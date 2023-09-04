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война (46875) пропаганда (3475) Соловьев (133) Буча (429)

Пропагандист Соловьев отрицает геноцид украинцев: "Русский солдат не способен на то, что было в Буче". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев уверен, что убийства в Буче в начале полномасштабного вторжения России дело рук не оккупационных войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем пропагандистском шоу на росТВ.

Говорит, что лично общался с российским генералом, который сказал, что российский солдат не способен на то, что происходило в Буче. Мол, немецкий, британский или американский солдат мог такое сделать, а российский - никак.

Смотрите: Пропагандист Соловьев заявил об атаке НАТО на аэродром в Пскове с территории стран Балтии: "Уничтожить нахрен Прибалтику! Стереть с лица Земли!". ВИДЕО
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Топ комментарии
+78
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04.09.2023 19:32
+50
І це каже той підор,який закликає стерти з лиця Європу,а Америку змити посейдоном.
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04.09.2023 19:34
+44
Навіщо його слухати …. Його різати давно потрібно…

ця сволота напряму причетна до вбивст українців….
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04.09.2023 19:34
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04.09.2023 19:32 Ответить
Маятник годинника відплати...
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04.09.2023 19:37 Ответить
наХРЕна показувати цього довБОйоха,ця мразота-вже закінчена мавпа,яку жде казан і смола
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04.09.2023 21:15 Ответить
Гусский солдат Шапиро не совсем Соловьёв и совсем не гусский.
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04.09.2023 19:33 Ответить
Всє русскіє нєрусскіє.
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04.09.2023 19:34 Ответить
один кацап - это самодержавие
два кацапа - это самодержавие и угнетеный народ
три кацапа - это пьянка с последующей дракой
четыре кацапа - это пьянка с дракой и с пострадавшим
пять кацапов - это очередь за водкой
шесть кацапов - это очередь за водкой с давкой
семь кацапов - а такого уже не бывает потому что среди них обязательно окажется один русскоязычный еврей.
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05.09.2023 06:20 Ответить
І це каже той підор,який закликає стерти з лиця Європу,а Америку змити посейдоном.
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04.09.2023 19:34 Ответить
Не підор, а уйобок
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04.09.2023 21:22 Ответить
Навіщо його слухати …. Його різати давно потрібно…

ця сволота напряму причетна до вбивст українців….
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04.09.2023 19:34 Ответить
Марсиане наверное десант высадили. Ну не российский же солдат.
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04.09.2023 19:36 Ответить
У соловйова вже сифіліс головного мозку. Вже забув історію 20 ст., мовчу вже за давню. І царя з родиною не вбивали, не розкулачували, не розтрілювали. Не було лагерів.
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04.09.2023 19:36 Ответить
Там увесь оркостан,має цю інХфєкцию у своїй голові,,КОЖЕН!,,з дня свого народження!,(,
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04.09.2023 21:41 Ответить
Звичайно що заперечує
А який бандит визнає свої злочини? І не потрібні його зізнання
Головне щоб Україна і більшість країн це визнали
А думка бандитів нікому не цікава
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04.09.2023 19:37 Ответить
было в Буче

вже не заперечує, потрвора
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04.09.2023 19:39 Ответить
Фашисти! От чого ви цькуєте єврея Соловйова?!
Єврейська правда очі коле?
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04.09.2023 19:39 Ответить
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04.09.2023 19:40 Ответить
Це вже було. Були ті, що казали подібне про Адольфа і вермахт, особливо про політику нацистів щодо євреїв. Поки не добилися що виправдання нацизму і заперечення Голокосту прирівняли до злочину. Сталіна он виправдовують хоча цей бандит - недовчений семінарист замучив і бездарно вбив під час війни людей ще більше чим Адольф. Тому потрібно добиватися що виправдання винищення українців російськими нацистами буде вважатися злочином. Навіть за виправдання Голодомору потрібно карати.
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04.09.2023 19:40 Ответить
Ззовні - ці виродки, а зсередини з 1 жовтня вступить в силу законопроект 4142 «Про систему громадського здоров'я» Радуцького.

