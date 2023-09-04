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Уничтожение группы вражеских пехотинцев на запорожском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили группу пехоты оккупантов на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг был замечен подразделением аэроразведки бригады, которая обнаружила цель и скорректировала огонь артиллерии.
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