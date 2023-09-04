Гимназию на родине погибшего в бою с оккупантами Героя Украины Дмитрия Коцюбайла переименовали в его честь. ВИДЕО

Гимназию в селе Бовшев в Ивано-Франковской области переименовали в честь ее легендарного ученика, Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", погибшего в боях с российскими оккупантами вблизи Бахмута Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом было объявлено в День Знаний на торжественной линейке учащихся. В гимназии открыта музейная экспозиция, посвященная украинскому герою, где выставлены, в частности, работы Дмитрия Коцюбайла, имевшего талант к рисованию.

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Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи"; (1 ноября 1995, с. Заднестрянское, Ивано-Франковская область, Украина - 7 марта 2023, Бахмут, Донецкая область, Украина) - украинский доброволец, лейтенант, командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2021). Член Провода национально-освободительного движения "Правий сектор" (2020). Первый доброволец, которому присвоено звание "Герой України" прижизненно. В 2022 году был включен в рейтинг "30 до 30: лицо будущего" от Forbes.

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