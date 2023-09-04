В оккупированном Донецке, неподалеку от "администрации" Пушилина, прогремел мощный взрыв. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Предварительно, удар был нанесен по зданию "администрации" города. Однако, по словам пропагандистов, в городе только "горел автомобиль".

Видео со взрывами распространили в местных телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

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В соцсетях публикуют видео со столбом черного дыма, который поднимается в центре Донецка.

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