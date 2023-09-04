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Бойцы ССО "TangoGrom" FPV дроном "Дикі шершні" уничтожают эвакуационную "буханку" врага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделение ССО "TangoGrom" уничтожает вражескую технику.

С помощью дрона-камикадзе "Дикі шершні", который куплен за средства сообщества Цензор.НЕТ, бойцы подразделения ССО "TangoGrom" уничтожили эвакуационную "буханку" врага.

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Смотрите: Уничтожение новейшего российского танка Т-90 FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
Нет тут ничего неоднозначного. Обычная буханка для перевозки личного состава и боекомплета.
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04.09.2023 13:50
+7
Ви багато бачили швидких допомог з літерою Z? Видаліть коментар.
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04.09.2023 13:47
+7
Можна постити. Там літера Z та червоного хреста немає. Підвозять БК.
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04.09.2023 13:48
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Прямо в водія.
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04.09.2023 13:30 Ответить
Ось це не слід було б показувати, як і добивання поранених скидами з коптера.
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04.09.2023 13:34 Ответить
Красных крестов нет, значит это просто эвакуационная.
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04.09.2023 13:42 Ответить
Такі неоднозначні відео краще взагалі не постити. Хіба інших немає, де, наприклад, видно, що з машини своїм ходом вивантажується русня?
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04.09.2023 13:47 Ответить
Можна постити. Там літера Z та червоного хреста немає. Підвозять БК.
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04.09.2023 13:48 Ответить
Нет тут ничего неоднозначного. Обычная буханка для перевозки личного состава и боекомплета.
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04.09.2023 13:50 Ответить
І літера Z є.
Що вона означає? Своїм не можна стріляти.
А, якщо своїм не можна, то чужим можна.
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04.09.2023 14:08 Ответить
Тем более после такого мощного взрыва, пердаки рашистов так не смогут.
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04.09.2023 14:25 Ответить
Якщо своїм не можна, то чужим треба.!
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04.09.2023 16:43 Ответить
Знищення швидкої допомоги, яка Вивозить поранених - це взагалі то порушення правил ведення війни. Ми ж не орки.
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04.09.2023 13:40 Ответить
Ви багато бачили швидких допомог з літерою Z? Видаліть коментар.
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04.09.2023 13:47 Ответить
Бачу вам хочеться диктатури ? Є тільки моя думка і неправильна?)
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04.09.2023 13:52 Ответить
Мені хочеться демократії.
А ще в вас спитати, як ви зрозуміли, що - це евакуаційний транспорт, а не підвіз БК?
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04.09.2023 14:06 Ответить
Моя фраза була більше для застереження. Я не стверджував , що це евакуація поранених чи навпаки .

Просто на майбутнє : таке відео виставлене на загал - може бути залучене , як доказ в звинуваченні наших воїнів наприклад у Гаазі - у військових злочинах .

Питання - нахіба нам такі судові тяганини ? Якщо вже знищуєте ворога - то не постіть відео - яке можес створити потім проблеми нашим солдатам.

А то - покоління тіктокерів - спочатку викладають - а потім думають , коли прилітає.
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04.09.2023 14:11 Ответить
Нікуди це відео не буде "залучене"....
На евукуаційних бусах на весь дах червоний хрест на білому фоні намальований.
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04.09.2023 15:01 Ответить
Думаю ви праві
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04.09.2023 15:21 Ответить
"правил ведення війни" - росія оголосила Україні війну?
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04.09.2023 13:47 Ответить
В Гаазі навряд чи пройде таке пояснення.
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04.09.2023 13:55 Ответить
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.
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04.09.2023 13:59 Ответить
це невідміняє правила введення війни
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04.09.2023 14:04 Ответить
З терористами не ведуть війну, терористів просто знищують, бо вони по за законом.
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04.09.2023 14:34 Ответить
Спробуйте добити пораненого терориста - без зброї - років на пару сядете
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04.09.2023 14:44 Ответить
Вище вже написали, окрім нацистської "Z" там немає інших позначень. Законна ціль.
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04.09.2023 13:48 Ответить
Заборона нападати на медичні формування та санітарно-транспортні засоби, які мають належні відмітні емблеми (знаки) і сигнали, хоча відсутність емблем не означає відсутність захисту, що надається таким об'єктам, але ускладнює ідентифікацію таких об'єктів;

Так що в принципі думаю ви праві.... Не було розпізнавальних знаків
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04.09.2023 13:59 Ответить
це ти оркам скажи щоб по наших авто з червоним хрестом не стріляли!
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04.09.2023 13:49 Ответить
Як ви думаєте чим ми від них відрізняємося ?
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04.09.2023 13:53 Ответить
ти мабуть за зє голосував? Видно що дурник))де ти там червоний хрест розгледіло, притрушене?)))
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04.09.2023 13:58 Ответить
Не вгадали . Я голосував з Пороха , як за менше гівно.

І до незнайомих людей ти звертаються або розумово відсталі або москалі.
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04.09.2023 14:00 Ответить
Для тебе Порох - це зло...а хто для тебе з усіх Президентів, чи кандидатів у Президенти, є добро?
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04.09.2023 14:14 Ответить
Не було серед кандидатів нормальних на минулих виборах. З усіх кандидатів Порох - був найменше зло .
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04.09.2023 14:22 Ответить
Я питав про УСІХ Президентів та кандидатів у Президенти за всі роки Незалежності.
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04.09.2023 14:24 Ответить
В'ячеслав Чорновіл
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04.09.2023 14:35 Ответить
Ти просто тупувате, я до всіх недорозвинених на ти
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04.09.2023 14:17 Ответить
Людина дає характеристики іншихм- через призму власних обумовленостей.
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04.09.2023 14:20 Ответить
Ні, це констатація факту. А факт такий - притрушене)))
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04.09.2023 14:26 Ответить
Прямо за Юнгом
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04.09.2023 14:33 Ответить
""""хоча відсутність емблем не означає відсутність захисту, що надається таким об'єктам, але ускладнює ідентифікацію таких об'єктів; """""

для вас особисто
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04.09.2023 14:03 Ответить
Там є емблема: Z. Це - емблема російської армії.
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04.09.2023 14:10 Ответить
А ще є підпис - "евакуційна " - є розум в того хто постить ? Написав - підвіз Бк . І все - нема проблем . Нахіба створювати проблеми на рівному місці?
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04.09.2023 14:13 Ответить
На паркані йух написано, а за ним дрова. Твої родичі
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04.09.2023 14:28 Ответить
Маячня. Ніяка це не евакуаціяна буханка.
Це - армійська автівка, яка підвозить БК.
Літери Z бачили? - Це армія.
Якщо б була евакуаційна, то був би червоний хрест.
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04.09.2023 13:46 Ответить
орки і на градах червоні хрести намалювати здатні. з них станеться...
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04.09.2023 14:11 Ответить
Хреста нема а Z точно є.
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04.09.2023 13:47 Ответить
Сподіваюсь що у рашистській бухалці були ще й бухарі...
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04.09.2023 13:59 Ответить
Эвакуация в АД.
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04.09.2023 14:22 Ответить
 
 