Й що його робити, коли заперли усіх й в країні віськовий стан?
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04.09.2023 19:41 Ответить
Що за закон?
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04.09.2023 21:33 Ответить
https://www.rada.gov.ua/news/razom/226430.html
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04.09.2023 21:54 Ответить
То що маєте сказати з цього приводу? Чи є підстави вже хвилюватися?
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04.09.2023 22:55 Ответить
що робити, що робити, тобі
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05.09.2023 07:10 Ответить
САМо пішло туди))
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05.09.2023 15:03 Ответить
Іуда! Щоб тобі язик поприщило і він в роті не вміщався!
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04.09.2023 19:41 Ответить
Чому українцям важливо знати що пропагандист Соловьов заперечує геноцид українців? Я не розумію чому Цензор не пише про то, що путін нагородив 24 літню доньку Кадирова медалю «За заслуги перед отечеством», а пише про якогось там лаптє-єврея Соловьова й що він там думає?
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04.09.2023 19:42 Ответить
а чи не посрать на якогось ублюдка осло..ба?
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05.09.2023 07:11 Ответить
ага, в моем городе Вознесенск когда было битва за Вознесенск , люди вышли на шум на улицу орки их расстреляли , есть книга "Маленьке нескорене місто"
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04.09.2023 19:44 Ответить
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04.09.2023 19:45 Ответить
Енрю Гардінг - відомий іноземний журналіст, лауреат та призер міжнародних літературних конкурсів, автор книжок про світові конфлікти
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04.09.2023 19:49 Ответить
Эндрю
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04.09.2023 22:43 Ответить
Ендрю
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05.09.2023 07:13 Ответить
По -перше: Соловйов - живий ідіот від кацапської влади! По-друге,людина в стані афекту ( є такий психічний стан),може творити таке,що навіть здоровий глузд опанувати не може. Це нажаль реально для солдат всіх армій світу. А кацапня тим паче не виключення!!!
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04.09.2023 19:44 Ответить
Mаксим Ак-Мурза,дуже вдячний!
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04.09.2023 19:51 Ответить
Який аффект,вони кончені по життю!
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04.09.2023 20:40 Ответить
Юрій Вікторович - одне іншому не заважає,навіть навпаки!
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04.09.2023 21:10 Ответить
согласен с пропагандоном, руский зольдат способен на худшее чем в Буче
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04.09.2023 19:45 Ответить
ну, аргумент таки - мощьний....
етава нє можид бить -промєжуток должин бить, патаму шта узкий сальдат на такое ніспасобін!! і фсьо тут!!
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04.09.2023 19:47 Ответить
Ну що, панове, ось і перший вереск. Не встигло чмо в ООН хавальник прикрити а на болоті вже підвивають
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04.09.2023 19:52 Ответить
Соловьев, человек без души и совести!
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04.09.2023 19:52 Ответить
Кто человек ? Оно существо.
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04.09.2023 20:00 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізьм!
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/15/7324056/
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04.09.2023 20:21 Ответить
Боже!!! Яке кончене!!!
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04.09.2023 19:56 Ответить
Посмотрим в истории. Польских пленных в Катыни расстреливали не британцы или американцы. Русские расстреливали.
Смотрим еще ранее
Уильям Буллит (первый посол США в СССР): «Пребывая в приподнятом водкой настроении, советские маршалы Ворошилов и Будённый во время официального ужина хвалились о взятии Киева во время гражданской войны. Ворошилов рассказывал послам, что в городе было 11000 офицеров царской армии с женами и детьми, в то время как красноармейцев было всего 2000. "Мы бы никогда не смогли взять город, поэтому мы прибегли к пропаганде. Мы предложили им сложить оружие дабы спасти себя и свои семьи. А после? Мы просто расстреляли всех мужчин и мальчиков, а жён и дочерей отдали для утех солдатам"»
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04.09.2023 19:59 Ответить
І що змінилось з тих пір?
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04.09.2023 20:23 Ответить
Самое интересное здесь в том, что белым просто не повезло - они "повелись" первыми. А если бы нет, то ровно то же самое белогвардейцы сделали с красноармейцами. В этом суть русского народа.
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05.09.2023 08:46 Ответить
але рашистський окупант пізнається по кровавих справах.котрі він вчинив задовго до окупації України брехливий рашистський пес.---https://www.radiosvoboda.org/a/the-second-chechen-war-in-photos/30193808.html
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04.09.2023 20:00 Ответить
Они чурки а русские это народ фейк.Может пусть посмотрит видео как они своих раненных и убитых орков грабят?
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04.09.2023 20:00 Ответить
росіняский солдат це гірше фашискього поганця.Це потвори.
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04.09.2023 20:00 Ответить
Это хорошо, оправдывается, а значит - боится, поскольку понимает последствия. Они будут, не сразу, но будут.
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04.09.2023 20:02 Ответить
Казань, Грозный, ГУЛАГ - это не русский солдат?
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04.09.2023 20:10 Ответить
Не заслужили називатися солдатами російськів кати у військовій формі, які вчинили такі звірства
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04.09.2023 20:13 Ответить
