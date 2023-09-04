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взрыв (6108) война (46875) Донецк (6300)

В оккупированном Донецке, неподалеку от "администрации" Пушилина, прогремел мощный взрыв. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Предварительно, удар был нанесен по зданию "администрации" города. Однако, по словам пропагандистов, в городе только "горел автомобиль".

Видео со взрывами распространили в местных телеграм-каналах, информирует Цензор.НЕТ.

В соцсетях публикуют видео со столбом черного дыма, который поднимается в центре Донецка.

Также смотрите: Советские плакаты "украшают" стены зданий в Донецке: "Америки скоро не будет". ВИДЕО
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Топ комментарии
+47
Дамбят бамбас
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04.09.2023 16:57
+25
Мальчику в трусики прилетело
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04.09.2023 17:11
+23
Что то не похоже чтобы Донецк 8 лет бамбили. Недороботочка. Нужно спасти Донецк так чтобы был похож на спасенный Мариуполь
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04.09.2023 17:17
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Дамбят бамбас
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04.09.2023 16:57 Ответить
да восєм лєт...
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04.09.2023 16:59 Ответить
Вже майже 10 ))
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04.09.2023 17:04 Ответить
Гдє ви билі восємь лєт...
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04.09.2023 17:25 Ответить
Сабмад тябмаб!
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04.09.2023 17:01 Ответить
В перекладі на донбасский ізиґ.
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04.09.2023 17:02 Ответить
Это продолжение лифтосепаратинопада. Кабздон с куриным маршаллом и обладателем канистры прямо на концерте вагнера объяснят.
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04.09.2023 17:15 Ответить
Дивно що ця "адміністрація" існує до сих пір...
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04.09.2023 16:59 Ответить
Это пукан водителя маршрутки рванул....
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04.09.2023 17:03 Ответить
да ты хер номерной всё видишь...
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04.09.2023 17:04 Ответить
и *** с тем домом , там внутри боевики днр сидят , паРаша города сносит , а тут штукатурка посыпалась и уже вой , *** на этот дом .
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04.09.2023 17:16 Ответить
Это ракета ПВО.
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04.09.2023 17:19 Ответить
"неподалік" не підходить!
треба "точнА в цель"!
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04.09.2023 17:04 Ответить
ну може там "неподалік" щось більш важливе ніж той *****... маємо надію...
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04.09.2023 22:38 Ответить
Гарно виглядає після восьми років бомблєнія
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04.09.2023 17:06 Ответить
Он про путина сказал...?
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04.09.2023 17:07 Ответить
после "васьми лет" - это семечки, пыль..
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04.09.2023 17:07 Ответить
Мальчику в трусики прилетело
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04.09.2023 17:11 Ответить
8 лет бомбили мальчика в трусиках - пушилина. Все как они любят
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04.09.2023 17:07 Ответить
А в Харькове в 400 домов попали. И шо??
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04.09.2023 17:21 Ответить
Не одні Пеніс Душилін не постраждав…
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04.09.2023 17:14 Ответить
У свої молоді роки я дуже любив ці місця... Тепер навіть не тягне до Донецька. Ці підори своєю присутністю спаплюжили красивіше колись місто!
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04.09.2023 17:15 Ответить
Отруїли все що можна своєю кацапщиною.Мало хто з тих що там залишився є нормальні
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04.09.2023 21:04 Ответить
Так і спочатку досить багато було, але не критична маса!
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05.09.2023 06:38 Ответить
свіжий б\к для ТВ2 підійшов
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04.09.2023 17:15 Ответить
давно не було видно
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04.09.2023 17:16 Ответить
Что то не похоже чтобы Донецк 8 лет бамбили. Недороботочка. Нужно спасти Донецк так чтобы был похож на спасенный Мариуполь
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04.09.2023 17:17 Ответить
Не пишите *****, там до его "администрации" "два дня лесом". Вы хоть бы местные ветки в телеге мониторили, или в твиттере, и узнали бы, что это самообстрел.

https://twitter.com/alex_bezfam/status/1698664665692197209
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04.09.2023 17:18 Ответить
Ти реально думаєш що тут всім зараз не похер хто дамбіт бамбас?
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04.09.2023 17:29 Ответить
А Ви вважаєте , що "долбілі бабас целих 8 лєт" усь це відбувалося якось інакше .

