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Воины 47 ОМБр уничтожили вражеский Су-25 и 8 вертолетов Ка-52 на Мелитопольском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили российский самолет Су-25 и восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор" оккупантов на Мелитопольском направлении. Как посчитали военные, общая сумма потерь россиян составила 139 миллионов долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Напомним, 17 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уже отчитывались о том, что сбили из ПЗРК в районе Роботино на Запорожском направлении вражеское воздушное судно Ка-52.
Также сегодня стало известно, что российский боевой вертолет Ка-52 разбился в Азовском море в пятницу, 1 сентября. Экипаж удалось эвакуировать.
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Останній раз, - 17 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади вже звітували про те, що збили з ПЗРК в районі Роботиного на Запорізькому напрямку вороже повітряне судно Ка-52. Джерело: https://censor.net/ua/v3441366
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
Вдачі, наснаги та Божого захисту Вам Воїни "Магури"!