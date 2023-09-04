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Уничтожение группы вражеских пехотинцев на запорожском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили группу пехоты оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг был замечен подразделением аэроразведки бригады, которая обнаружила цель и скорректировала огонь артиллерии.

Также смотрите: В оккупированном Донецке, неподалеку от "администрации" Пушилина, прогремел мощный взрыв. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
тут взагалі епічно
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04.09.2023 17:21
+6
это он письмо забрал, маме передать.
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04.09.2023 17:39
+5
науя себе , такой пи№дюлей их в пыль разнесло , и никто не узнает сколько их там было .
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04.09.2023 17:19
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свіжий б\к для ТВ2 підійшов
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04.09.2023 17:18 Ответить
давно не було видно
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04.09.2023 17:19 Ответить
науя себе , такой пи№дюлей их в пыль разнесло , и никто не узнает сколько их там было .
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04.09.2023 17:19 Ответить
тут взагалі епічно
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04.09.2023 17:21 Ответить
Особенно один из рашоорков, который грабит тело своего убитого товарища на экране справа в конце видео.
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04.09.2023 17:35 Ответить
это он письмо забрал, маме передать.
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04.09.2023 17:39 Ответить
Красавчики ! Героям 🇺🇦❤️Слава ‼️
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04.09.2023 17:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.09.2023 18:07 Ответить
Відео ні про що. Таку х.йню шліть у Офіс, а не людям!
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04.09.2023 23:53 Ответить
 
 