Хоч на солов'йова реагувати - себе не поважати, але воно так "лето красное пропело", що однозначно забуло слова путіна "наши военные будут стрелять из-за спин женщин и детей и посмотрим, смогут ли нам ответить"(!!! 2014г) і розмірковування пуйла, що ані України, ані українців не існує, заливання бетоном трупів розбомблених громадян в Маріуполі... То може, солов'йов зацікавиться особисто правдивістю того, про що воліє не знати, не вірити, хоча живе за руськомірським "этого не может быть, потому что этого не может быть НИКОГДА"(таков принцип, на том и стоят ложь спасет, как обычно).?
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04.09.2023 20:14 Ответить
Руцкий может и нет,а расейский это делает,с превеликим удовольствием!
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04.09.2023 20:15 Ответить
кто же это тогда все сделал, паскуда? американцы?
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04.09.2023 20:17 Ответить
і поруч хай покажуть фашика із шайки русич
чи того дохлого п!дара що череп тримав
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04.09.2023 20:38 Ответить
то це, виявляється, натівські військові бучу утнули, а через півроку буде, що "Україна вєраломна напала на беззащітную расєюшку"
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04.09.2023 20:39 Ответить
Русские паскуды всегда брешут мрази.
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04.09.2023 20:43 Ответить
Так що, таки "было в Буче"?! Раніше ж волав, що то пастановочноє відео. Ідіоти!
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04.09.2023 20:44 Ответить
І солдати і матроси здатні на таке - звірячі страти проводилися російськими матросами у 1918 році на транспорті «Трувор» та крейсері «Румунія» - нещасних топили живими, відрізали вуха, губи, ніс, статеві органи і так кидали у воду. За 15-17 січня на цих судах було замучено майже 300 осіб. Пораненого штабс-ротмістра Новацького спалили в топці «Трувора» живцем.
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04.09.2023 21:00 Ответить
Был в Буче до 13.03.2022. + общался с ними, во время пребывания в подвале, заложниками, на пару дней!!! 90 % правда,что показывали по тв
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04.09.2023 21:01 Ответить
315 років тому російський військовий корпус князя Меншикова увірвався в українську гетьманську столицю Батурин і по-звірячому розправився з її захисниками. Вирізали всіх жителів міста, незалежно від віку та статі, за оцінками істориків - від 13 до 15 тис. В історію ці події увійшли під назвою "Різня в Батурині". Саме місто було розграбоване, у тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, було спалено, церкви знищено.
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04.09.2023 21:02 Ответить
Це правда....
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04.09.2023 21:13 Ответить
Про те, на що здатен росіський соддат є чудовий фільм "Разыскивается опасный преступник" 1992 р https://www.youtube.com/watch?v=AKOmgdtqh-k . Дуже сильний фільм, раджу подивитися. І ще на цю тему є фільм "Бунт палачей" https://www.youtube.com/watch?v=fYqYq-gH-_c&t=1620s , "Чекіст" https://www.youtube.com/watch?v=9ksEVb2Vhcw Фільми з глибоким філософським змістром.
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04.09.2023 21:11 Ответить
Повірити кацапу - себе обдурити. Кацап на то він і кацап, щоб вбивав не зразу, а катувати і отримувати від цього задоволення.
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04.09.2023 21:19 Ответить
Вот для чего расформировали Вагнер - чтобы спихнуть зверства России на них.
Йййоббаннные "гуманисты" -мастера ГУЛАГА и Голодомора.
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04.09.2023 21:24 Ответить
Соловьев - дурак-дураком, а тему держит, типо , то буряты виноваты.
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04.09.2023 21:24 Ответить
Ублюдок.
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04.09.2023 21:36 Ответить
Шапиро.
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04.09.2023 21:45 Ответить
давно пора этого выродка нацистского грохнуть!
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04.09.2023 21:46 Ответить
Згадайте про пам'ятник «салдату асвабадітєлю» в Германії і те, що вони робили насправді із тими дітьми.
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04.09.2023 22:01 Ответить
в Гюмри тоже вполне себе было, в Чечне, фоточки и видосики с Африки и Сирии с отрезанными головами. это кажется только у нас была непонятная уверенность и по*уестичность к подготовке к войне с кацапами. и кажется мародерство никогда ни на секунду так до сих пор и не остановилось.
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04.09.2023 22:25 Ответить
Вже бурятів з чеченами з руських не вважають, мабуть зекі вагнера теж на здатні вбивати, гвалтувати, грабувати?! В Гаазі буде соловьов співати, бо на його руках більше крові ніж у пригожина.
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04.09.2023 23:24 Ответить
А отрицание существования украинцев и Украины это не геноцид? Конечно геноцид.
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05.09.2023 00:28 Ответить
Про що ми говоримо(саме про ЩО, а не про кого)? Фу, як воно смердить, помьот воно і є помьот...
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05.09.2023 06:56 Ответить
Етого нє можєт бить потому, что етого нє можєт бить.
І не посперечаєшся.
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05.09.2023 09:13 Ответить
Ну хіба цей бравий рашистський солдат здатний на таке?!

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05.09.2023 10:20 Ответить
Чому на цю нациську мерзоту єврейського походження досі наші правоохоронці не подали в міжнародний розшук ,ця погань має здохнути або гнити на тюремних нарах.
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05.09.2023 10:41 Ответить
Русские чудо-богатыри, которых Суворов ведёт спасать итальянских русскоязычных младенцев:

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05.09.2023 11:03 Ответить
Похоже на смыв в унитазе
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05.09.2023 14:48 Ответить
Коли з'ясувалося про злочини москальских есесівців у Бучі, Бородянці, Гостомлі, Ірпені, у Кацапії почали саджати до в'язниц тих, хто про це не мовчав.
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23.11.2023 08:08 Ответить
Про «гуманізм» російського солдата добре писав письменник Лев Толстой в оповіданні Хаджі Мурат.
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23.11.2023 08:18 Ответить
 
 