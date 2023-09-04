Артиллеристы уничтожают оккупантов кассетными боеприпасами калибром 155 миллиметров. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины атаковали группу русских оккупантов кассетными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, можно насчитать минимум десять оккупантов, попавших под артиллерийский огонь. Половина из них – осталась лежать на земле после атаки.

"Совместная работа бойцов артиллерийской бригады ВСУ, работающей 155-мм кассетными боеприпасами и операторов FPV-дронов 78-го полка "Ґерць"", - говорится в комментарии к записи.

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