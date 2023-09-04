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В оккупированном Донецке, неподалеку от "администрации" Пушилина, прогремел мощный взрыв. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Предварительно, удар был нанесен по зданию "администрации" города. Однако, по словам пропагандистов, в городе только "горел автомобиль".
Видео со взрывами распространили в местных телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.
В соцсетях публикуют видео со столбом черного дыма, который поднимается в центре Донецка.
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треба "точнА в цель"!
https://twitter.com/alex_bezfam/status/1698664665692197209
Коли на зупинку в самому центрі прилітів мінометний заряд , а орки усе на "укранацистафф" записали , хоча міномет далі ніж 10 км не стріляє , а до найближчої позиції ЗСУ тоді було (як й зараз -- 30-40 км ...
Вони коли їх носом почали тикати в їх же нечистоти , змінили версію зі старяду ЗСУ на "хахляцкаьо ДРГ" , що їздило під виглядом "Хліб" й стріляло куди завгодно з міномета ,але чомусь зупинка автобуса виявилася більш привабливою , ніж резіднція захарченка ...
Я ще тоді сказав, що скоро зрозуміють свою помилку і, щоб якось пояснити нісенітницю, почнуть пояснювати все це наявністю української ДРГ з мінометом на автомобілі. Не помилився і з прогнозом того, що покажуть будь-яких полонених ЗСУ, ніби це ті самі затримані диверсанти.
Так хочеться побачити цей римейк !
"Всьо как ми любім" !!!