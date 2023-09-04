Гимназию на родине погибшего в бою с оккупантами Героя Украины Дмитрия Коцюбайла переименовали в его честь. ВИДЕО
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Гимназию в селе Бовшев в Ивано-Франковской области переименовали в честь ее легендарного ученика, Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", погибшего в боях с российскими оккупантами вблизи Бахмута Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом было объявлено в День Знаний на торжественной линейке учащихся. В гимназии открыта музейная экспозиция, посвященная украинскому герою, где выставлены, в частности, работы Дмитрия Коцюбайла, имевшего талант к рисованию.
Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи"; (1 ноября 1995, с. Заднестрянское, Ивано-Франковская область, Украина - 7 марта 2023, Бахмут, Донецкая область, Украина) - украинский доброволец, лейтенант, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2021). Член Провода национально-освободительного движения "Правий сектор" (2020). Первый доброволец, которому присвоено звание "Герой України" прижизненно. В 2022 году был включен в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от Forbes.
Пожалуйста, подождите...
Загинув ще 18 серпня на завданні під Бахмутом.
Привезли тільки половину тіла і яке два тижня пролежало під 36 градусами пекла.
Труну навіть не відкривали.
Чи ця дитина не варта поваги? Чи тисячі таких? Чому ліплять тільки одного героя? Бо сраку лизав владі?
Я навіть не буду зараз описувати той жах, який я почула від воєнних,що коїть ця мерзенна зелена влада.
Але, кожен Герой і не треба відокремлювати загиблих навіть Юрію Бутусову, який теж страждав і плакав по Давінчі. Бо таких десятки, або сотні тисяч загиблих хлопців і дівчат .
Мільйони загиблих, мільйони. Останніх спідозниї шизофреників на фронт пакують.
****, ненавиджу. ***, була поруч морду набила.
Тварюки безмозглі.
По- друге, нехай називають.
Але хай це робиться не так пафосно.
Я кажу по те, що не можна з одного робити Героя, коли гинуть тисячі нашіх хлопців і дівчат. Тим паче виставляти петицію про збір голосів, щоб назвали одну з вулиць в честь " Давінчі".
Кожен воїн має право на Честь і Славу.
Особливо той, хто мовчки без якогось піару встав на захист України.
Чи може я не права?
А якщо скажете ні, то я можу назвати багато прикладів, кого можна теж публічно згадувати.
Наприклад Олександр Муцієвський, якого під слова " Слава Україні" орки розстріляли в упор. І до цього його ніхто не знав . І що він не Герой?
Чому згадують лише публічну особу?
Нехай Господь вас простить.
За правду?
Тож покладіть ви руку на свій гаманець і зізнайтесь звідки ви отримуєте гроші.
Тож в чому я не права? Може в тому, що повинна бути справедливість?
Хоча по суті вам нічого відповісти.
Мені вже немало років і маю двох синів.
Тому, дай Боже щоб вас не торкнулось те що ми бачили. Коли ховаєшь навіть не свою дитину.
А за хто платить))) так Зеленський не мій президент.
Я завжди була прихильницею Порошенка. Я цього ніколи не приховувала. І в мене є своя правда, за яку мені не треба платити.
Так хочеться написати вам ..., але не буду, бо мені зрозуміло звідки ви вилазите.
В кожному селі місті повинна бути стелла з іменами загиблих
В сша стіна з загиблими в вьетнамі //58 тисяч//
І не потрібно чіпати памятники другої світової
Вони загибли на території України
ув кожному містечку де народився, навчався любий герой, вшановують пам"ять!