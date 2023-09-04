Украинский HIMARS уничтожил две вражеские РСЗО "Град" в Донецкой области. ВИДЕО

Артиллеристы Вооруженных сил Украины с HIMARS уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" в Донецкой области. Украинские защитники использовали ракеты M30A1 с вольфрамовыми шариками.

Видео поражения военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую гаубицу "Мста-С" в Донецкой области. ВИДЕО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: Поврежден храм, частные дома и помещения: В результате обстрелов Донетчины погиб мужчина, 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж