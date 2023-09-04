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Тяжелые условия бойцов, в которых приходится воевать с оккупантами под Кременной. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные успешно выполняют боевые задачи на Луганщине. При этом, преодолевают не только сопротивление врага, но и болотистое бездорожье в лесах возле Кременной.

Бойцы Вооруженных сил Украины опубликовали видео, как они доставали пикап из болота под Кременной. С большими усилиями военным удалось откопать и вытолкать машину, передает Цензор.НЕТ.

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Чем круче Джип, тем дальше идти за трактором.🙂
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04.09.2023 21:16 Ответить
Не в джипі річ. А в резині яка на ньому стоїть.Була б "зубаста" їхали б спокійно собі. А вона зара по вартості ох як кусюча.Тай ще не завжди знайдеш бо вигортається з ринку як смажені пірожки. Тай ще як завжди дорога усіяна уламками, а хужіше патронними гільзами. Тільки поставив нову і як зажди напоровся на якесь лайно. Сам за півтора роки віддав купу грошей на резину.
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04.09.2023 21:41 Ответить
А 66 мимо как трактор проехал. Вряд ли у него какая то особенная резина...
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04.09.2023 22:25 Ответить
Слава ЗСУ!
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04.09.2023 21:21 Ответить
!!!
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04.09.2023 22:08 Ответить
там перехрестя, хоч світлофор став, і ніхто не кинув троса, не витіг. Самі, ручками.
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05.09.2023 07:40 Ответить
А старенький Газ-66 приспустить шини, увімкне знижену з блокуванням і хоч за танком по бездоріжжю..
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05.09.2023 18:19 Ответить
 
 