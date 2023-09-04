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Украинский HIMARS уничтожил две вражеские РСЗО "Град" в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы Вооруженных сил Украины с HIMARS уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" в Донецкой области. Украинские защитники использовали ракеты M30A1 с вольфрамовыми шариками.
Видео поражения военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
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Вот тогда веселее будет. Особенно на юге.