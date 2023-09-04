13 226 81
Пропагандист Соловьев отрицает геноцид украинцев: "Русский солдат не способен на то, что было в Буче". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев уверен, что убийства в Буче в начале полномасштабного вторжения России дело рук не оккупационных войск РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем пропагандистском шоу на росТВ.
Говорит, что лично общался с российским генералом, который сказал, что российский солдат не способен на то, что происходило в Буче. Мол, немецкий, британский или американский солдат мог такое сделать, а российский - никак.
Топ комментарии
+78 Алекс Скела
показать весь комментарий04.09.2023 19:32
+50 Юрий Викторович 4a8dfeac
показать весь комментарий04.09.2023 19:34
+44 Артм Воронцов
показать весь комментарий04.09.2023 19:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
два кацапа - это самодержавие и угнетеный народ
три кацапа - это пьянка с последующей дракой
четыре кацапа - это пьянка с дракой и с пострадавшим
пять кацапов - это очередь за водкой
шесть кацапов - это очередь за водкой с давкой
семь кацапов - а такого уже не бывает потому что среди них обязательно окажется один русскоязычный еврей.
ця сволота напряму причетна до вбивст українців….
А який бандит визнає свої злочини? І не потрібні його зізнання
Головне щоб Україна і більшість країн це визнали
А думка бандитів нікому не цікава
вже не заперечує, потрвора
Єврейська правда очі коле?
Й що його робити, коли заперли усіх й в країні віськовий стан?
етава нє можид бить
-промєжуток должин бить,патаму шта узкий сальдат на такое ніспасобін!! і фсьо тут!!
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/15/7324056/
Смотрим еще ранее
Уильям Буллит (первый посол США в СССР): «Пребывая в приподнятом водкой настроении, советские маршалы Ворошилов и Будённый во время официального ужина хвалились о взятии Киева во время гражданской войны. Ворошилов рассказывал послам, что в городе было 11000 офицеров царской армии с женами и детьми, в то время как красноармейцев было всего 2000. "Мы бы никогда не смогли взять город, поэтому мы прибегли к пропаганде. Мы предложили им сложить оружие дабы спасти себя и свои семьи. А после? Мы просто расстреляли всех мужчин и мальчиков, а жён и дочерей отдали для утех солдатам"»
чи того дохлого п!дара що череп тримав
Йййоббаннные "гуманисты" -мастера ГУЛАГА и Голодомора.
І не посперечаєшся.