Пропагандист Соловьев отрицает геноцид украинцев: "Русский солдат не способен на то, что было в Буче". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев уверен, что убийства в Буче в начале полномасштабного вторжения России дело рук не оккупационных войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем пропагандистском шоу на росТВ.

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Говорит, что лично общался с российским генералом, который сказал, что российский солдат не способен на то, что происходило в Буче. Мол, немецкий, британский или американский солдат мог такое сделать, а российский - никак.

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