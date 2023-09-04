РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8268 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
21 962 15
война (46875) уничтожение (3850) 47 отдельная механизированная бригада (75)

Воины 47 ОМБр уничтожили вражеский Су-25 и 8 вертолетов Ка-52 на Мелитопольском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили российский самолет Су-25 и восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор" оккупантов на Мелитопольском направлении. Как посчитали военные, общая сумма потерь россиян составила 139 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Напомним, 17 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уже отчитывались о том, что сбили из ПЗРК в районе Роботино на Запорожском направлении вражеское воздушное судно Ка-52.

Также сегодня стало известно, что российский боевой вертолет Ка-52 разбился в Азовском море в пятницу, 1 сентября. Экипаж удалось эвакуировать.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Ух ви ж ********.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
показать весь комментарий
04.09.2023 18:01
+13
Semper audentes! - завжди відважні!
Вдачі, наснаги та Божого захисту Вам Воїни "Магури"!
показать весь комментарий
04.09.2023 18:12
+9
Супер!! Ото на болотах буде вереску!
показать весь комментарий
04.09.2023 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Восемь??? нихера себе
показать весь комментарий
04.09.2023 17:57 Ответить
За весь час бойових дій.
Останній раз, - 17 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади вже звітували про те, що збили з ПЗРК в районі Роботиного на Запорізькому напрямку вороже повітряне судно Ка-52. Джерело: https://censor.net/ua/v3441366
показать весь комментарий
04.09.2023 18:06 Ответить
По чём щас унітази ? 500-700грн. ?
показать весь комментарий
04.09.2023 18:41 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2023 18:58 Ответить
Ух ви ж ********.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
показать весь комментарий
04.09.2023 18:01 Ответить
Це за який термін?
показать весь комментарий
04.09.2023 18:03 Ответить
да ты хоть один за свою жизнь попробуй...!
показать весь комментарий
04.09.2023 18:30 Ответить
Півтори години...
показать весь комментарий
04.09.2023 18:53 Ответить
Супер!! Ото на болотах буде вереску!
показать весь комментарий
04.09.2023 18:06 Ответить
не буде.гаварясчі сраки про це москалям з зомбоящиків не розкажуть
показать весь комментарий
04.09.2023 19:01 Ответить
Semper audentes! - завжди відважні!
Вдачі, наснаги та Божого захисту Вам Воїни "Магури"!
показать весь комментарий
04.09.2023 18:12 Ответить
Стаття - тест на IQ.
показать весь комментарий
04.09.2023 18:38 Ответить
"ХЕРСОН" - боєць.......!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.09.2023 19:09 Ответить
Нема слів... Спасибі, Воїни!
показать весь комментарий
05.09.2023 02:06 Ответить
мені здалось, чи таки дійсно ув нього був "булат" ...(останній кадр) круто!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:37 Ответить
 
 