Воины 47 ОМБр уничтожили вражеский Су-25 и 8 вертолетов Ка-52 на Мелитопольском направлении. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили российский самолет Су-25 и восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор" оккупантов на Мелитопольском направлении. Как посчитали военные, общая сумма потерь россиян составила 139 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

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Напомним, 17 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уже отчитывались о том, что сбили из ПЗРК в районе Роботино на Запорожском направлении вражеское воздушное судно Ка-52.

Также сегодня стало известно, что российский боевой вертолет Ка-52 разбился в Азовском море в пятницу, 1 сентября. Экипаж удалось эвакуировать.