Коли на зупинку в самому центрі прилітів мінометний заряд , а орки усе на "укранацистафф" записали , хоча міномет далі ніж 10 км не стріляє , а до найближчої позиції ЗСУ тоді було (як й зараз -- 30-40 км ...
Вони коли їх носом почали тикати в їх же нечистоти , змінили версію зі старяду ЗСУ на "хахляцкаьо ДРГ" , що їздило під виглядом "Хліб" й стріляло куди завгодно з міномета ,але чомусь зупинка автобуса виявилася більш привабливою , ніж резіднція захарченка ...
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04.09.2023 17:29 Ответить
Якщо ви про площу Боссе, то тоді російські ЗМІ показали сліди від розривів на асфальті і точно визначили, що це від мін 82 мм. А найближчі ЗСУ були у Пєсках за 15 км, а 82 мм міномет на 4,5 км стріляє.
Я ще тоді сказав, що скоро зрозуміють свою помилку і, щоб якось пояснити нісенітницю, почнуть пояснювати все це наявністю української ДРГ з мінометом на автомобілі. Не помилився і з прогнозом того, що покажуть будь-яких полонених ЗСУ, ніби це ті самі затримані диверсанти.
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04.09.2023 18:47 Ответить
Як там пеніс Душилін ще не здох ?
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04.09.2023 17:19 Ответить
Те лайно наложило в штани і залізло в підвал. Що, не зхистили товстве створіння расейські ашвабадітєлі? А це тільки початок, земля буде горіти від ногами і головне, що ви там тварюки, нікому не потрібні.
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04.09.2023 18:51 Ответить
Серіал "Кафе 'Сєпар 2'" ...

Так хочеться побачити цей римейк !

"Всьо как ми любім" !!!
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04.09.2023 17:21 Ответить
Моторола Деніску до себе в гості звє, пора Пушилін,пора, Кобзон на воротах коцерт дає.
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04.09.2023 17:22 Ответить
Кинжал с сушки видимо упал.
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04.09.2023 17:24 Ответить
А відео знімав кацапський у@бан.
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04.09.2023 17:27 Ответить
Донбасянін, кацап скзав би хохли
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04.09.2023 20:31 Ответить
Моторола Деніску до себе вгості звє, і на воротах Кобзон Пушиліну концерт дає.
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04.09.2023 17:28 Ответить
Порожняк с рельс сошел...
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04.09.2023 17:32 Ответить
МосНР ипашит. Не хочет кормить ДНР...
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04.09.2023 17:41 Ответить
Хорошее пояснение. Все равно что написать - в этом городе живет Пушилин.
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04.09.2023 17:49 Ответить
Увесь донецьк та донбас зтерти з лиця Української землі - нема там жодного українця і небуде - кончена малоросія та 4 корпуси найманців рф, шо вбивають українців. Нахер зтерти. Пам'ятаю як ці підари на початку війни під Миколаєвом розтрілювали у селі Піски 150 мешкнців села. Тіки кровь та виселиця, для всіх - від 16 і до .....
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04.09.2023 17:54 Ответить
Може ти - кацап? Хочеш, щоб твій пост потім показували, як від "кровожерливого бандерівця"?
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04.09.2023 18:26 Ответить
Так, сергій, або юрко - не трахай мені мозги. Тиб, ****, побачив отих маленьких дітей, шо оті підари розтріляли під Миколаєвом - без розбіру. І саме оті підари донецки. рашисти себе так не поводили, бо небуло якутів та бурятів.
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04.09.2023 18:49 Ответить
Уколошкали ще одну моторилу?
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04.09.2023 17:57 Ответить
В першому відео,в самому кінці,чути фразу.Несхожа вона ,щоб дамбасята чекали ЗСУ.
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04.09.2023 18:34 Ответить
так там і не чекають..
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04.09.2023 19:27 Ответить
по адміністраціях не б'ють, це правило, нащо взагалі таке писати
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04.09.2023 18:53 Ответить
Мальчік в трусікі надєлал
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04.09.2023 20:30 Ответить
 
 