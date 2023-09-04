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Артиллеристы уничтожают оккупантов кассетными боеприпасами калибром 155 миллиметров. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины атаковали группу русских оккупантов кассетными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, можно насчитать минимум десять оккупантов, попавших под артиллерийский огонь. Половина из них – осталась лежать на земле после атаки.

"Совместная работа бойцов артиллерийской бригады ВСУ, работающей 155-мм кассетными боеприпасами и операторов FPV-дронов 78-го полка "Ґерць"", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите: Дроны уничтожают двух вражеских пехотинцев. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
Живучі падли ...
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04.09.2023 15:03
+31
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04.09.2023 15:04
+27
Живучий падло попався....
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04.09.2023 15:06
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Живучі падли ...
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04.09.2023 15:03 Ответить
Вциліли, блін.
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04.09.2023 15:12 Ответить
👎
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04.09.2023 16:46 Ответить
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04.09.2023 15:04 Ответить
Живучий падло попався....
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04.09.2023 15:06 Ответить
Чим простіший організм, тим живучіший
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04.09.2023 15:14 Ответить
доведено тарганами...
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04.09.2023 15:23 Ответить
Половина зразу здохла, а половина - каліками залишаться.
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04.09.2023 15:43 Ответить
Какие-то они грустные ушли...
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04.09.2023 15:44 Ответить
Люди - страшно живучі створіння...
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04.09.2023 15:46 Ответить
Руцкій, ********!
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04.09.2023 16:19 Ответить
****** в Рязань.
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04.09.2023 16:55 Ответить
кацап иди ***** лучше посчитай своих жмуриков точно больше миллиона
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04.09.2023 16:22 Ответить
руская свинья иди ***** тварь конченная сдохнете твари все до одного
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04.09.2023 16:28 Ответить
В спам російську свинюку.Дебіл, мля.
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04.09.2023 16:36 Ответить
155 мм..касетні.....та чим же ж тварюк травити....а воно лізе і лізе..
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04.09.2023 16:05 Ответить
Напалму в нас немає. Нажаль.
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04.09.2023 16:36 Ответить
Були би Свинарчуки, був би й напалм.
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04.09.2023 17:20 Ответить
Мільйон лайків!!!
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04.09.2023 20:31 Ответить
 
 