в ліс бігають ... А тут вирішили на смітник викинути ...
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04.09.2023 13:17 Ответить
Та й минула стаття з відео від москальського воєнкора, котрий показав, як закатали в асфальт сотні могил з вагнерівцями, говорить про те, що це звично для москалів викидати своїх померлих на смітник. або ж "про дічь від редакторів цензора"?
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04.09.2023 14:24 Ответить
ти про що???? до чого тут могили вагнеревців? родичи ( а може й не родичі) загиблого невідомо де кацапа викинули на смітник контейнер від гроба, а ми тут обговорююмо цю дрібницю. Це і є дічь, бо ніякгої смислового навантаження це відео не має. Що хотіли редактори ЦН показати цим відео???
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04.09.2023 14:37 Ответить
Може клікбейтик а може й ні. В Московії людське життя не надто цінне, особливо якщо це не вельможний боярин а рядовий холоп. Тому нітрохи не здивуюсь, якщо рядовой Брежнєв знаходиться в цьому самому ящику.
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04.09.2023 14:30 Ответить
Само ему там место. Можно и на свинарник выбрасывать. Свиней жалко, такое говно им подбрасывать.
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04.09.2023 12:50 Ответить
Идеальное место хранения!
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04.09.2023 12:51 Ответить
насправді страшно... я знала, що у них немає дна, але це дуже сильне нагадування
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04.09.2023 12:51 Ответить
Що ви розумієте? То згідно з його заповітом.)
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04.09.2023 12:51 Ответить
Дядя ошибается. Какой же он защитнег? Он оккупант
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04.09.2023 12:52 Ответить
Навряд побачу десь більшого трешаку та цинізму.
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04.09.2023 12:55 Ответить
це контейнер для транспорування цинкового гробу. Всі цинкові гроби перевозять саме так. І те що контейнер був на смітнику - нічого дивного. Тіло знаходилось ів цинковому гробу і його поховали на кладовищі. Дічь чергова на ЦН.
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04.09.2023 12:55 Ответить
Факт !
А що , дехто у такій "упаковці" і хоронить ?
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04.09.2023 13:26 Ответить
Вже написав вище.
І сотні закатаних в асфальт могил вагнерівців - теж "дічь від цензора". Егеж?

... попри відео та репортаж від покищо ще нехарошого рузького.
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04.09.2023 14:28 Ответить
"Вам пасилка с вашім мальчиком, но я єйо вам нє отдам" Почтальйон Пєчкін)
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04.09.2023 13:00 Ответить
У лаптєногих до рідного сміття поваги нема. Не змогли навіть нормально викинути, тепер валяється гвардии рядовой до гори дупою.
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04.09.2023 13:02 Ответить
Це не домовина, а ящик, у якому його перевозили. Поховали, очевидно, у нормалькій домовині, а цей викинули.
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04.09.2023 13:04 Ответить
З написом про "хероя".. Так по скрєпному..
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04.09.2023 13:07 Ответить
Ну треба ж новину із нічого висмоктати. Привезли рашиста жмура, вийняли, а цей ящик на смітник, шо ще із ним робити?! Але ж на цензорі талановиті журналістки
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04.09.2023 14:31 Ответить
За минулий рік було відео, як такий самий "ящик" на смітнику в раші спалили. Причому було досить чітко видно, що "ящик" геть не пустий в середені.

Так що смітник для "защітнєгов" - це традиція. "Духовная скрєпа. Лінія самоідєнтіфікації" (с)
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04.09.2023 14:32 Ответить
І що - Ви бачили труп? І як він горів? Наче сухий хмиз? Не подумали, що ящик при вивезенні наповнили іншим сміттям?
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05.09.2023 09:36 Ответить
Геть чисто одічалиє збараніли! Тре' було поховати його поряд з іншим Брєжнєвим - у некрополі кремлівської стіни.
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04.09.2023 13:09 Ответить
А куда им девать ящик от груза 200. В музей ставить? Когда журналисты избавятся от такого троллячего ребячества.
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04.09.2023 13:18 Ответить
Ему там место
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04.09.2023 13:23 Ответить
ящик перевернутий ... кацапня якесь гівновідео зняло , а пропаганда підхопила... Сенсація пля
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04.09.2023 13:36 Ответить
Гроб с орком душа которого пошла искать обещанный им Рай
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04.09.2023 13:53 Ответить
Цьому ще повезло. Могли б і свині, або собаки з'їсти
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04.09.2023 14:01 Ответить
сміття на смітник все правильно
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04.09.2023 14:27 Ответить
на фото НЕ ТРУНА! на жаль...
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04.09.2023 14:41 Ответить
musor musoru ni rozn 💩
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04.09.2023 14:58 Ответить
Це з партеру кабздон-шов!
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04.09.2023 16:19 Ответить
Саме з таких пейзажім і пишуть свої поеми російски письменники та поети. А підар-папа їх прославляє.
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04.09.2023 17:43 Ответить
Сміття до сміття ©️
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04.09.2023 18:20 Ответить
Та лан, псевдопатрітичну муйню разганяти. Тіло привезли додому у цьому ящику, рідні переклали його у нормальну домовину, а ящик викинули. Ось й все. Взагалі не бачу сенсу розміщувати такого роду "новини.
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04.09.2023 20:43 Ответить
Вєрнулся в радную гавєнь. Малая родіна в большой помойкє.
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04.09.2023 22:04 Ответить
 
 