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Украинский HIMARS уничтожил две вражеские РСЗО "Град" в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы Вооруженных сил Украины с HIMARS уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" в Донецкой области. Украинские защитники использовали ракеты M30A1 с вольфрамовыми шариками.

Видео поражения военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую гаубицу "Мста-С" в Донецкой области. ВИДЕО

Также смотрите: Поврежден храм, частные дома и помещения: В результате обстрелов Донетчины погиб мужчина, 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+16
Смерть кацапам!
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04.09.2023 20:06
+11
Просто в десятку красунчики. Слава ЗСУ.
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04.09.2023 20:15
+10
Хто дамбіт бамбас?
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04.09.2023 20:04
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Хто дамбіт бамбас?
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04.09.2023 20:04 Ответить
Смерть кацапам!
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04.09.2023 20:06 Ответить
Бамбаси тепер теж кацапи з аусвасом.
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04.09.2023 20:10 Ответить
💀👍
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05.09.2023 14:51 Ответить
Після зкінчення війни рибалки там будуть шастать з міношукачами - вишукуватимуть вольфрамові кульки Робитимуть з них мормишки Дуже гарно працюють по рибі зимою
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04.09.2023 20:11 Ответить
Чесно говоря даже не знаю какой сигнал дает вольфрам,как на цветной или железо.
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04.09.2023 20:14 Ответить
Я теж не знаю! Однак у зимових рибалок саме вольфрамові мормишки ціняться дуже високо
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04.09.2023 20:42 Ответить
Скорше, як на кольоровий.
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05.09.2023 05:01 Ответить
а потім рятувальники будуть збирати - те що залишилось від цих пошуковців . Мін там на десятиліття
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04.09.2023 20:26 Ответить
Хм. Яку то треба температуру щоб розплавити вольфрамову кульку щоб туди гачка вставити?
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04.09.2023 20:42 Ответить
Це робить дуже важко Там не "плавлять" їх а якось припаюють Однак і паяння - морочлива робота
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04.09.2023 20:44 Ответить
3 422°C

Изготовление вольфрамовой мормышки
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05.09.2023 09:44 Ответить
Просто обеспечил Автоваз новыми заказами на Лады.
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04.09.2023 20:12 Ответить
ну такоє, от виробників пєлємєй так, а лади, то вже илітно, дорого.
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05.09.2023 10:36 Ответить
Просто в десятку красунчики. Слава ЗСУ.
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04.09.2023 20:15 Ответить
ЗСУнчики!
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05.09.2023 14:53 Ответить
Переіменувати Донецьк - Дамбілі , Луганськ-Бамбас.
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04.09.2023 20:27 Ответить
Близько підходять якщо їх дрон находить, рсзо повинні здалеку працювати, видно нічим ствольну артилерію замінити
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04.09.2023 20:39 Ответить
Oп-па, джага-джага.
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04.09.2023 20:42 Ответить
Як для мене-хоч одна позитивна новина за добу...Слава ЗСУ.
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04.09.2023 20:43 Ответить
Желаю что бы все.
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04.09.2023 20:49 Ответить
Прислали янки "Хаймарс"
Кацап без голови
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги....
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04.09.2023 20:58 Ответить
Вроде скоро должны для хаймарсов поставить ракеты на 150км.

Вот тогда веселее будет. Особенно на юге.
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04.09.2023 22:28 Ответить
вот это хаймарс хреначит)
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05.09.2023 00:36 Ответить
А длуге град чомусь не відстріловався(
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05.09.2023 01:52 Ответить
 
 