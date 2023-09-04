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Гроб ликвидированного в Украине оккупанта нашли на мусорнике в Орловской области РФ: "Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители села Змеевка в Орловской области РФ нашли гроб ликвидированного оккупанта на местной свалке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места находки опубликовали в соцсетях.
"Груз "200". Гвардии рядовой Брежнев. Защитники родины на мусорке", - говорит на записи мужчина.
"Повседневная картина. На мусорниках в российской глубинке валяются гробы российских солдат. СВО идет по плану", - отмечает автор публикации.
Топ комментарии
+56 cimbitep
показать весь комментарий04.09.2023 12:47
+30 Diesel_Sasha
показать весь комментарий04.09.2023 12:48
+27 Jimmy Hill
показать весь комментарий04.09.2023 12:50
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Пожалуйста, подождите...
Мабуть, кацапи його вважають "підпорченим" - бо вже із запахом...
А за дровами вони зазвичай в ліс бігають ... А тут вирішили на смітник викинути ...
А що , дехто у такій "упаковці" і хоронить ?
І сотні закатаних в асфальт могил вагнерівців - теж "дічь від цензора". Егеж?
... попри відео та репортаж від покищо ще нехарошого рузького.
Так що смітник для "защітнєгов" - це традиція. "Духовная скрєпа. Лінія самоідєнтіфікації" (с)