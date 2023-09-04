Тяжелые условия бойцов, в которых приходится воевать с оккупантами под Кременной. ВИДЕО

Украинские военные успешно выполняют боевые задачи на Луганщине. При этом, преодолевают не только сопротивление врага, но и болотистое бездорожье в лесах возле Кременной.

Бойцы Вооруженных сил Украины опубликовали видео, как они доставали пикап из болота под Кременной. С большими усилиями военным удалось откопать и вытолкать машину, передает Цензор.НЕТ.

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